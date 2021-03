Mit 14 Minuten Verspätung kommt Nese Erikli, Landtagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Konstanz-Radolfzell, am Bahnhof in Radolfzell an. Der Seehas aus Konstanz wurde auf seinem Weg von Konstanz aufgehalten. Ironie des Schicksals, wenn man bedenkt, dass Erikli am Bahnhof mit Patrick Altenburger, Geschäftsführer der SBB-Konzerntochtergesellschaft SBB Deutschland, verabredet ist – dem Verkehrsunternehmen, das für die Seehas-Züge verantwortlich ist.

Zwei Politiker und ein Interessensverband haken nach

An diesem Morgen will Erikli mit Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und Betreuungsabgeordneter für den Kreis Konstanz, und Stefan Buhl vom Fahrbahnverband Pro Bahn Altenburg, ein paar kritische Fragen stellen. Zum einem, warum die Seehas-Züge in der jüngsten Vergangenheit zu Stoßzeiten so überfüllt seien, zum anderen, wie man mehr Menschen dazu bringen kann, vom Individualverkehr auf den Zug umzusteigen.

Überfüllte Züge – das geht gar nicht

Die erste Frage, die Erikli unter den Nägeln brennt, ist die der überfüllten Züge. Sie möchte den Grund dafür erfahren. „Ich möchte mich zunächst entschuldigen, dass wir in der jüngsten Vergangenheit nicht die Performance bringen konnten, die auch wir uns wünschen“, beginnt Altenburger. Es sei nicht gut gewesen, dass in Corona-Zeiten öfters die Seehas-Züge in Einfach- und nicht in Doppeltraktion verkehrt seien.

Nese Erikli möchte Überfüllung im Seehas vermeiden. | Bild: Steinert, Kerstin

Warum es an Zügen fehlt

Das erste Problem sei die Zugentgleisung im August im Konstanzer Bahnhof gewesen. Zwei Monate habe die Reparatur des entsprechenden Zuges gedauert. Auch der Wintereinbruch habe die SBB kalt erwischt. Mehrere Züge seien dadurch auf einmal ausgefallen. „Wir möchten unser Kundenversprechen halten“, sagt er. Daher habe man jetzt extra einen Flirt-Zug, das Zugmodell der Seehas-Züge, aus Basel an den Bodensee geholt. Dieser solle helfen, dass die Züge wieder in Doppeltraktionen fahren.

Patrick Altenburger | Bild: Steinert, Kerstin

Fahrräder brauchen viel Platz

Eines der Ziele für Erikli war die kostenlose Fahrradmitnahme in den Regionalzügen, die seit dem jüngsten Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn gilt. „In der Region ist das sehr wichtig“, betont sie und verweist darauf, dass im Sommer viele Fahrradtouristen an den Bodensee kommen. Auch deshalb sei es wichtig, dass die Züge in Doppeltraktionen fahren.

Ein großes Thema, das vor allem Matthias Gastel interessiert: die Pünktlichkeit. Aufgrund einiger eingleisiger Streckenabschnitte und der nötigen Blockabstände (eine Art Sicherheitsabstand, in dem die Züge auf einer Strecke fahren dürfen), sei die betriebliche Flexibilität deutlich eingeschränkt. Zum Beispiel gebe es zwischen Konstanz-Petershausen und Radolfzell auf der 18 Kilometer langen Strecke keine Weiche. Die Blockabstände seien – trotz zahlreicher Haltepunkte – bis zu acht Kilometer lang. „Damit wird die Streckenkapazität eingeschränkt“, sagt Gastel. Gebe es eine Störung auf der Strecke, also etwa einen Gegenstand auf den Schienen, muss der komplette Zugverkehr dort eingestellt werden.

Matthias Gastel | Bild: Steinert, Kerstin

Deutliche Verluste Die Corona-Krise hat auch Spuren bei den SBB hinterlassen. Laut Patrick Altenburger, Geschäftsführer der SBB Deutschland GmbH, hat die Verkehrsgesellschaft ein Drittel weniger eingenommen. Rund 40 Prozent weniger Fahrgäste habe sie 2020 befördert. „Zum Glück gab es den Rettungsschirm des Bundes“, sagt Altenburger. Damit konnte die SBB Deutschland einige Verluste ausgleichen und die Liquidität war weiter garantiert.

Schiebetritte funktionieren nicht zuverlässig

Auch Stefan Buhl hat einen Vorschlag, um Verzögerungen zu minimieren. Die Schiebetritte, die einen barrierefreien Einstieg ermöglichen, sollten nur bei Bedarf ausgefahren werden. Er habe beobachtet, dass viele nicht richtig funktionieren. Das koste Zeit. „Es gibt doch die Knöpfle für Gehbehinderte in den Zügen. Wie wäre es, wenn die Schiebetritte nur ausgefahren werden, wenn man sie drückt?“, schlägt er vor. Altenburger bestätigt, dass die Schiebetritte in den Zügen für Probleme sorgen. „Bis Ende des Jahres werden sie modernisiert“, verspricht er.

Stefan Buhl hat Vorschläge zum reibungslosen Fahrbetrieb. | Bild: Steinert, Kerstin

Um mehr Menschen den Umstieg auf den Nahverkehr zu ermöglichen, kommt immer wieder die Forderung nach einem 15-Minuten-Takt auf. Kann das funktionieren? „Es kann, wenn man weiß, welche Strecke das Produkt bedienen soll“, sagt Altenburger. Auf der kompletten Strecke von Konstanz bis nach Engen hält er einen 15-Minuten-Takt für unrealistisch. Zwischen Singen und Konstanz sei es sinnvoll und leistbar. Diesen Abschnitt könne man mit mehr Zügen entlasten. Einer Verbindung bis nach Tuttlingen, ein Vorschlag der Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger, steht Altenburger offen, aber kritisch gegenüber. „Vorstellbar ist das, aber die Frage ist: Wohin will die Region?“, erwidert er.