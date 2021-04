Was viele Eltern, Schüler und jüngere Kinder befürchten, rückt nun in greifbare Nähe: Wenn die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstag weiterhin einen Wert jenseits der 165 anzeigt (der Wert des Robert-Koch-Instituts war zu Redaktionsschluss noch nicht übermittelt), dann wird es ab Freitag an den Schulen keinen Präsenzunterricht mehr geben, in den Kitas nur noch die Notbetreuung. Der vom RKI gemeldete Wert lag am Sonntag bei 184,4, am Montag bei 191,8. Wenn der Inzidenzwert die 165 zum dritten Mal in Folge überschreitet, müssen Schulen schließen.

Wie wahrscheinlich ist die Überschreitung des Wertes?

„Wir werden den kritischen Wert von 165 mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überschreiten“, sagt Landrat Zeno Danner in der wöchentlichen Corona-Konferenz. Da die Werte vom RKI erst gegen Mitternacht übermittelt würden, werde das Landratsamt die Ankündigung der Schulschließungen erst am heutigen Mittwoch vermelden. Dann bliebe den Schulen und Kindertagesstätten ein Tag, der Donnerstag, um Lehrer, Erzieher, Schüler und Kinder auf die Schließung ab Freitag vorzubereiten. „Es gibt noch eine geringfügige Chance, dass wir unter dem Wert liegen“, sagt Danner. Diese Chance sei jedoch nicht allzu groß, da die Infektionszahlen im Landkreis generell hoch seien.

Was bedeutet das konkret für Schüler, Kinder und Eltern?

Ab Freitag stellen in diesem Fall die Schulen wieder auf reinen digitalen Unterricht um, die Kindertagesstätten bieten lediglich eine Notbetreuung für Kinder an, deren Eltern im Beruf – auch im Homeoffice – unabkömmlich sind. Die meisten Schüler hatten nur ein kurzes Intermezzo im Präsenzunterricht: Nachdem zunächst nur die jüngeren Schüler an die Schulen zurückkehrten, war dies zuletzt für alle möglich, jedoch nur in halber Klassenstärke und daher im Wechsel von Online- und Präsenzphasen.

Wann können Schulen und Kitas ihren Präsenzbetrieb wieder aufnehmen?

Zum Normalbetrieb kehren die Einrichtungen laut Bundesverordnung zurück, wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 165 liegt.

Als schneller als andere erwies sich die Gemeinde Allensbach, die die Eltern am Dienstag in einem Informationsbrief darauf hinwies, dass Schulen und Kinderhäuser mit großer Wahrscheinlichkeit schon am Donnerstag geschlossen sein würden. Der Elternbrief hatte den Zweck, Eltern rechtzeitig vorzuwarnen, dass es nun mit der Schul- und Kitaschließung schnell gehen könne. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt über den Zeitplan verschickte das Allensbacher Hauptamt einige Stunden später einen aktualisierten Brief mit der Information, dass auch in Allensbach die Schul- und Kita-Schließungen erst ab Freitag drohen.

Hat die gestiegene Inzidenz aktuell etwas mit den zurückliegenden Testtagen zu tun?

Das glaubt Landrat Zeno Danner nicht, zumindest sei das noch nicht in erheblichem Maße der Fall. In die Inzidenz von Montag und Dienstag fließen allenfalls die positiven Testergebnisse von Freitag bereits mit ein, da ein Schnelltest erst durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Die Ergebnisse der PCR-Tests aber liegen meist erst jetzt vor, die Inzidenz war aber bereits am Sonntag hoch. Bei etwa 100 positiv Getesteten im Kreis Konstanz könne in Folge der Testtage die Sieben-Tages-Inzidenz allerdings auch schnell mal auf etwa 250 steigen, glaubt Danner. „Deshalb ist es ja gut, dass wir die Infektionsketten unterbrochen haben.“ Etwa 80 Prozent der positiven Schnelltests seien im Ergebnis des PCR-Tests dann auch positiv.

Wie gut sind die Schulen auf die Situation vorbereitet?

Es handle sich um eine „unliebsame Routine“, sagt Jürgen Kaz, geschäftsführender Schulleiter der weiterführenden Schulen in Konstanz und Direktor des Humboldt-Gymnasiums. Die Umstellung auf den Online-Unterricht sei kein großes Problem. Das liege daran, dass die Schüler technisch gut ausgestattet seien und sehr gut mitmachten. Bisher hatte man die Klassen in halbe Klassen aufgeteilt, so, „dass jede Halbklasse mal eine Woche im Haus war“, sagt Kaz. Für die Schüler sei es sehr schade, „da sie diejenigen sind, die ein hohes Maß an Verantwortung übernehmen.“ Gerade jetzt seien die Schulen in der Phase der Reintegration gewesen.

Wie ist die Lage in den Kindertagesstätten?

Dort entwickeln im Moment Gemeinden, Kita-Leitungen und die jeweiligen Gesamtelternbeiräte eine mögliche Test-Strategie. Die Details variieren je nach Gemeinde geringfügig. Die meisten haben sich jedoch bereits auf Lolly- oder Lutschtests geeinigt, die für Kinder schonender sind als ein Nasenabstrich. Zudem sollen die Tests für Kita-Kinder freiwillig sein, so die bisherigen Planungen. Diese werden durch die voraussichtlichen Schließungen erst deutlich später umgesetzt.