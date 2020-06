Die Freude auf allen Seiten ist groß: Ab kommendem Montag, 29. Juni, dürfen schrittweise wieder alle Kinder zurück in ihre Kindertagesstätten. Dies hält Alfred Kaufmann, Leiter des Konstanzer Sozial- und Jugendamts, für überfällig. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der Stadtverwaltungen Singen und Radolfzell sagte er: „Wir waren frustriert, dass wir lange Zeit nicht mehr als die Hälfte der Kinder betreuen durften. Wir verstehen auch, dass die Eltern bei uns Sturm liefen. Durch den engen Kontakt zu den Familien wussten wir, wie sie mit der Zeit immer mehr in Bedrängnis gerieten.“

Langes Hin und Her

Auch der Konstanzer Sozialbürgermeister Andreas Osner hadert mit den Vorgaben aus Stuttgart. „Es gab ein langes Hin und Her in der Kommunikation und viele Verordnungen der Landesregierung, die in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar waren. Außerdem weckten sie durch falsche Begriffe riesige Erwartungen bei den Eltern, die mehrfach enttäuscht wurden“, so Osner. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass die Kitas nun ansatzweise in den Regelbetrieb zurückkehren.“

Die Öffnungszeiten Da auch Erzieher zur Risikogruppe gehören, fehlt Personal. Für Konstanz sagt Sozial- und Jugendamtsleiter Alfred Kaufmann: „Bei den städtischen Kitas gehören nur unter fünf Prozent der Erzieher zur Risikogruppe.“ Dennoch müssen Eltern vielerorts mit leicht eingeschränkten Betreuungszeiten rechnen. In Singen müssen manche Kinder eine halbe bis eine Stunde früher abgeholt werden. Für Tengen sagt Silvana Tesoniereo von der Stadtverwaltung: „Unsere Öffnungszeiten werden angepasst. Die Kita St. Vinzenz in Tengen öffnet von 7 bis 16 Uhr, die Einrichtungen St. Gordian und Epimachus in Watterdingen sowie St. Josef in Büßlingen je von 7 bis 14.30 Uhr.“Der Stockacher Hauptamtsleiter Hubert Walk sagt: „Wir sind zuversichtlich, dass die Öffnung zum nächsten Montag weitgehend gelingen wird, zunächst zu den regulären Öffnungszeiten.“

„Wir machen die Rolle rückwärts und kehren zu einem Konzept zurück, das wir vor 15 Jahren mal hatten“ – Leonie Braun, Abteilungsleiterin Kindertagespflege Singen | Bild: Kirsten Astor

Das Personal Während der Notbetreuung gab es keinen Mindestpersonalschlüssel, es musste nur die Aufsichtspflicht erfüllt sein. Ab 29. Juni gibt es wieder einen Personalschlüssel, doch die Träger dürfen ihn ohne Genehmigung um 20 Prozent unterschreiten, um alle Kinder unterzubringen. Radolfzells Sozialbürgermeisterin Monika Laule warnt: „Wir müssen jetzt in den Kitas Abstriche machen, aber ich hoffe, dass die Landesregierung das nicht zum Anlass nimmt, um künftig bei den Kleinsten an Qualitätsstandards zu rütteln.“

Kein Kontakt unter den Gruppen

Ansatzweise ist das richtige Wort. Denn vom Betrieb vor dem Corona-Lockdown sind die Abläufe in den Einrichtungen im Landkreis weit entfernt. Deshalb heißt die neue Verordnung, die bis Sommer 2021 gilt, auch „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Das offene Konzept, nach dem die meisten Kitas arbeiten, ist weiterhin nicht möglich. Die Kinder, die bisher zwischen verschiedenen Räumen wechseln durften, müssen sich auf Einschränkungen einstellen. „Wir machen die Rolle rückwärts und kehren zu einem Konzept zurück, das wir vor 15 Jahren mal hatten“, erläutert Leonie Braun, Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung in Singen. Gruppen werden nun nach ähnlicher Betreuungszeit zusammengesetzt und dürfen ihren Raum nicht verlassen – außer für den Gang zur Toilette, zum Essen oder ins Freie. Die Gruppen sollen keinen Kontakt zueinander haben. „Doch anders als in den vergangenen Wochen werden Erzieher nun in verschiedenen Gruppen eingesetzt, sonst bekommen wir nicht alle Kinder unter“, sagt Leonie Braun. Das bedeutet auch: Tritt ein Corona-Fall auf, muss die gesamte Einrichtung geschlossen werden.

„Wir sprechen momentan eher von Betreuung als von frühkindlicher Bildung“ – Ute Seifried, Sozialbürgermeisterin Singen | Bild: Kirsten Astor

Die Sommerschließzeit Die Einrichtungen in Konstanz, Singen und Radolfzell schließen im Sommer so, wie es bereits wie vor Corona geplant war. Eltern, die diese Zeit nicht abdecken können, melden sich in Konstanz und Singen bei ihren Einrichtungen, es werden Notgruppen angeboten. In Radolfzell wird eine Notbetreuung im Sommer nur für Vorschulkinder eingerichtet.

Drei Stunden dauert das Essen für drei Gruppen

Die Bring- und Holsituation gestaltet sich ebenfalls anders: Jedes Kind erhält feste Zeiten, damit Eltern sich so wenig wie möglich begegnen. Eine große Herausforderung stellen die Mahlzeiten dar: „Wir berechnen pro Gruppe eine Dreiviertelstunde fürs Essen“, erklärt Leonie Braun. „Anschließend muss der Raum eine Viertelstunde lang gelüftet werden, die Tische und möglichst auch die Stühle werden gesäubert. Dann erst folgt Gruppe 2 und nach derselben Prozedur Gruppe 3. Bei einem dreigruppigen Kindergarten dauert alleine das Essen drei Stunden lang.“ Das Spielen im Garten bleibt beschränkt. Entweder teilen die Kitas ihren Außenbereich in verschiedene Teile auf oder die Kinder dürfen nur nacheinander rausgehen.

„Nun haben die Familien eine ganz andere Sicht auf unsere Arbeit.“ – Monika Laule, Sozialbürgermeisterin Radolfzell | Bild: Kirsten Astor

Zusammenrücken dank Corona

„Wir sprechen momentan eher von Betreuung als von frühkindlicher Bildung“, sagt Singens Sozialbürgermeisterin Ute Seifried. Sie und ihre Kollegen aus den anderen Gemeinden bitten um Verständnis der Eltern. „Das haben wir aber neben all der Verzweiflung in den vergangenen Wochen auch erfahren“, sagt sie dankbar. Monika Laule, Sozialbürgermeisterin in Radolfzell, schließt sich an: „Vor Corona kamen die Eltern mit immer höheren Ansprüchen auf uns zu, aber in der Krise sind wir zusammengerückt. Nun haben die Familien eine ganz andere Sicht auf unsere Arbeit.“ Die Zusammenarbeit mit den Elternbeiräten loben die Verantwortlichen aus Konstanz, Singen und Radolfzell als kritisch-konstruktiv. Sie zollen Familien sowie Erziehern Respekt für ihre Leistung der vergangenen Wochen.