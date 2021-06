von SK

Die See- und Wasserschutzpolizeistationen haben am 18. Juni zeitgleich Kontrollaktionen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Anrainerstaaten organisiert, wie das Polizeipräsidium Einsatz aus Göppingen mitteilt. Ziel war es, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in der Sportschifffahrt zu erkennen.

178 Wasserfahrzeuge, darunter Motor- und Segelboote, Stand-Up-Paddles und Ruderboote, wurden kontrolliert. 44 Verstöße seien dabei geahndet worden, heißt es in der Pressemitteilung. Diese bezogen sich auf Mängel bei der Ausrüstung, nicht mitgeführte Urkunden sowie das verbotswidrige Befahren der 300-Meter-Uferzone mit Motorbooten.

Außerdem gab es sechs Atemalkoholtests, allerdings keine Strafen wegen Alkoholmissbrauchs am Bootssteuer.