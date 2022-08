Bodensee vor 5 Stunden

Am Bodenseeufer können nicht mehr alle Anlegestellen bedient werden. Wo kommt es zu Problemen?

„Der Pegel ist quasi im freien Fall“, sagt BSB-Geschäftsführer Frank Weber. Das führt zu Einschränkungen an den Anlegestellen am Ober- und Untersee. In Allensbach wird ein Schiff aus seinem Heimathafen verbannt.