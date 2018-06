Konstanz Wie steht's um die regionale Zucker-Zukunft?

Beim Zucker machen Deutsche und Schweizer gemeinsame Sache. Badische Zuckerrüben werden im Thurgau verarbeitet. Ohne die Feldfrüchte aus Deutschland wäre die Anlage in Frauenfeld nicht ausgelastet. Die Veranstaltungsreihe Strohballenarena zeigt Perspektiven auf.

Wer Beispiele tragfähiger Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem EU-Mitglied Deutschland und dem nicht EU-Land Schweiz sucht, wird auch in der Landwirtschaft fündig. So liefern Bauern aus Baden-Württemberg und Bayern im Herbst ihre Zuckerrüben im Thurgauer Werk der Schweizer Zucker AG ab. Die Anlage in Frauenfeld, in der aus der Feldfrucht weißer Zucker gemacht wird, liegt nur 15 Autominuten von Konstanz entfernt. Der Weg zu anderen Produktionsstätten auf deutscher Seite, die im nördlichen Baden-Württemberg angesiedelt sind, wäre deutlich weiter. Und die Schweizer Zucker AG ist froh über die Zulieferung, denn das Zuckerwerk im Thurgau wäre ohne den Rohstoff aus Deutschland nicht ausgelastet. Zehn Prozent beträgt der Anteil deutscher Lieferungen. „Das ist eine Win-win-Situation für beiden Seiten“, sagt Michael Baldenhofer. Er sieht die Geschäftsbeziehungen als Beispiel für grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit.

Michael Baldenhofer ist Geschäftsführer des Vereins für Integrierte Ländliche Entwicklung Bodensee mit Sitz im Landkreis Konstanz und Mitveranstalter der Strohballenarena. Diese Veranstaltungsreihe ist eine deutsch-schweizerische Koproduktion. Auf eidgenössischer Seite sind das landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg (BBZ) und das Kompetenznetzwerk Ernährungswirtschaft mit Sitz in Weinfelden beteiligt. In der sechsten Auflage der Strohballenarena am Freitag, 8. Juni, Beginn 17.30 Uhr, im Versuchsbetrieb Brunnegg des BBZ bei Kreuzlingen, soll es um die heimische Zuckerzukunft gehen. Bitter oder süß?

Auf dem Gutshof können die Veranstaltungsteilnehmer vorab die Versuchspflanzungen besichtigen. Hier werden Zuckerrüben konventionell, aber auch biologisch angebaut. „Die Zuckerrübe ist eine anspruchsvolle Frucht für den Landwirt“, sagt Baldenhofer. Biologischer Anbau bedeutet, der Produzent kommt ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, ohne Gentechnik und ohne Mineraldünger aus. Der Bioanbau gilt auch in diesem Segment als Wachstumsmarkt. Die Schweizer Zucker AG unterhält in Frauenfeld auch eine Zuckerproduktion für Rüben aus biologischem Anbau. Für die Perspektive der Biobauern haben die Veranstalter eine Expertin aus Deutschland in die Strohballenarena eingeladen. Andrea Greule ist Projektleiterin bei der Regionalen Bioland Erzeugergemeinschaft, die sich für die regionale Kooperation zwischen süddeutschen Bauern und Schweizer Zuckerwerk stark macht. Das Motto von Bioland: Bio-Zucker muss nicht aus Übersee stammen. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) sieht die Zukunft des Zuckerrübenanbau in Deutschland und Europa derzeit vor großen Herausforderungen: Die Quoten im Zuckermarkt sind abgeschafft, die Zuckerrübenpreise niedrig. Und bestimmte Insektizide (neonicotinoide Beizmittel) dürfen nicht mehr eingesetzt werden. Michael Baldenhofer verweist auf den Einfluss des globalen Agrarmarkts und die starke Konkurrenz der großen Zuckerrohrproduzenten, zum Beispiel in Brasilien.

Betriebsführung und Gesprächsrunde