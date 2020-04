2020, das Jahr der Epidemien. Während die Menschheit gegen das Virus Covid-19 kämpft, ist unter den Meisen ebenfalls eine Epidemie ausgebrochen. Das Bakterium Suttonella ornithocola grassiert in Deutschland und führt vor allem bei Blaumeisen zu einem Massensterben. Auch wenn beide Epidemien nicht vergleichbar sind – eine Parallele gibt es doch: Das Bakterium, welches fast ausschließlich Meisenarten betrifft, verursacht bei den erkrankten Vögeln eine Lungenentzündung mit Todesfolge.

Auf das Blaumeisensterben macht aktuell der Naturschutzbund (Nabu) aufmerksam. Bereits seit Anfang März wurden in Deutschland auffallend viele Blaumeisen beobachtet, die offensichtlich krank wirkten und kurz darauf verstarben, heißt es in einer Presseveröffentlichung. Anja Maier, wissenschaftliche Mitarbeiterin Ornithologie und Schutzgebietsbetreuung beim Nabu-Bodenseezentrum, berichtet, dass bundesweit mehr als 13.000 Todesfälle verzeichnet wurden.

Erreger grassierte vor zwei Jahrzehnten in Großbritannien

„Der Erreger ist bereits seit den 1990er Jahren bekannt“, berichtet Anja Maier. Damals grassierte die Infektionskrankheit in Großbritannien. In diesem Jahr trifft die Epidemie Deutschland hart. Bislang seien vor allem Hessen und Rheinland-Pfalz betroffen, so Maier. Im Landkreis Konstanz seien gerade einmal eine Handvoll Meldungen eingegangen, ausschließlich aus Konstanz. Aus Radolfzell, Singen und Stockach sei noch kein Verdachtsfall bekannt. Allerdings stehe zu befürchten, dass sich die Epidemie auf den gesamten Bodenseeraum ausweiten werde. Ursachen, warum dieses Bakterium plötzlich zu einem Massensterben führt, seien noch nicht bekannt.

Die Infektionskrankheit, die nicht auf Menschen und Haustiere übertragbar sei, betreffe fast ausschließlich Meisenarten, darunter allen voran die kleine Blaumeise sowie die selteneren Arten, wie beispielsweise Tannen-, Hauben- und Sumpfmeisen, berichtet Anja Maier. Bei den Kohlmeisen hingegen sei die Erkrankung eher selten.

Tote Tiere sollten zum Kreisveterinäramt gebracht werden

Woran erkannt man, dass eine Meise krank ist? „Offenbar daran, dass die Vögel apathisch dasitzen und kein normales Fluchtverhalten zeigen. Man sieht es auch an den weit aufgerissenen Schnäbeln“, beschreibt Anja Maier. Helfen könne man einem erkrankten Tier nicht. Wichtig aber sei, dass Verdachtsfälle beim Nabu gemeldet werden, um eine Ausbreitung der Infektionskrankheit einzudämmen. Wer einen toten Vogel findet, sollte diesen nur mit Handschuhen anfassen, da er auch andere Krankheitserreger übertragen könnte. Tote Tiere sollten zum Kreisveterinäramt gebracht werden.

Wichtig sei in der aktuellen Situation, die Futterstellen in Privatgärten zu schließen, damit die Infektionsherde gebannt seien, rät Anja Maier. Und wie geht man bei den Wasserstellen vor, die in der aktuellen Trockenperiode für Tiere lebenswichtig sind? „Ja, momentan haben wir Wassermangel. Den Napf sollte man regelmäßig ausspülen, damit sich keine Erreger sammeln“, empfiehlt Maier. „Sollte aber ein Verdachtsfall auftreten oder eine tote Meise in der Nähe gefunden werden, sollte man unbedingt die Wasserstelle schließen.“