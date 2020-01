Wind ist in einer hügeligen Landschaft wie dem Hegau nicht unbedingt die ergiebigste Energiequelle. Zu unbeständig oder unberechenbar sind die Strömungen, die sich von Bergen oder Vulkankegeln umlenken lassen. Deshalb konzentrieren sich die großen Windparks auf flachere Landschaften im Norden Deutschlands oder auf Offshore-Gebiete in der Nordsee. Und deshalb gab es im Landkreis Konstanz mit Ausnahme dreier kleiner Windräder in Stetten bis ins Jahr 2017 keine größeren Windkraftanlagen. Doch die Klimakrise erfordert neue Lösungen. Umso größer waren die Skepsis und der Protest von Windkraftgegnern, als sich elf Partner aus der Region zur Hegauwind GmbH & Co. KG zusammenschlossen, um den Windpark Verenafohren in Wiechs bei Tengen zu betreiben.

Hegauwind-Geschäftsführer Andreas Reinhardt in seinem Büro bei den Stadtwerken Radolfzell mit einem Miniatur-Windrad. Sollten bei Watterdingen drei weitere Anlagen gebaut werden dürfen, wäre laut Reinhardt deren Ertrag durch technischen Fortschritt deutlich höher als in Verenafohren. Bild: gtr | Bild: Trautmann, Gudrun

Mittlerweile laufen die drei High-Tech-Windmühlen nach anfänglichem Probebetrieb im Jahr 2017 unter Volllast. Gleich nach der Weihnachtspause hat Andreas Reinhardt zusammengerechnet, wie viel sauberen Strom der Windpark Verenafohren 2019 geliefert hat. Voreilige Schlüsse kamen für ihn nicht infrage. „Jeder Tag zählt“, erklärte er der ungläubigen Autorin dieser Zeilen kurz vor Weihnachten.

Die Windbilanz gab ihm recht. Über Weihnachten setzte der Wind am Randen die Rotorblätter der Nordex-N-131 nochmal kräftig in Bewegung und die Anlage unter Strom. Jetzt ist dem Geschäftsführer der Hegauwind GmbH der Stolz anzusehen, wenn er erklärt: „Die anvisierte Stromproduktion von rund 20 Millionen Kilowattstunden (kWh) konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 mit 20,36 Millionen kWh erreicht werden.“ 2018 hatte der Ertrag mit 16,8 Millionen kWh noch rund 18 Prozent unter den Erwartungen gelegen.

Das Leben in Bitterfeld prägte Andreas Reinhardt

Reinhardt ist Geschäftsführer der Stadtwerke Radolfzell und teilt sich die Leitung der Hegauwind GmbH mit seinem Engener Stadtwerkekollegen Peter Sartena. Er kennt die Vorbehalte und Anfeindungen der Windkraftgegner von zahlreichen Informationsveranstaltungen. Da ist von Verspargelung der Landschaft die Rede, die dem Tourismus schaden werde; da wird gesundheitsschädlicher Infraschall ins Feld geführt, was jedoch wissenschaftlich bisher nicht erwiesen ist.

Aus eigener Erfahrung weiß Andreas Reinhardt, was es heißt, in einer umweltgeschädigten Region zu leben. Er stammt aus der Region Halle, Leuna, Bitterfeld, wo die Chemieindustrie in den 1980er Jahren den Menschen die Luft zum Atmen raubte. Reinhardt erzählt von weißen Dächern im Sommer und Kohlenstaub im Winter. Deshalb ist ihm die erneuerbare Energie zum persönlichen Anliegen geworden. „Wir müssen alles dafür tun, dezentrale und regionale Lösungen zu finden“, sagt er und führt Photovoltaik, Wasserkraft und Windenergie an. Doch genügend nutzbaren Wind gibt es im Hegau laut Berechnungen nur an zwei Stellen: Verenafohren und im Gewann Brand in Watterdingen.

Spektakulär war der Bau der drei Windräder in Wiechs am Randen ab Sommer 2016. Auch nachts wurden Betonteile angeliefert und montiert. Archiv-Bild: Franz Bollin | Bild: Franz Bollin

Bürgermeister Marian Schreier (SPD) und der Tengener Gemeinderat haben signalisiert, dass sie in Watterdingen drei weitere Windräder befürworten würden. Am 8. März 2020 werden die Tengener in einem Bürger­entscheid bestimmen, ob ein zweiter Windpark in der Flächengemeinde entstehen soll.

Neue Anlagen erzeugen noch mehr Strom

Andreas Reinhardt hofft, dass die Zahlen von Verenafohren aus dem Jahr 2019 die Mehrheit überzeugen werden. „Der dort erzeugte Strom deckt den Bedarf von rund 20 000 Menschen“, rechnet Reinhardt vor. „Verenafohren ist eine Erfolgsgeschichte.“ Und die neuen Anlagen seien technisch noch weiter ausgereift. Mit ihnen könne noch mehr Strom erzeugt werden. „Und das ist auch dringend nötig, weil der Verbrauch weiter steigen wird“, ist Reinhardt überzeugt. „Denn ab Mitte der 2030er Jahre haben wir in Baden-Württemberg 50 Prozent weniger Kraftwerkskapazität auf der Erzeugerseite.“