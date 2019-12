Gespannt steht Robert Wishaupt, 66 Jahre, mit seinem Enkel Samuel am Bahnsteig Fürstenberg in Konstanz. Der Seehas Richtung Konstanz fährt ein. „Was denkst du: Ist das ein kurzer oder ein langer Zug?“, fragt er den Dreijährigen. Der kleine Mann überlegt kurz. „Ein langer“, sagt er.

Jeden Morgen steigen an der Station Hegne viele Schüler aus, die zur Schule Marianum müssen. Wenn der Zug nicht in doppelter Traktion fährt, ist es im Zug immer sehr voll. | Bild: Steinert, Kerstin

Samuel und sein Opa zählen nach. „Nur ein Waggon. Das ist ein kurzer Zug“, sagt Opa Wishaupt und schüttelt den Kopf. Viel zu oft, findet der 66-Jährige, verkehre der Zug mit nur einem Waggon. Besonders zu den Stoßzeiten, morgens und abends, fühle man sich wie Sardinen in der Büchse, sagt Wishaupt. Er will das nicht mehr hinnehmen und schreibt eine Beschwerde-E-Mail an die SBB (Schweizer Bundesbahn).

Nur neun statt acht Züge verfügbar

Das Problem der überfüllten Züge am Morgen sei der SBB bewusst, schreibt diese zurück. Tatsächlich seien die Schülerzüge, so nennt die SBB die vollen Züge in den Morgenstunden, nicht in gewohnter Doppeltraktion gefahren. Einfachtraktion bedeutet, nur ein Zug fährt anstatt zwei miteinander verbundene Züge (Doppeltraktion). Grund seien Sanierungsarbeiten an den Fahrzeugen.

Singen 25 Jahre Nahverkehr – der Seehas will sein Angebot weiter verbessern Das könnte Sie auch interessieren

„Seit vergangenem Jahr befinden sich unsere Fahrzeuge in einer umfangreichen außerplanmäßigen Instandhaltung, weshalb nicht immer alle Fahrzeuge zur Verfügung stehen“, bestätigt auch Daniel König, Pressesprecher beim Seehas-Betreiber SBB Deutschland, auf Anfrage des SÜDKURIER. Deshalb könne es vorkommen, dass Züge in den Hauptverkehrszeiten als Einfachtraktion verkehren. „Seit vergangener Woche fahren wir zu den Stoßzeiten wieder in Doppeltraktion.“

15 Jahre alte Triebwagen werden saniert

Dass die Züge nicht mehr in gewohnter Stärke fahren, habe spürbare Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Fahrgäste, sagt Robert Wishaupt. „Erst neulich sind so viele Schüler an der Station Reichenau-Waldsiedlung eingestiegen, dass es richtig eng wurde. So eng, dass einige Schüler sogar Panik bekommen haben“, berichtet der Rentner von den Beobachtungen seiner Frau. Zum Glück fuhren die meisten Schüler nur bis Hegne.

Der Platz ist begrenzt Ein einfacher Seehas-Zug der Schweizer Bundesbahn (SBB) bietet 147 Fahrgästen in der zweiten Klasse einen Sitzplatz an. 16 weitere Sitzplätze befinden sich in der ersten Klasse. Wer keinen Sitzplatz mehr ergattern konnte, muss sich mit einem der 284 Stehplätze begnügen. Insgesamt können damit 447 Personen in einem Seehas fahren. Die SBB rechnet mit vier Personen auf den Quadratmeter. Bei einer Doppeltraktion können 894 Menschen mit dem Zug fahren. (kst)

Zug um Zug würde das Schweizer Unternehmen die Triebwagen sanieren. „Die Züge sind 15 Jahre alt“, sagt König. Reparaturen und Sanierungen seien daher unumgänglich. In den Werkstätten der SBB in Bellinzona (Schweiz) erhalten die Wagen zum Beispiel einen neuen Unterbodenschutz. Anschließend folgt im Reparaturzentrum in Zürich-Altstetten die Sanierung der Außenhaut, schreibt die SBB.

Ab 2021 werden mehr Züge fahren

Zudem tue der Herbst den Wagen auch nicht gerade gut, erklärt König: „Wenn sie manchmal so ein ‚bong, bong, bong‘ bei der Zugfahrt hören, dann sind die Räder in Mitleidenschaft gezogen.“ Im Herbst würde niederfallendes Laub und Feuchtigkeit einen Schmierfilm auf den Schienen hinterlassen. Dadurch würde eine Flachstelle an dem Rad entstehen. Statt zu rollen, rutsche das Rad über die Schienen. „Eine klassische Abnutzungserscheinung, die zeitnah besetigt wird“, sagt König. Immerhin fahre ein einzelner Seehas-Zug pro Tag etwa 800 Kilometer.

Daniel König ist bei der Seehas-Betriebsgesellschaft SBB Deutschland GmbH zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Qualitätssicherung. Bild: SBB | Bild: Domgörgen, Franz

Die SBB liege mit ihren Sanierungsarbeiten „voll im Zeitplan“. Neun Züge betreibt die SBB für die Seehas-Linie. Bis Ende 2020 werden diese nach und nach repariert, „sodass ab 2021 alle neun Züge saniert sein müssten“, sagt König. Aber auch jetzt könne wieder öfter mit Doppelzügen gefahren werden – vor allem bei den Schülerzügen. Ein zusätzliches Fahrzeug aus der Schweiz sei für die „deutsche Infrastruktur fit gemacht“, schreibt die SBB an Wishaupt.

In der Vorweihnachtszeit verkehrt Seehas am Wochenende öfter

Einfach mit mehr Zügen oder öfter fahren, das könne die SBB aber nicht, sagt König. „Unsere Fahrgastzahlen steigen zwar von Jahr zu Jahr. Aber wir haben einen Vertrag mit dem Land Baden-Württemberg, die genau festgelegt, wie oft und mit vielen Zügen wir fahren dürfen“, erklärt der Pressesprecher. Pro Jahr werde das Verkehrsvolumen vom Land bestellt. „Wir müssen uns daran halten“, sagt König. Werde das Verkehrsvolumen bei steigenden Fahrgastzahlen nicht angepasst? „Natürlich. Aber für 2019 und 2020 werden wir komplett gleich fahren. Das sieht der Vertrag so vor. Ab 2021 werden wir mit zusätzlichen Doppeltraktionen unterwegs ein, zum Beispiel an den Wochenenden“, sagt König. Auf Nachfrage des SÜDKURIER bei der zuständigen Verkehrsbehörde Baden-Württembergs, was die Verträge genau vorsehen, kam keine Antwort.

Aber wie verhält es sich bei Großveranstaltungen wie dem Konstanzer Weihnachtsmarkt? „An den Wochenenden des Weihnachtsmarktes fahren wir verstärkt“, sagt König. Keiner müsse befürchten, nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes nicht mit dem Seehas nach Hause fahren zu können, weil er zu voll sei.