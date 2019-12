von Thomas Güntert

Nach dem Vorbild der größten Modelleisenbahn der Welt, dem Miniatur Wunderland in Hamburg, entsteht in einer ausgedienten Halle der Schweizerischen Industrie Gesellschaft SIG in Neuhausen am Rheinfall die größte überdachte Miniaturwelt der Schweiz. Die Grundfläche ist so groß wie sieben Tennisplätze. Im Gegensatz zur Hamburger Ausstellung stehen in Neuhausen nicht die Modelleisenbahnen, sondern die „swiss milestones“ im Vordergrund.

Zur Smilestones Miniaturwelt in Neuhausen gehört natürlich auch der Rheinfall mit der Schaffhauser Munot-Festung im Hintergrund. | Bild: Thomas Güntert

Meilensteine der Schweiz, wie Schokolade, Berge, Folklore oder Demokratie werden mit viel Liebe zum Detail in Szene gesetzt und vereinen die Klischees der Alpenrepublik. Eine Abstimmung in einer Appenzeller Landgemeinde gehört dazu wie das Innerschweizer Unspunnenfest oder die Tour de Suisse. Zudem gibt es einige Interaktionspunkte, an denen die Besucher etwas auslösen können. Das Glanzlicht ist die Lindt & Sprüngli Schokoladenfabrik, die den gesamten Produktionsablauf zeigt und dem Besucher auf Knopfdruck eine Schokokugel auswirft.

Zehntausende Elemente auf bislang 250 Quadradmetern Bisher wurde in der Miniaturwelt Smilestones auf einer Fläche von 250 Quadratmeter ein 1300 Meter langes Schienennetz verlegt, worauf gleichzeitig 30 der insgesamt 120 Züge verkehren können. Zudem stehen 700 Modellautos, 8000 Lampen, 12.000 Bäume und 23.000 Figuren auf der Miniaturanlage. Die meisten der rund 550 Häuser, Brücken und sonstigen Bauwerke wurden maßstabgetreu nachgebaut. Bisher wurden auf der Anlage auch rund 15.000 Meter elektrische Leitungen verlegt.

Der Kreativdirektor und Initiator Raphael Meyer hat mit rund 20 Mitarbeitenden die erste Themenwelt „Schweizer Mittelland“ realisiert, die sich vom Rheinfall über den Thurgau bis zum Säntis erstreckt. In Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Einrichtungen wurden dabei auch Menschen mit Beeinträchtigungen eingesetzt und die Stiftung Impuls.ch nutzte das Projekt zur beruflichen Orientierungshilfe für Langzeitarbeitslose.

Soweit es möglich war, wurden bei der Miniaturwelt Smilestones alle Gebäude im Maßstab 1:87 gebaut. | Bild: Thomas Güntert

Die Anlage wurde soweit wie möglich im Maßstab 1:87 gebaut. „Müssten wir auch die Berge nach diesen Vorgaben bauen, würden sie über sechs Meter zum Dach hinausragen“, bemerkt der Anlagenbauleiter Patrik Stutz. Die Modelleisenbahnen wurden in Spurweite H0 und die schmalen Bergbahnen in H0m aufgebaut.

Im November 2018 wurde die erste Themenwelt eröffnet und bereits elf Monate später konnte auch der zweite Abschnitt „Berner Oberland“ den Besuchern zugänglich gemacht werden. Die Anlagefläche verdoppelte sich dabei auf rund 250 Quadratmeter und über der Anlage thronen die zehn Meter hohen Berge Eiger, Mönch, Jungfrau und Matterhorn. Der dritte Abschnitt mit einer Bündner Winterlandschaft ist bereits in der Planung und wird realisiert, sobald die Finanzierung gesichert ist.

Die Öffnungszeiten während der Ferien Die Miniaturwelt Smilestones befindet sich am Industrieplatz 3 in Neuhausen am Rheinfall und hat das ganze Jahr geöffnet.Am Wochenende, 21. und 22. Dezember, ist sie von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 23. Dezember bis 12. Januar ist die Smilestones Miniaturwelt täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Besucher betritt durch eine Schleuse die Ausstellung und wird bei einem Kurzfilm in die Welt eines Lokführers versetzt, der durch die Modelleisenbahnanlage fährt. Dann kommt man in die erste Themenwelt Mittelland, von der man auch einen Blick in den Technikraum werfen kann, in dem zwei Mann die Anlage steuern und überwachen. Daneben ist ein Kino, in dem die Entstehungsgeschichte der Miniaturwelt mit verschiedenen Filmpräsentationen gezeigt wird.

Smilestones-Initiator Raphael Meyer hatte von Anfang an klare Ideen von der Gestaltung des Rheinfalls in der Miniaturwelt. | Bild: Thomas Güntert

Über eine Treppe erreicht man das Obergeschoss, von wo aus man die zweite Themenwelt Berner Oberland aus der Vogelperspektive betrachten kann. Sehr eindrücklich ist es, wenn die Anlage im verdunkelten Raum in den Nachtmodus gesetzt wird. Im Obergeschoss sind auch die Werkräume, in denen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Sie sind durch spezielle Gucklöcher einsehbar. Neben der eigentlichen Ausstellung werden auch Führungen hinter die Kulissen angeboten, es gibt einen Souvenir-Shop und ein Bistro.