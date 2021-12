Kreis Konstanz vor 23 Minuten

Alle Jahre wieder eine grüne Weihnacht – warum weiße Weihnachten am Bodensee immer unwahrscheinlicher werden

Statistisch gesehen müsste es alle 10 Jahre weiße Weihnachten geben. Die letzten gab es im Kreis Konstanz 2010. Rein statistisch gesehen sollte es also dieses Jahr an den Festtagen schneien. Tut es aber nicht. Der Klimawandel habe deutlich seine Spüren an Weihnachten hinterlassen, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt. Denn es gab durchaus mal öfter weiße Weihnachten.