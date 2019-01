von SK

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs am Grenzübergang Bietingen stießen Zöllner des Hauptzollamts Singen auf 18 000 Euro Bargeld in mehreren Verstecken. Doch führten die beiden überprüften Personen in dem Fahrzeug das Geld nicht etwa in Scheinen, sondern in Zwei- und Zehn-Cent-Münzen sowie Schweizer Franken im Gesamtgewicht von 40 Kilogramm mit sich.

Bei der Ausreise in die Schweiz gaben sie laut einer Mitteilung des Hauptzollamts an, keine nennenswerten Bargeldbeträge dabei zu haben. Allerdings entdecken die Zollbeamten allein unter der Reserveradabdeckung zwei große, durchsichtige Beutel mit Münzen. Der Beifahrer, der sich zu dem Geld bekannt haben soll, erklärte, die Beutel sollten das Fahrzeug im Winter beschweren. "Sein Pech dabei war nur, dass das Fahrzeug Vorderradantrieb hatte", führt Zoll-Pressesprecher Mark Eferl aus. Zu Herkunft und Verwendungszweck der Münzen hätten die beiden Fahrzeuginsassen seine Angaben machen müssen. Allerdings erwartet den Beifahrer ein Bußgeldverfahren und die Münzen wurden vorübergehend sichergestellt.

Das ist beim Grenzübertritt zu beachten

Grenze zum Nicht-EU-Staat: Jede Person, die mit Barmitteln im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr aus einem Nicht-EU-Staat (wie zum Beispiel der Schweiz) nach Deutschland einreist oder aus Deutschland in einen Nicht-EU-Staat ausreist, muss diesen Betrag unaufgefordert bei der zuständigen deutschen Zollstelle schriftlich anmelden. Dies erläutert Mark Eferl vom Hauptzollamt Singen.

Grenze zum EU-Staat: Bei der Einreise mit Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr aus einem Mitgliedstaat der EU nach Deutschland oder der Ausreise aus Deutschland in einen anderen Mitgliedstaat der EU, muss jede Person diesen Betrag bei der Ein- oder Ausreise bei Kontrollen durch den Zoll auf Befragen mündlich anzeigen.