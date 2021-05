Die Impfbrücke ist ein Online-Angebot, über das angebrochene Impfdosen kurzfristig an Impfwillige verteilt werden können. Aktuell Impfbe­rechtigte können sich laut einer Mitteilung des Landratsamts Konstanz unter der Internetadresse www.lrakn.de/impfbruecke anmelden und so unkompliziert per SMS nach dem Zufallsprinzip einen Impftermin erhalten.

Wenn in einem Impfzentrum noch Impf­dosen verfügbar sind, wähle das System nach dem Zufallsprinzip impfbe­rechtigte Kandidaten aus und benachrichtige sie per SMS über die kurzfristige Möglichkeit, heißt es in der Mitteilung. Impfwillige könnten das Angebot annehmen, indem sie einfach per SMS „Ja“ antworten. Bei einer erfolgreichen Buchung erhielten die Personen eine Bestätigung mit einer Identifikationsnummer, welche gegenüber dem Impfzentrum die Buchung verifiziert.

Grundsätzlich könnten sich alle Berechtigten anmelden, welche aktuell priorisiert und noch nicht geimpft sind. Hier finden sie die Übersicht der aktuell priori­sierten Personen. Die Terminvergabe erfolge in der Regel kurzfristig vor Betriebsende, sodass der Termin innerhalb von 30 bis 45 Minuten im Kreisimpfzentrum Singen wahr­zunehmen sei.

Wichtig sei, dass bei dem Termin alle notwendigen Nachweise zwingend mitgebracht werden müssen, betont das Landratsamt. Ohne den Nachweis einer gültigen Priori­sierung erfolge auch bei einer kurzfristigen Terminvergabe keine Impfung.

Bislang seien angebrochene Impfdosen nach Betriebsende im Kreisimpf­zentrum an Kooperationspartner, beispielsweise Mitarbeitende des Rettungsdiensts, des Klinikums Singen oder der Polizei, verimpft worden. Bis heute sei jede aufgezogene Impfdosis erfolgreich an eine impfberechtigte Person vermittelt worden, versichert die Behörde.