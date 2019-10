Christian Elbe, Oberarzt der Anästhesie im Konstanzer Klinikum, spielt von Anfang an die Geige. Heiko Ahrens, Altenpfleger im Pflegeheim Engen, ist zum ersten Mal dabei und packt ebenfalls seine Geige aus. OP-Koordinatorin Bettina Krätschl macht sich an der Pauke zu schaffen. Konzertmeister Herbert Ruchti, Oberarzt der Anästhesie, hat sich für diese Probe leider krank gemeldet. Chefarzt Wolfram Lucke, Leiter der Singener Frauenklinik, hebt den Taktstock. Es probt das Orchester des Gesundheitsverbunds des Landkreises Konstanz im Seminarraum des Radolfzeller Krankenhauses für eine Premiere. Zum ersten Mal nach seinem ersten Auftritt beim Verbundtag will das Orchester öffentlich zu Gunsten der Krankenhausfördervereine spielen.

Teil des Integrationsprozesses der Kliniken

Pflegekräfte, Ärzte, Verwaltungsmitarbeiter und Physiotherapeuten spielen hier zusammen. Pressesprecherin Andrea Jagode hatte die Idee, das Orchester nach einem begeisternden ersten internen Auftritt 2016 zu einem festen Angebot zu machen. Sie machte sich daran, Dirigent und weitere Mitspieler zu suchen und sieht es als Teil des Integrationsprozesses im Verbund. „Das gemeinsame Musizieren ist ein Gemeinschaft stiftendes Erlebnis. Hier lernen sich Leute kennen, die sich sonst nicht treffen würden“, erklärt sie und sagt nicht ohne Stolz: „Wir sind das einzige Krankenhausorchester Deutschlands mit zwei Konzertpauken!“

Terminplanung ist eine Herausforderung

Das Orchester mit rund 40 Mitgliedern kommt nur projektweise zusammen. Anders wäre es für die Hobbymusiker nicht zu schaffen. „Es ist schon eine zeitliche Herausforderung, das neben Beruf, Familie und Sport zu leisten. Aber es ist gut, dass es diese berufsgruppen- und fachübergreifenden Projekte gibt“, sagt Christian Elbe, der sich auch für Sportprojekte im Verbund engagiert. Heiko Ahrens hat von dem Angebot in der Mitarbeiterzeitung gelesen. Für ihn ist es eine Möglichkeit, wieder in einem Orchester zu spielen. „Ich arbeite im Schichtdienst und konnte heute zum Glück tauschen“, erklärt der Altenpfleger. Auch sein Arbeitspensum hindere ihn oft, sein Hobby zu praktizieren. Für Bettina Krätschl ist Musik Motivation, regelmäßige Proben im Musikverein schaffe sie zeitlich nicht.

Gutes Gegengewicht zum hohen Arbeitspensum

Dirigent Lucke beschreibt die Musik als festen Bestandteil seines Lebens. „Meine Motivation ist tausendfach. Musik ist für mich wie Essen oder Schlafen“, sagt er. Sein erster Berufswunsch war Musiker, dann sei es doch die Medizin geworden. Als Student habe er bereits ein Orchester geleitet. Trotz eines hohen Arbeitspensums sieht er das abendliche Musizieren als gutes Gegengewicht: „Mein Beruf ist mit starken Emotionen verbunden, wenn ich zum Beispiel helfe, ein Kind zur Welt zu bringen oder mit Krebskranken zu tun habe. Da brauche ich ein Hobby mit gleicher emotionaler Intensität und das ist für mich die Musik.“

Manchmal falle es ihm schon schwer, sich für die Proben abends aufzuraffen. „Doch was würde ich sonst machen? Ich würde am Schreibtisch versumpfen oder mir zu Hause Gedanken machen, wie es meinen Patienten geht.“

Kompositionen müssen angepasst werden

Beim Dirigieren bleibt es aber nicht. In Tag- und Nachtarbeit werden die Stücke dem Orchester auf den Leib geschrieben. In der ersten Besetzung waren acht Klarinetten und zwei Geigen vertreten, so dass die Stücke neu arrangiert werden mussten. So ist es bis heute: die beiden Orchesterleiter schauen, was da ist und passen dann die Stücke an.

Denn egal ob Halbprofi oder Wiedereinsteiger: Die Freude am Musizieren soll überwiegen. Das wird auch bei der Probe deutlich. Selbst wenn noch nicht alles passt, ist die Begeisterung für die gemeinsame Sache hör- und spürbar. Diese Freude soll bei den ersten öffentlichen Auftritten in Singen und Konstanz zugunsten der Krankenhausfördervereine überspringen. „Wir wollen spielen und die Fördervereine übernehmen die Organisation der Konzerte und bekommen die Einnahmen, das nennt man eine Win-Win-Situation“, sagt der Dirigent.

Hier gibt‘s Karten für die beiden Konzerte

Die Konzerte des Orchesters des Gesundheitsverbunds zugunsten der Krankenhausfördervereine Singen und Konstanz sind am Samstag, 16. November, um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Singen und am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr im Klinikum Konstanz. Unter anderem werden Werke von Haydn, Dvorák, Brahms und Elgar gespielt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es für Singen über Reservix.de und für Konstanz über christine.wizgall@glkn.de, Telefon (0 75 31) 80 11 901.