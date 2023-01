Ältere Menschen dürfen auch in der Krise nicht vergessen werden. Dafür will der Kreisseniorenrat sorgen, wie seine Vorsitzende Gaby Hotz zum Auftakt des Jahres betont. Mit Sorge beobachtet sie, wie immer mehr Menschen von Armut und Einsamkeit betroffen sind. Sie sagt: „Wir können die Armut nicht abwenden, aber immer wieder darauf hinweisen und nach Wegen suchen, wie Teilhabe für alle dennoch möglich ist.“

Hotz befürchtet, dass Menschen mit geringem Einkommen, also beispielsweise Alleinerziehende oder Personen mit geringer Rente, aus dem Blick geraten. „Die ältere Generation hat verinnerlicht, niemandem zur Last zu fallen. Wir müssen darauf achten, dass diese Menschen nicht durchs Raster fallen.“

Mehr als 66.000 Menschen ab 60 Der Kreisseniorenrat Konstanz vertritt mehr als 66.000 Menschen im Alter ab 60 Jahren. Er hat mehr als 50 Mitglieder. Manche der Engagierten sind 60, andere schon älter als 90 Jahre. Ohne das Team wären die Aufgaben gar nicht zu bewältigen, sagt Gaby Hotz, Vorsitzende des Kreisseniorenrats. Unter anderem gehe es darum, den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt im Landkreis zu stärken. Der Landesseniorenrat setze in diesem Jahr einen Schwerpunkt beim Thema Quartiersentwicklung und gemeinschaftliche Treffpunkte. „Mitzudenken ist hierbei auch die Klimaentwicklung“, sagt Hotz. Menschen mit schwierigen Wohnbedingungen sollen Orte haben, an denen sie im Sommer Kühlung finden – oder im Winter Wärme.

Gaby Hotz ist die Vorsitzende des Kreisseniorenrats. Sie setzt sich dafür ein, dass auch Menschen mit wenig Geld einen Treffpunkt finden. | Bild: Claudia Rindt

Frauen tragen ein besonderes Risiko

Vielfach seien Frauen betroffen, die Familiendienste geleistet haben anstatt Karriere zu machen. Sie würden mit voller Wucht von den gestiegenen Preise getroffen. „Sie ziehen sich zurück, fallen nicht auf, werden übersehen.“ Und sie seien oft einsam.

Öffentliche Anlaufstellen gewinnen aus Sicht von Hotz an Bedeutung, ebenso die Nachbarschaftshilfe. Die Menschen bräuchten Treffpunkte, an denen sie für wenig Geld Angebote und Gesprächsmöglichkeiten bekommen. Ein gelungenes Beispiel sei das Mehrgenerationenhaus der Diakonie in Radolfzell. Neben dem Engagement der Bürger sei die Verankerung in der Kommune wichtig.

„Es ist wichtig, dass neben privaten Personen und Seniorenräten auch die Verwaltung und Bürgermeister hinter diesen Projekten stehen.“ In Städten wie Konstanz sei der Mangel an günstigem öffentlichem Raum groß, sagt Hotz. Quartiersprojekte wie der Quartierladen in Allmannsdorf könnten dazu beitragen, zumindest Begegnungsorte zu schaffen.

Solch ein Treffpunkt lebe vor allem von den Menschen, die sich einbringen. Doch aktuell sei das Zerbröckeln des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu spüren. Gaby Hotz hat dennoch Hoffnung, dass sich Engagierte gewinnen lassen. „Ältere Menschen sind ja nicht alle krank und hilfsbedürftig. Es gibt viele mit einem großen Schatz an Berufs- und Lebenserfahrungen, den sie weitergeben können.“

Dass Beteiligte und Besucher Freude daran haben, eigene Ideen zu entwickeln, zeige sich etwa bei dem neuen Projekt Hilzinger Wohnzimmer. „Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.“

Jeder kann bei sich selbst anfangen

Die Vorsitzende des Kreisseniorenrats geht davon aus, dass das Engagement im kleinen Kreis beginnt: „Wir alle können bei uns anfangen, indem wir in der Familie und in der Nachbarschaft mehr aufeinander achten.“ In der Pandemie habe die Nachbarschaftshilfe funktioniert, man habe für andere eingekauft, Rezepte abgeholt oder bei Handytechniken Hilfe geleistet. In mehreren Regionen, so sagt Hotz, habe es Telefonketten gegeben, durch die auch Alleinstehende einen Anruf bekamen.

Ein Bereich, in dem die Unterstützung durch die Jüngeren gefragt ist, sei die Digitalisierung. Manche ältere Menschen seien versiert im Umgang mit PC, Tablet und Handys. Andere könnten sich neue Geräte nicht leisten oder kämen damit nicht zurecht. Dabei sei die Anforderung, digital präsent zu sein, groß. Denn einige Behördenanträge ließen sich nur noch online stellen.

Der vom Kreisseniorenrat initiierte Vortrag zu alterstypischen Augenerkrankungen im großen Saal des Landratsamtes fand im vergangenen Oktober großes Interesse bei Besuchern aus dem gesamten Kreisgebiet. | Bild: Harry Fuchs

Der Kreisseniorenrat hat sich für 2023 einiges vorgenommen. So will er eine Übersicht zu verschiedenen Themen schaffen: Wo gibt es Hilfe bei der Versorgung eines zu pflegenden Angehörigen? Wer unterstützt beim Ausfüllen eines Antrags für Hilfsmittel wie Rollatoren? Wohin wendet sich jemand, der gern vorliest, mit Kindern werkelt oder bei den Hausaufgaben hilft?

Zu den Schwerpunktthemen gehören Möglichkeiten der konkreten Unterstützung, etwa wenn die Kosten im Heim steigen oder wenn sich Senioren die Wohnung altersgerecht ausstatten wollen. Auch Alltagsproblemen will sich der Kreisseniorenrat annehmen. Kürzlich etwa organisierte er einen Vortrag über alterstypische Augenerkrankungen. Hierbei benötigte das Gremium selbst Hilfe. „Wir brauchen die Unterstützung vor Ort mit Räumen und Kommunikationswegen“, bittet Gaby Hotz die Mitglieder.