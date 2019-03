Tannenholzbretter aus dem Schwarzwald, nicht behandelt und gestrichen, und so rau, wie sie aus der Säge gekommen sind. Aus diesem Holz ist das neue Bodenseezentrum des Naturschutzbundes (Nabu) gebaut. Hier, neben dem Bahnhof Reichenau, sitzen die Wächter übers Wollmatinger Ried, eines der wichtigsten Schutzgebiete Europas, und 27 anderer wertvoller Schutzgebiete im Landkreis Konstanz. Sie sorgen dafür, dass der Naturschatz erhalten bleibt, und der Mensch seine Einmaligkeit erleben kann. Und sie schlagen Alarm, wenn sie Gefahren für diesen Naturschatz sehen, wie aktuell Tendenzen zu einer Umkehr der seetypischen Pegelstände des Bodenseewassers im Winter und im Sommer.

Im neuen Nabu-Bodenseezentrum packen viele mit an

Helfer mit Heugabeln, die Gemähtes auftürmen, das sind die Bilder, die viele von der Arbeit des Naturschutzbundes im Kopf haben. Es ist nicht falsch, umfasst aber nur einen Teil der Arbeit, in die vor allem die freiwilligen Helfer eingebunden sind. Neben den vier festen Mitarbeitern des für 3,5 Millionen Euro errichteten Bodenseezentrums arbeiten und wohnen hier auch immer sechs bis zehn Praktikanten oder Helfer, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligen-Dienst absolvieren. Sie sorgen unter anderem dafür, dass die Wiesen nicht mit Röhricht zuwachsen und so seltene Pflanzen verdrängen, wie etwa das Wanzen-Knabenkraut aus der Familie der Orchideen. Es kommt in Baden-Württemberg überhaupt nur im Wollmatinger Ried vor, wie Eberhard Klein sagt, der Leiter des Bodenseezentrums. Der Landes-Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hatte das Gebiet bei der Eröffnungsfeier für das Bodenseezentrum als einen "Hotspot der Biodiversität" bezeichnet.

Kritischer Blick auf die Naturentwicklung: Eberhard Klein ist der Leiter des neuen Bodensee-Zentrums im Hintergrund. Zu den Aufgaben der Naturschützer gehört es, Veränderungen in den Schutzgebieten zu dokumentieren. Der Klimawandel treibt diese gerade stark voran. | Bild: Claudia Rindt

Zur Arbeit der Naturschützer gehört es auch, auf Störquellen für den Artenschatz aufmerksam zu machen und Naturerlebnisse zu ermöglichen – bei Führungen auf festgelegten Pfaden im Wollmatinger Ried oder im neuen Naturraum Göldern hinter dem Bodenseezentrum. Im Wollmatinger Ried ist das Abweichen von Pfaden strengstens verboten, anders im Gebiet Göldern mit Tümpeln, Amphibien und prachtvollen, wenn auch nicht seltenen Pflanzen. Hier dürfen sich die Besucher frei bewegen, und beispielsweise einem Frosch im Tümpel direkt in die Augen schauen oder den Schlund einer Irisblume betrachten. Es sei dabei gar nicht so wichtig wie selten die Art ist, die die Besucher kennenlernen, sagt Eberhard Klein. "Wir wollen ein Gespür geben, wie schön es hier ist. Dass es einen Wert gibt, den es zu erhalten gilt, wir wollen das zeigen, bevor es zu spät ist." Er ist sich sicher: Umweltschutz steht und fällt mit der Haltung der Gesellschaft zu ihm. Ohne den gemeinschaftlichen Willen, die Arten zu erhalten, könne dies nicht gelingen.

Klimaänderung in noch nie erlebtem Tempo

Dabei sei ihm klar: Die Natur genau so zu erhalten, wie sie sich derzeit präsentiere, sei ein Ding der Unmöglichkeit. Die Natur sei immer im Wandel. Klimaänderungen allerdings beschleunigten die Prozesse in einer bisher noch nie erlebten Art. „Da steckt eine Riesendynamik drin. Je mehr Störfaktoren es gibt, desto schneller laufen die Prozesse ab.“ Das gefährde gerade die heute schon bedrängten Arten. Auch auf solche Abläufe mache das Bodenseezentrum aufmerksam.

Der trockene, heiße Sommer 2018 habe die Tendenz der vergangenen Jahre unterstrichen, sagt Eberhard Klein. Die am Bodensee üblichen Wasserstände verändern sich. Früher galt: Schmelzwasser aus den Bergen füllt den See im Frühjahr und lässt ihn manchmal überlaufen. Im Winter dagegen, wenn das Eis der Berge die Niederschläge zurückhält, bleibt der Wasserstand niedrig.

Schmelzwasser fließt im Winter oft früher in den See

Seit Jahren gehorchten die Wasserstände im See dieser Rhythmik nicht mehr unbedingt. Das Wasser wird im Winter nicht mehr lange in Eis und Schnee der Alpen gebunden, es rauscht häufig schon in der kalten Jahreszeit ins Tal und über die Zuflüsse in den Bodensee und füllt diesen. Im Sommer dagegen legen Hitzeperioden den See ungewöhnlich trocken. Das hat Folgen: Werden Riedwiesen nicht mehr zu den gewohnten Zeiten überschwemmt, kommen andere Pflanzen hoch als bisher. Auch die Bedeutung des Sees als Brutgebiet kann sich verändern. Ist es etwa in der Brutzeit zwischen April und Juli zu trocken, kann der gehunfähige Schwarzhalstaucher sein Schwimmnest nicht im dicht bewachsenen Seichtwasser bauen. Auch Störeinflüsse spielten eine große Rolle.

Konflikte mit Wassersportlern gehören zur Arbeit

Eberhard Klein nennt die auf einem Schwimmbrett stehenden Standup-Paddler ein großes Problem, denn sie würden wegen der aufgerichteten Haltung von Vögeln als besonders bedrohlich wahrgenommen. In der Mauser, wenn Wasservögel an einem Ruheplatz flugunfähig darauf warten, dass ihnen die Federn nachwachsen, können nach Ansicht der Naturschützer Schreckerfahrungen dazu führen, dass die Vögel das Areal für immer meiden. Der Naturschutzbund setzt sich für die Erweiterung der Schutzgebiete am Bodensee ein. Er will beispielsweise die Flachwasser-Zone im Markelfinger Winkel freihalten vom Wassersport und zieht damit den Unmut der Freizeitsportler auf sich. In solchen Konflikten Anwalt für den Artenschutz zu sein, auch das ist Aufgabe der Naturschützer im Bodenseezentrum.

Marta Efimova arbeitet als Freiwillige für den Naturschutzbund. | Bild: Claudia Rindt