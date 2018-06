Noch immer gibt es Menschen, die den weltweiten Klimawandel verneinen. Gibt es tatsächlich gar keine Erderwärmung? Solchen Zweifeln stellt das baden-württembergische Umweltministerium jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse für die Bodenseeregion entgegen. Auf eine parlamentarische Anfrage von Nese Erikli, Konstanzer Landtagsabgeordnete der Grünen, ließ Umweltminister Franz Untersteller wissenschaftliche Befunde bündeln. Das Fazit: Die klimatische Erwärmung ist am Bodensee längst attestiert und sie hat vielerlei Folgen.

Wassertemperatur steigt um 1,1 Grad

Nach Angaben des Ministeriums spiegelt sich die klimatische Erwärmung in der Temperaturentwicklung am und im Bodensee wider. "Die Jahresmittelwerte der Lufttemperatur liegen im Zeitraum 1990 bis 2017 im Durchschnitt um 1,2 Grad Celsius höher als in den drei Jahrzehnten davor; die Wassertemperatur an der Seeoberfläche ist um 1,1 Grad wärmer", heißt es in der Stellungnahme mit Verweis auf die Tatsache, dass die Untersuchungsprogramme zur Dokumentation der Veränderungen zum Teil bereits seit den 1960er Jahren laufen.

Weniger Sauerstoff im Tiefenwasser

Die Temperaturverhältnisse sind zum Beispiel maßgeblich für die Schichtungs- und Durchmischungsvorgänge und somit für den vertikalen Stofftransport verantwortlich. Der Erwärmungstrend der oberen Wasserschichten und die Abschwächung der winterlichen Abkühlung haben zur Folge, dass der Austausch des Tiefenwassers sich verringert und dass sich die Sauerstoffverhältnisse in der Tiefe verschlechtern. Auch für das Nahrungsnetz des Sees habe die Erwärmung Konsequenzen. Das Umweltministerium verweist zudem auf Auswirkungen des Klimawandels auf die saisonalen Wasserstände: "Aufgrund geringerer Schneespeicherung im alpinen Einzugsgebiet fließt weniger Schmelzwasser im Frühjahr und Sommer in den See ab." Seit den 1990er Jahren sei daher ein im Mittel niedrigerer sommerlicher Wasserstand zu beobachten. Im Winter seien die mittleren Pegelstände dagegen etwas gestiegen. Dies habe Auswirkungen auf die Ökosysteme in der Flachwasserzone.

Abgeordnete ist beunruhigt

Die grüne Landtagsabgeordnete Nese Erikli wertet die Entwicklung als "beunruhigend". "Dass der Klimawandel bereits am Bodensee so deutlich erkennbar ist, ist alarmierend. Der Bodensee besitzt als Trinkwasserspeicher und Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten eine herausragende Bedeutung . . . Wir müssen den Bodensee also auf besondere Art und Weise schützen, ansonsten sehe ich schwarz für die Zukunft", heißt es in der Stellungnahme von Erikli. Sie unterstreicht die Bedeutung der Forschungsprogramme.

Einschätzungen und Prognosen Das Trinkwasser: "Eine Abschätzung der möglichen Folgen von klimatischen Veränderungen lässt keine gravierenden Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung erkennen", stellt das Stuttgarter Umweltministerium fest. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass die Rohwasseraufbereitung aufwendiger werde und dadurch hohe Kosten entstünden.

