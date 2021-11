Langsam zieht Eva Müller den festen Stoff durch die Nähmaschine. Es rattert. Sie zieht den schwarzen Stoff ein Stückchen weiter. Wieder rattert die große Nähmaschine mit Schwung durch den Stoff. Eine leichte Übung für die 20-Jährige. Doch am Ende soll kein schickes Abendkleid oder eine Jacke rauskommen, sondern ein Seesack. „Das ist wirklich leicht. Nichts Besonderes“, sagt sie bescheiden. Sie lacht kurz, senkt rasch ihre Augen und widmet sich dann wieder der Nähmaschine.

Bild: Steinert, Kerstin

Eva Müller aus Heudorf nahe Eigeltingen ist staatlich geprüfte Modedesignerin. Aber ihr Herz hat sie nicht an die Modewelt, sondern an Boote verloren. Statt Menschen kleidet sie Boote ein. In Bodman-Ludwigshafen macht sie eine Ausbildung zur Bootssattlerin. „Wir stellen alle textilen Teile am Boot her“, erklärt sie kurz und knapp ihren Beruf. Sie schneidert mit ihren Kollegen Maßanfertigungen wie Verdecke, Sitzpolster und Bootsplanen (Persenning).

Viele Azubis dieser Fachrichtung gibt es nicht

Seit einem Jahr macht sie nun die Ausbildung bei der Bootsattlerei Hildra in Bodman-Ludwigshafen. Dabei hatte sie bis kurz der Ausbildung keine Ahnung, dass es diesen Beruf gibt. Dieses Gefühl kennt Klaus Leufen, Geschäftsführer von Hildra und ausgebildeter Bootssattler, nur zu gut. „Man sieht schon allein an der Anzahl der Berufsschüler in der Klasse von Eva, wie viele Sattler-Azubis es in Süddeutschland gibt. Nur drei andere Azubis sind in ihrer Klasse. Aber alle lernen Fahrzeugsattler“, sagt Klaus Leufen. Die Spezialisierung auf die Bootssattlerei mache kaum jemand.

Bild: Steinert, Kerstin

Momentan arbeitet Eva Müller mit an einem grauen Verdeck. Es liegt auf einem der riesen Tisch. „Das besondere an diesem Verdeck ist, dass es an einem Stück ist. Meistens arbeiten eher mit Einzelteilen, die durch Reißverschlüssen verbunden werden. Aber der Kunde wollte das nicht“, erklärt Müller. Ein Sonderwunsch, der deutlich mehr und komplexere Arbeitsschritte erfordere. Doch dieses Verdeck ist fast fertig.

Firma Hildra Die Firma Hildra in Bodman-Ludwigshafen gibt es seit 1986. Vor drei Jahren hat Klaus Leufen die Firma samt seiner Mitarbeiter übernommen. Im Betrieb arbeiten insgesamt zehn Mitarbeiter, darunter auch seine Frau und sein Sohn. Eva Müller ist die einzige Auszubildene. Konkret wird sie zur Fahrzeugssattlerin mit der Spezifizierung Bootssattlerei ausgebildet. Meist lassen sich die Azubis aber zu Autosattlern ausbilden. Allerdings, sagt Klaus Leufen, sei der Bedarf an Bootssattlern da.

Was noch getan werden muss

Die Nähte und Reißverschlüsse werden nun noch imprägniert. Immerhin soll das Verdeck ja wasserdicht sein. Auch die „Fenster“ aus Kunststoff werden poliert und kontrolliert, dass sie keine Kratzer abgekommen haben. „Der Kunststoff ist sehr empfindlich. Wenn man den schweren Stoff bei der Bearbeitung über den Tisch zieht, kann schnell ein Kratzer entstehen“, sagt Müller. Probleme, die bei der Fertigung eines Kleides weniger entstehen.

Eva Müller ist fasziniert von dem Beruf. „Er ist sehr vielseitig. Ich arbeite mit verschiedenen Materialien: Stoff, Holz, Kunststoffen, Metall. Jeder Auftrag ist eine Maßanfertigung. Keine Arbeit ist eigentlich wie die andere“, sagt sie. Die Erfahrungen, die sich aus ihrer Ausbildung zur Modedesignerin sammeln konnte, bringt ihr der neuen Ausbildung aber Vorteile. „Im Prinzip arbeite ich auch noch Schnittmustern. Nur sind diese um einiges größer“, sagt sie und deutet auf einen Tisch.

Bild: Steinert, Kerstin

Dort liegen Plastikfolien. Farbige Linien sind darauf zu erkennen. Bei näherer Betrachtung erkennt man aber ein Muster. Müller zieht die Plastikfolien etwas auseinander. Sie sind schwer, starr und ziemlich dick. „Wir legen diese Folien über das Boot und zeichnen die Konturen nach. So erhalten wir Schablonen und wissen genau, wie zum Beispiel ein Verdeck aussehen muss“, erläutert sie. Sie selbst habe das noch nicht gemacht. „Das lerne ich im zweiten Ausbildungsjahr“, sagt sie. In ihrer Stimme kann man deutlich die Vorfreude hören.

Arbeit auch direkt auf dem Boot

Bisher hat sie hauptsächlich in der Werkstatt geschneidert. Wenn sie dann aber mal mit aufs Boot zur Vermessung darf, muss sie Seemannsbeine beweisen. „Wenn es windig ist, ist es schwer und anstrengend, die Folien eng ans Boot anzulegen“, erklärt sie. Aber hat eine gelernte Modedesignerin überhaupt Seemannbeine? Eva Müller lacht. Bis vor kurzem hätte sie das nicht beantworten können. Auch mit den nautischen Begriffen Backbord (links) und Steuerbord (rechts) hätte sie wahrscheinlich ihre Schwierigkeiten gehabt. Welche Modedesigner bräuchte auch solche Nähanweisungen?

Bild: Steinert, Kerstin

„Ich habe jetzt einen Bootsführerschein gemacht“, erzählt sie. Wenn sie sich schon so viel mit Booten beschäftige, dachte sie sich, könne sie auch einen Bootsführerschein mit dem Bodenseeschifffahrtspatent machen. „Ich denke, ich werde auf den Booten klarkommen“, sagt sie grinsend.

Aber eben auch diese Komponente begeistere Eva Müller an dem Beruf. Das Arbeiten in der Werkstatt und auf dem Wasser. Denn auch wenn die textilen Auftragsarbeiten fertig sind, müssen sie noch am Boot angebracht werden. Dabei ankern die Boote der Kunden nicht nur am Bodensee, wie Klaus Leufen berichtet: „Wir haben Kunden von Wiesbaden bis ans Mittelmeer. Und da montieren wir eben auch Verdecke“, sagt er.