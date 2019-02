Es ist einer der am meisten unterschätzten politischen Posten überhaupt. Vielleicht, weil der Landrat nicht vom Volk direkt gewählt wird; vielleicht, weil er nicht ständig einen neuen Kindergarten oder ein Festle eröffnet; vielleicht, weil auch in den öffentlichen Kreistagssitzungen die Zuschauerreihen selten gut besetzt sind. Jedenfalls: Wer als Landrat nach außen einen Landkreis vertritt, wer das Landratsamt als wichtige Behörde führt und wer die Sitzungen des Kreistags leitet, ist mehr als eine Randnotiz im politischen Geschäft. Ende März entscheidet sich, wer diese Verantwortung für die kommenden acht Jahre übernimmt und der Landrat von mehr als 280 000 Bürgerinnen und Bürgern wird.

Die Entscheidung trifft dabei der Kreistag. Die 68 Mitglieder kommen aus allen Teilen des Landkreises, vertreten das politische Spektrum und beschäftigen sich sonst mit Klinikum und Berufsschulen, Umweltschutz und Nahverkehr, Integration und Tourismus. Am 25. März haben sie die Wahl zwischen Zeno Danner, derzeit als Erster Landesbeamter Vize des Landrats im Landkreis Calw, und Dirk Schaible, seit 2008 Bürgermeister der gut 16 000 Einwohner zählenden Stadt Freiberg am Neckar. Beide sind übrigens parteilos – schon das darf als Hinweis gelten, dass es durchaus spannend werden könnte. Denn keiner der Bewerber kann auf eine parteipolitische Hausmacht in einer bestimmten Fraktion bauen.

Doch wer der neue Landrat wird, welche Person und welches Programm in das Chefzimmer am Konstanzer Benediktinerplatz einzieht, geht nicht nur die Mitglieder des Kreistags und die Mitarbeiter des Landratsamts an. Daher bringt der SÜDKURIER die beiden Bewerber miteinander und mit den Bürgern ins Gespräch. Am Donnerstag, 14. März, lädt das Medienhaus zu einem Gesprächsabend mit beiden Kandidaten ins Milchwerk nach Radolfzell sein. Bernd Häusler, Oberbürgermeister von Singen und Vorsitzender des Aufsichtsgremiums für die anstehende Landratswahl (im Wortlaut: Besonderer beschließender Ausschuss zur Wahl des Landrats), lässt sich schon aus Gründen der Neutralität nicht in die Karten schauen. Die Idee eines Abends für und mit den Bürgern begrüßt er aber ausdrücklich: "Zwar wählen die Bürger den Landrat nicht direkt, aber die Weichenstellungen im Landratsamt betreffen alle Menschen in unserem Landkreis. Deshalb freue ich mich, dass der SÜDKURIER eine Möglichkeit schafft, bei der sich die Bürger aus erster Hand informieren können. Denn wer unser neuer Landrat wird, ist alles andere als egal."

Diese Einschätzung teilt auch Amtsinhaber Frank Hämmerle. Er hatte seinen Rückzug zum 1. Mai verkündet und damit eingefädelt, dass noch der bisherige Kreistag über seine Nachfolge entscheidet. Dass dem künftigen Kreistag, der nach der Wahl am 26. Mai schon durch den Generationswechsel viele neue Mitglieder haben wird, eine wesentliche Gestaltungsmöglichkeit genommen wurde, hat auch Kritik erregt. Frank Hämmerle vermeidet ebenfalls jede Positionierung für einen Bewerber und betont vor der Wahl seines Nachfolgers vor allem die Bedeutung der Bürgernähe in diesem wichtigen Amt: „Nur wer die Anliegen und Probleme der Bürger kennt, kann auch Lösungen schaffen.“ Dabei komme es auch auf die Persönlichkeit an: „Der Landrat ist kein Ideologe. Er ist für alle da: Große und Kleine, Arme und Reiche.“