von Natalie Reiser

Sabrina Falkner und Stephanie Stiehle sitzen entspannt auf dem Boden im Spielzimmer. Die Frauen sind Tagesmütter. Hinter ihnen liegt ein Arbeitstag, an dem jede fünf Kinder im eigenen Haus betreut hat. Tagesmutter seien sei „mit Herz und Seele“. Doch an den Rahmenbedingungen des Berufs müsse vieles geändert werden. Seit Oktober setzen sie sich im Vorstand des Tagesmüttervereins Kreis Konstanz dafür ein, dass die Kindertagespflege in das Landesgesetz aufgenommen wird.

Intensive Aus- und Weiterbildungen

Sabrina Falkner arbeitet seit 18 Jahren als Tagesmutter. Zusätzlich zu ihrer Ausbildung als Erzieherin hat sie eine Weiterbildung zur Facherzieherin für Krippen- und Kleinstkinderpädagogik sowie für Sprachförderung absolviert. Als ihre eigenen Kinder klein waren, spielten sie mit den Tagesgästen in einer Spielecke im Wohnzimmer.

Verschiedene Modelle

Inzwischen hat Falkner für die Tageskinder ein Spielzimmer eingerichtet. Stephanie Stiehle steht im eigenen Haus sogar eine separate Wohnung zur Verfügung. Beide Frauen schätzen es, zu Hause zu arbeiten. Doch es gibt auch andere Beschäftigungsmodelle, in denen die 189 Tagespflegepersonen im Landkreis (85 in der Stadt Konstanz) tätig sind. Man spricht von Tagespflegepersonen, denn es gibt auch Tagesväter. Einige betreuen Kinder in deren Zuhause. Außerdem gibt es die Großtagespflege, in denen eine Kindergruppe in dafür angemieteten Räumen betreut wird.

Die Nachfrage ist hoch

Die Nachfrage nach Kindertagespflegeplätzen sei hoch, gibt der Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg an. 22.721 Kinder wurden 2020 im Land betreut. Acht Verträge für ein Betreuungsverhältnis darf eine Tagesmutter unterschreiben, jedoch nur fünf Kinder gleichzeitig betreuen. Die Plätze von Sabrina Falkner und Stephanie Stiehle sind ausgebucht. „Es gibt keine bessere Betreuung für kleine Kinder“, sagt Falkner mit Überzeugung. „In diesem Rahmen sind die Kinder sicher gebunden“, sagt Stiehle. Einen weiteren Vorteil sehen sie darin, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen bei ihnen gut integriert werden könnten. Sie hätten mit Erfolg autistische und hochsensible Kinder betreut. Nicht zuletzt hätten sie es während der Pandemie Eltern in systemrelevanten Berufen durchgehend ermöglicht, ihren Beruf weiter auszuüben.

Qualifizierung soll noch intensiver werden

Die Rahmenbedingungen sind allerdings schwierig. Was für Tagespflegepersonen gilt, sei in einer Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums des Landes aus dem Jahr 2018 festgelegt, erläutert Iris Graf, Geschäftsführerin des Tagesmüttervereins. Im Rahmen eines Projektes, das bis Ende 2023 in Kooperation des Ministeriums mit dem Landesverband für Tagesmütter stattfindet, sei geplant, die Qualifizierung von Tagespflegepersonen auszubauen. Darin sind 300 Unterrichtseinheiten für die Ausbildung vorgesehen, bislang waren es 160 Einheiten.

Forderungen Der Tagesmütterverein hat sich in einer Online-Konferenz mit den Landtagskandidaten dafür eingesetzt, die finanzielle Vergütung und den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ins Kita-Gesetz aufzunehmen. Ferner fordert der Landesverband der Kindertagespflege, die Qualifizierung an andere pädagogische Berufe anzuschließen. Zudem müsse es mehr Stellen für Fachberater geben, die Tagespflegepersonen und Familien vor und während eines Betreuungsverhältnisses beraten. Im Kreis Konstanz arbeiten neun Fachberater.

Stundenlohn bleibt niedrig

Die Ausbildung sei für angehende Pflegepersonen kostenlos, zusätzlich erhielten sie einen Bonus von 400 Euro. „Der Weg zu höherer Professionalität ist sicher richtig“, wertet Falkner, seit Oktober Vorsitzende des Tagesmüttervereins. Doch an der Finanzierung müsse gearbeitet werden. 6,50 Euro pro Kind und Stunde bekomme eine Tagesmutter im Kreis. Arbeiten außerhalb der Betreuungszeit wie das Anlegen einer Dokumentationsmappe für jedes Kind, das Aufräumen und Reinigen der Räume würden nicht vergütet.

Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Außerdem hätten Tagesmütter keinen Anspruch auf Weiterbezahlung im Krankheitsfall oder für Urlaubszeiten. Sei ein Kind mehr als 20 Tage im Jahr krank oder mit seinen Eltern im Urlaub, werde die Tagesmutter für die weiteren Fehltage nicht bezahlt. Vielen Tagesmüttern sei es nicht möglich, ihren Lebensunterhalt durch die Tätigkeit zu sichern. So befürchtet der Tagesmütterverein, dass immer mehr Tagesmütter ihre Arbeit aufgeben.

Mehr Betreuungswünsche als Plätze

Damit stiege der Anteil der Familien, die sich um einen Platz in der Tagespflege für ihr Kind bemühen, weiter. Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums gab es 2020 in Baden-Württemberg eine Lücke von rund 13 Prozent zwischen dem Betreuungswunsch der Eltern und der Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren.

Einen kleinen Erfolg können Tagespflegepersonen schon feiern: Sie sind mit in die zweite Impfgruppe aufgenommen worden und bekommen zwei Corona-Schnelltests pro Woche.