Konstanz vor 2 Stunden

Abgesagt: Armin Laschet kommt nicht nach Konstanz

Eigentlich hätte der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Samstag, 7. August, in Konstanz auftreten sollen. Nun hat die Kreis-CDU in einer Pressemitteilung erklärt, dass der Termin ausfällt.