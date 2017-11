Konstanz Würden Sie bei Neuwahlen wieder antreten? Das sagen die Kandidaten aus dem Wahlkreis Konstanz

Ganz Deutschland diskutiert über mögliche Neuwahlen. Im Wahlkreis Konstanz haben mehrere Bewerber, die im September angetreten waren, bekundet, dass sie für eine weitere Kandidatur zur Verfügung stünden.

Es war der Abend des 19. September 2017, als die Bundestagskandidaten der sechs größten Parteien auf dem SÜDKURIER-Wahlpodium im Konstanzer Konzil ihre politischen Vorstellungen darlegten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich ein solches Szenario im nächsten Frühjahr wiederholt. Und zwar zum großen Teil in gleicher personeller Besetzung. Sollte es zu Neuwahlen für den Deutschen Bundestag kommen, stünde der Großteil der Bewerber im Wahlkreis Konstanz, der mit dem Landkreis identisch ist, zumindest für eine erneute Kandidatur bereit.

Pschorr würde nicht zögern

Für Simon Pschorr, der im Herbst für die Linke ins Rennen um ein Bundestagsmandat ging, gibt es da kein Zögern: "Bei Neuwahlen würde ich sehr gerne erneut in Konstanz antreten", stellt er fest. Er ist optimistisch, dass seine Partei ihn wieder nominieren würde. Das Wahlergebnis sei sehr gut gewesen, aber doch immer noch nach oben ausbaufähig. "Nach der Wahl habe ich von vielen Leuten gehört, dass sie mit meiner Arbeit sehr zufrieden waren", so Pschorr. Also könnte die sportliche Devise lauten: Neue Wahl, neues Glück. Apropos neue Wahl: "Ich halte Neuwahlen absolut für eine akzeptable Lösung", ist der Rechtsreferendar überzeugt. Das Scheitern der Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition sei absehbar gewesen. Der Abbruch der Verhandlungen sei aber ein Plus und kein Schaden für die Demokratie.

Schmeding steht bereit

Mindestens ebenso klar positioniert sich der Grüne Martin Schmeding für eine erneute Kandidatur: "Ich werde bereit stehen, wenn ich gefragt werde. In einer solchen Situation sollte man jetzt nicht die Reiter auswechseln." Schmeding ist überzeugt, dass die Grünen inhaltlich gestärkt aus den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen hervorgehen. Vielen Menschen sei die Bedeutung der von den Grünen vorrangig behandelten Themen deutlich geworden. Das zeigen für ihn auch jüngste Umfragewerte. "Die positive Grundstimmung möchte ich gerne auch für unseren Wahlkreis wieder nutzen, wenn meine Partei mich wieder aufstellt." Auch Schmeding sieht Neuwahlen als akzeptable Lösung an.

Die Liberalen als Buhmann

In Berlin werden die Liberalen von Konkurrenten gescholten, weil sie die Verhandlungen um ein Regierungsbündnis platzen ließen. Im Wahlkreis Konstanz zeigt der Mann, der bei der Bundestagswahl am 24. September für die FDP 7,3 Prozent der Erststimmen holte, Selbstbewusstsein. "Ich habe den Wahlkampf mit hoher Leidenschaft und viel Freude absolviert und würde selbstverständlich wieder für die FDP im Kreis Konstanz zur Verfügung stehen", bekennt Tassilo Richter auf Anfrage dieser Zeitung. Vor Neuwahlen habe er keine Angst. Allerdings sehe er keine große Veränderung des Ergebnisses voraus. Richter hat sich gegen mögliche Vorwürfe gegen seine Partei gewappnet und sich dabei ein Wort des Parteivorsitzenden Christian Lindner zu eigen gemacht: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.

Volz macht es spannend

Wie sieht ein Kommunalpolitiker die Dinge, der schon zweimal für seine Partei bei der Bundestagswahl angetreten ist – ohne realistische Aussicht auf ein Direktmandat? Wird er sich zur dritten Kandidatur bereit finden? Tobias Volz, Kreisvorsitzender der SPD, wurde 2013 und 2017 von der Parteibasis ins Rennen um ein Bundestagsmandat geschickt. Ob er 2018 zu einem dritten Anlauf bereit wäre, lässt Volz noch offen: "Erst müssen die Verhandlungen in Berlin zu Ende geführt werden, dann wird sich diese Frage stellen." Das ist zumindest keine klare Absage an eine erneute Kandidatur, auch wenn sich Volz nicht mit Neuwahlen anfreunden kann. Er sieht zunächst alle Parteien in der Pflicht, sich weiter ernsthaft um die Regierungsbildung zu bemühen. Keine Partei könne sich eben ein Wunschergebnis wählen lassen. Demokratie bedeute, auch in schwierigen Phasen um gute Ergebnisse zu ringen. "Das gilt auch für die SPD", so Volz.

Jung betont die Bereitschaft zu Kompromissen

Keiner hätte es leichter, eine Zusage für eine Kandidatur im Falle von Neuwahlen zum Bundestag zu machen, als Andreas Jung. Der CDU-Politiker gehört seit 2005 als Abgeordneter des Wahlkreises Konstanz ununterbrochen dem Bundestag an. Am 24. September hat er mit 44,8 Prozent Stimmenanteil zum vierten Mal das Direktmandat geholt. Von einer weiteren Kandidatur, falls das im Frühjahr 2018 nötig sein sollte, ist auszugehen. Dennoch äußert sich Jung defensiv. "Jetzt will ich erst einmal als gewählter Abgeordneter meinen Beitrag leisten, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden und unser Bestes geben, um den Wählerauftrag umzusetzen."

Er bedauert, dass die Verhandlungen von CDU, CSU, Grünen und Liberalen gescheitert sind. Eine Einigung sei greifbar nahe gewesen. "Neuwahlen können nur der letzte Ausweg sein. Wir sind als Abgeordnete doch gewählt, um Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört auch die Bereitschaft zu Kompromissen."

Die Ergebnisse des Bundestagswahl 2017

Zurück auf Null: Kommt es zur Neuwahl, die Mehrzahl dieser Kandidaten wäre bereit, wieder anzutreten. Die jeweilige Prozentzahl bezieht sich auf die gültigen 157.109 Erststimmen bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Konstanz am 24. September 2017. Zurück auf Null: Kommt es zur Neuwahl, die Mehrzahl dieser Kandidaten wäre bereit, wieder anzutreten. Die jeweilige Prozentzahl bezieht sich auf die gültigen 157.109 Erststimmen bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Konstanz am 24. September 2017. Andreas Jung/ CDU: 44,8 % Tobias Volz/ SPD: 16,8 % Tassilo Richter/ FDP: 7,3 % Martin Schmeding/ Die Grünen: 13,4 % Simon Pschorr/ Die Linke: 7,0 % Walter Schwaebsch/ AfD: 9,6 % Armin Kabis/ DIE PARTEI: 1,0 %

Was wäre wenn?

Über vier Wochen haben CDU, CSU, Grüne und FDP in Berlin um ein Regierungsbündnis verhandelt. Nun stehen sie mit leeren Händen da. Scheitert auch die Vermittlungsmission des Bundespräsidenten, rückt die Neuwahl des Bundestags in greifbare Nähe. Ein Termin um Ostern 2018 wird gehandelt. Doch wie bereiten sich Kommunen organisatorisch auf ein solches Szenario vor? Und vor welchen Herausforderungen sehen sich die Kreisverbände der Parteien? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich der SÜDKURIER voraussichtlich in seinen Themen des Tages am 25. November. Am Beispiel zweier Kommunen aus dem Landkreis Konstanz wird das Thema erörtert.