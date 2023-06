Noch drei Tage bis zum vierten landkreisweiten Stadtradeln sind es am Freitag, 16. Juni. Und Sandra Sigg hat schon jetzt Grund zur Freude. „Bisher sind 380 Teams angemeldet, so viele wie noch nie“, sagt die Radverkehrskoordinatorin im Straßenbauamt des Landkreises.

2022 waren es 348. Damals erstrampelten 4269 Radler 941.840 Kilometer. Diesmal liebäugelt Sigg damit, die Million zu knacken, so wie das etwa der Landkreis Ravensburg vormacht.

Mitmachen Auf der Internetseite des Stadtradelns oder über die Stadtradeln-App kann sich jeder, der im Kreis lebt, arbeitet oder Mitglied eines Vereins ist, für die dreiwöchige Aktion registrieren, selbst ein Team gründen oder sich einem anderen anschließen. Wer dabei nicht direkt für den Landkreis, sondern eine zugehörige Stadt oder Gemeinde radelt, sammelt automatisch auch für den Landkreis klimafreundliche Kilometer. Während des Aktionszeitraums können die gefahrenen Kilometer eigenständig online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App eingegeben beziehungsweise getrackt werden. Das Ganze beruht also auch auf gegenseitigem Vertrauen – nämlich darauf, dass die Strecken tatsächlich mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden. Kilometer, die während Trainings auf stationären Fahrrädern sowie bei Radwettkämpfen absolviert werden, gelten nicht. Erlaubt sind dagegen neben konventionellen Rädern auch Pedelecs (mittlere Leistung des Motors 250 Watt, Unterstützung riegelt bei 25 km/h ab), da sie als Fahrräder im Sinne der Straßenverkehrsordnung gelten und durch die grundsätzlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erst recht eine gute Radinfrastruktur benötigen – was eines der Anliegen des Stadtradelns ist.

Dazu fehlt es aber noch an ein paar Aktiven. Zwar sind mehr Teams dabei, in denen waren aber Stand Freitag, 16. Juni, mit 3104 Radlern deutlich weniger angemeldet als im Vorjahr. 449 fehlen im Vergleich mit dem Vorjahr allein noch aus der Stadt Konstanz mit derzeit 888 Angemeldeten (2022: 1337).

Selbst begeisterte Radfahrerin und immer mit Helm unterwegs: Radverkehrskoordinatorin Sandra Sigg. | Bild: Sven Frommhold

Doch keine Panik, die meisten entscheiden sich der Erfahrung nach auf den letzten Drücker. „Besonders ist in diesem Jahr auch, dass es einen Wettbewerb im Wettbewerb gibt: das Schulradeln innerhalb des Stadtradelns, für das bereits 500 Schüler angemeldet sind“, sagt Sigg. Und die aktivieren dann vielleicht auch noch ihre Lehrer, Eltern, Großeltern...

Fast alle Kommunen vertreten

23 von 25 Kommunen des Landkreises Konstanz sind vom 19. Juni bis 9. Juli 2023 unter dem Dach des Landkreises beim Stadtradeln mit dabei. Auch das ist ein neuer Rekord. Nur die komplett von Schweizer Staatsgebiet umgebene Exklave Büsingen am Hochrhein und Mühlingen halten sich weiterhin raus.

Seit 2020 engagiert sich Sigg dafür, dass die Aktion koordiniert im gesamten Kreis ausgerichtet wird. Kommunen wie Konstanz, Singen und Allensbach hatten mehr oder weniger kontinuierlich schon zuvor teilgenommen. Bei der kreisweiten Premiere waren im September/Oktober des ersten Corona-Jahres dann zeitgleich neun Städte und Dörfer dabei.

Größte Hürde für die Teilnahme: Die Kilometer müssen per Stadtradel-App getrackt oder selbst auf der Internetseite des Stadtradeln eingetragen werden, um summiert werden zu können. Zuvor muss man sich dort anmelden – ein wenig zusätzliche Mühe ist neben dem Ritt im Fahrradsattel also nötig. „Dazu muss man die Leute erstmal aktivieren“, so Sandra Sigg. Wer mitfahren möchte, kann sich unter stadtradeln.de/registrieren anmelden.