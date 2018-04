Engen Wo es nicht auf Tore ankommt, sondern auf Toleranz

Ein Fußball-Projekt soll im Landkreis Konstanz die Integration der Flüchtlinge voranbringen.

Sport ist eine geeignete Plattform für die Integration. Durch seine eigenen Regeln ermöglicht der Sport das Miteinander jenseits von Sprachbarrieren und unabhängig von Herkunft, Aussehen, Alter oder Religionszugehörigkeit. Genau auf dieses Potenzial des Sports greift ein neues Projekt zu, das die Integration der Geflüchteten und aller Menschen mit Migrationshintergrund im Hegau fördern möchte.

So veranstaltet die Stadt Engen in Kooperation mit der Stiftung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und dem SC Freiburg sowie weiteren Projektpartnern ein außergewöhnliches Fußballturnier für Kinder und Jugendliche. Einer der Projektpartner ist b.free, das kreisweite Präventionsbündnis gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen. Weiterhin sind das Diakonische Werk und das Landratsamt Konstanz mit von der Partie beim "b.free soccer league-Projekt" (also dem b.free Fußball-Liga-Projekt). Ausgangspunkt bildet die von der DFL-Stiftung initiierte Kampagne "Strich durch Vorurteile", bei der alle Bundesliga-Vereine ein soziales Projekt aus ihrem Umfeld präsentieren. Für den SC Freiburg ist dies das Hegauer Jugendfußballturnier.

"Seit die ersten Geflüchteten in Engen und Welschingen eingezogen sind, beschäftigen sich die Stadt und die Nachbargemeinden mit der Thematik der Integration", erinnerte Bürgermeister Johannes Moser bei der Vorstellung des Projekts. Auch nach drei Jahren sei die Integration nach wie vor ein bedeutendes und aktuelles Thema, versicherte er. Es sei zweifellos so, dass die Stabilität der Gesellschaft nur bewahrt werden könne, wenn Integration gelinge und das Zusammenleben verschiedener Kulturen harmonisch verlaufe. "Unser gemeinsames Fußball-Projekt im Hegau bringt alle Nationalitäten zusammen und stärkt den sozialen Zusammenhalt in unserer Region", ist er überzeugt. "Die Idee ist, stellvertretend für die fünf Kontinente an fünf Veranstaltungsplätzen mit bunt durcheinandergewürfelten Teams aus verschiedenen Orten des Hegaus Fußballturniere durchzuführen", erläuterte Kreisjugendpfleger Stefan Gebauer, der auch Geschäftsführer des Präventionsbündnisses b.free ist. Bei den Turnieren komme es nicht auf Gewinner, Tabellen oder Pokale an, betont er. "Das sportliche Miteinander soll nur Gewinner herausbringen, die gemeinsam die Elemente Toleranz und gegenseitige Akzeptanz demonstrieren."

Aufgerufen zum Mitmachen sind Kinder und Jugendliche in zwei Altersstufen, von zehn bis 14 Jahren und 15 bis 17 Jahren. Es sind keine kompletten Mannschaften zu melden, sondern jeder Interessierte meldet sich einzeln an. Information und Organisation übernehmen die Jugendpfleger der teilnehmenden Städte. Die Mannschaften werden dann jeweils vor Ort zusammengestellt. Spielorte sind Engen, Singen und Stockach. Damit werde Integration er- und gelebt, da waren sich alle Beteiligten bei der Präsentation des Projekts einig. Der Spaß steht im Vordergrund, es gibt keine Leistungstabelle. An jedem Spieltag gibt es aber eine Fair-play-Wertung. Alle jungen Teilnehmer erhalten ein Trikot, das sie behalten dürfen. Ein weiteres Ziel ist es auch, die "b.free soccer league" als festen Veranstaltungsbestandteil im Hegau zu installieren.

Rasen, Sand, Beton

Veranstaltet wird die Fußball-Liga (soccer league) im Hegau an fünf verschiedenen Orten und auf verschiedenen Spielplatz-Belägen. Die Turniere beginnen im Mai in Engen auf dem roten Platz am Bildungszentrum. Zweiter Spieltag ist ebenfalls im Mai, in der Soccer Arena am Heinrich-Weber-Platz in Singen. Hier wird auf Asphalt und Beton gespielt. Im Juni geht es weiter in Stockach. Die DFB-Mini-Arena ist mit Kunstrasen ausgestattet. Im Juli sind dann zwei Turniere in Engen geplant; das erste auf dem Strandfußballfeld im Erlebnisbad, gefolgt vom Abschluss-Turnier im Hegau-Stadion auf dem Rasenplatz. Kontakt per E-Mail: Stefan.Gebauer@LRAKN.de