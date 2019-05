Eine Meldung im SÜDKURIER wirkt wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dieter Braun aus Singen liest von einer Anzeige gegen einen Mann, der seiner Respektlosigkeit gegenüber der Polizei in Form eines Stinkefingers Ausdruck verlieh und dafür eine Anzeige kassierte. „Ja leben wir denn in einer Zweiklassengesellschaft?“, so erboste sich Dieter Braun kurz darauf in der Redaktion seiner Tageszeitung, denn nur wenige Tage zuvor war er beim Versuch einer Anzeige wegen eines ganz ähnlichen Vorgangs gescheitert. „Bringt nichts“, so die sinngemäße Auskunft, die Dieter Braun bei der Polizei erhielt, der also zunächst seinen Ärger hinunterschluckte.

Was war geschehen? Dieter Braun war in Singen mit dem Auto auf der Rielasinger Straße unterwegs und bremste an einer Verkehrsinsel, um einen Fußgänger die Straße passieren zu lassen. Das aber passte der hinter ihm befindlichen Autofahrerin gar nicht – sie hatte es offensichtlich eilig, überholte wenig später das Auto von Dieter Braun und hupte dabei.

Damit nicht genug, denn an der folgenden Kreuzung in Rielasingen kam es zu einer weiteren Begegnung. Die Frau musste wegen der Rotschaltung an der Ampel halten, während Dieter Braun rechts abbog – und sich dabei im Vorbeifahren einen Gruß der Verkehrsteilnehmerin in Form eines Stinkefingers einhandelte.

Für Dieter Braun ein eindeutiger Fall von Verkehrs-Rowdytum und das wollte er nicht auf sich beruhen lassen. Also meldete er den Vorgang bei der Polizei mit dem oben erwähnten Resultat. Dabei strebte er keine wirkliche Strafe für die Frau an, doch von einem Rüffel der Polizei für ihr beleidigendes Verhalten könnte seiner Ansicht nach ein pädagogischer Effekt ausgehen. Tatsächlich kann Verkehrs-Rowdytum ziemlich teuer werden (siehe auch Beitrag „Damit müssen Verkehrsrowdys rechnen“ auf dieser Seite). Das Problem in vielen Fällen aber ist die Beweisbarkeit.

