Einen eigenen Popsong komponieren, mit Reisen nach Wien, Serbien und Rumänien die Kultur des Donauraums erkunden oder sich mit Meeresbiologie oder experimenteller Imkerei beschäftigen: Gymnasiasten aus dem Landkreis Konstanz, die über den Bildungsplan hinaus spannende Themen erforschen möchten, können sich beim Hegau-Bodensee-Seminar (HBS) ihrer Schule anmelden.

Manche Angebote sind auch schulübergreifend

Jährlich nehmen an den Arbeitsgemeinschaften 160 bis 200 Schüler teil. Sie blicken bei Seminaren, Rhetorik-Workshops, Exkursionen, Vorträgen und Hochschultagen über den schulischen Tellerrand hinaus und erhalten am Ende ein Zertifikat, das bei Bewerbungen helfen kann. Gedacht sind die Angebote überwiegend für die Mittel- und Oberstufe.

Exkursionen, Vorträge und Workshops

Norina Procopan, Lehrerin für Deutsch und Geschichte am Konstanzer Humboldt-Gymnasium, organisiert das Programm seit vielen Jahren und setzt es mit ihrem Kollegen Tobias Haas um. Obwohl bei den Arbeitsgemeinschaften einige Themen immer wiederkehren, bemüht sie sich, bei Exkursionen und Vorträgen stets neue Akzente zu setzen und hochkarätige Referenten zu gewinnen. „Ich lese sehr gern und sehe, wohin der Zeitgeist weht“, sagt Norina Procopan. So plant sie fürs kommende Schuljahr auch einen Workshop mit einem Philosophen zum Thema Freiheit. „Gerade in der jetzigen Zeit ist das ein wichtiges Thema“, erklärt die Lehrerin.

Bewerbung für Hegau-Bodensee-Seminare Bewerbungsschluss für die Angebote im kommenden Schuljahr ist Sonntag, 20. September. Der ausgefüllte Bogen (unter www.avh-konstanz.de/schule) kann per E-Mail an procopan@avh.schulen.konstanz.de oder an den jeweiligen AG-Leiter gesandt werden.

Beim Universitätstag, der schulübergreifend für alle HBS-Teilnehmer angeboten wird, geht es im kommenden Jahr um kollektives Verhalten. Und die beiden geplanten Exkursionen führen zu Singvögeln am Bodensee und zu japanischer Architektur sowie dem Vitra Design Museum nach Weil am Rhein.

Corona macht die Planung schwierig, aber nicht unmöglich

Die öffentlichen Vorträge sowie die AG-Angebote nur für die Gymnasiasten seien immer gut besucht. „Dieses Mal fiel es uns wegen Corona schwerer als sonst, Seminare zusammenzutragen, weil niemand weiß, wie der Unterricht ab September aussieht“, sagt Norina Procopan. Dennoch seien 11 (sonst 13 bis 16) Arbeitsgemeinschaften an den Schulen im Programm.

Trotz der gut gefüllten Stundenpläne der Schüler gebe es noch genug Freiraum für ein Extra-Curriculum: „Sehr viele Gymnasiasten nehmen die Angebote dankbar an. Wir fördern damit kritisches Denken, Interdisziplinarität und die Vorbereitung auf wissenschaftliches Forschen“, sagt die Lehrerin.