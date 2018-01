Konstanz Wer betreibt künftig die Regionalverkehre? Wettbewerb um Buslinien

Der Landkreis Konstanz bereitet eine Ausschreibung für den Betrieb der regionalen Buslinien vor. Ende 2019 laufen die bestehenden Konzessionen aus.

Das Jahr 2018 könnte ein richtungsweisendes für den Busverkehr im Landkreis Konstanz werden. Weil die Konzessionen der Verkehrsunternehmen, die die Regionalverkehre im Kreisgebiet betreiben, Ende 2019 auslaufen, bereitet der Landkreis als Träger des Angebots eine Ausschreibung vor. Nach Angaben von Ralf Bendl, Leiter des Amts für Nahverkehr und Straßen, geht es um ein Leistungsabgebot von etwa fünf Millionen Fahrtkilometern pro Jahr. Und die Vorzeichen für die Zukunft des Nahverkehrs sieht Bendl als gut an: "Wir rechnen mit Zuwächsen im Öffentlichen Personennahverkehr." Gefahren werden die Distanzen zum Beispiel über Land zwischen Singen und Stockach, auf der Höri und im Schülertransport – stets außerhalb der Stadtverkehre. Größter Konzessionsinhaber unter drei beteiligten Linienbetreibern ist derzeit die Südbadenbus GmbH, ein Unternehmen der Deutschen Bahn.

Vorab hat der Landkreis den Auftrag über die abzudeckenden Fahrpläne und die damit verbundenen Bedingungen an Service und Fahrzeuge im Amtsblatt der Europäischen Union annonciert. Meldet sich bis Ende Februar dieses Jahres ein Verkehrsunternehmen, das bereit ist, das Pensum eigenwirtschaftlich ohne Zuschüsse zu erbringen, dann ist das Verfahren bereits zu Ende. Denn in diesem Falle darf die Öffentliche Hand die Verkehrsleistung nicht ausschreiben.

Da bekanntermaßen der öffentliche Nahverkehr in der Regel ein Zuschussgeschäft ist, wird beim Landkreis eher nicht damit gerechnet, dass ein Antrag auf Eigenwirtschaftlichkeit eingeht. In diesem Falle beginnt die Kreisverwaltung ab März mit der Vorbereitung einer europaweiten Auschreibung der Regionalverkehre am westlichen Bodensee. Der Kreistag hat bereits vor geraumer Zeit beschlossen, dass diese Ausschreibung in sogenannter Bruttoform erfolgen soll. Bei diesem Vertragsmodell fließen die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf an den Landkreis und nicht direkt an den Linienbetreiber. Zugleich trägt der Landkreis aber auch das Risiko des Defizitausgleichs, wenn sich die zugrunde liegenden Einnahmeerwartungen nicht erfüllen. Der Kreistag hofft auf politische Steuerungsmöglichkeiten. Steigen die Fahrgastzahlen, könnten Zusatzeinnahmen in die weitere Verbesserung des ÖPNV-Angebots investiert werden.

Welche finanzielle Dimension die ins Auge gefasste Ausschreibung der Regionalverkehre hat, darüber will der Leiter des Amts für Nahverkehr und Straßen aus taktischen Gründen keine Angaben machen. Details könnten wichtige Fingerzeige für potenzielle Bewerber für den Betrieb der Regionalverkehre sein. In einer früheren Vorlage für den Kreistag ist nachzulesen, dass jährlich rund 13,5 Millionen Euro an Fahrgeldeinnahmen, Ausgleichsleistungen und Zuschüssen in die Finanzierung der Busverkehre fließen. Mit diesen Mitteln sollen die künftigen Leistungen des Regionalbusverkehres finanziert werden. Dazu zählt neben Bussen und Personal ein modernes Vertriebssystem, das der Landkreis selbst anschaffen will.

Dieses System müsse in der Lage sein, in perfekter Qualität Fahrausweise zu verkaufen sowie die Fahrgelder zu erfassen und abzurechnen. "Das künftige Vertriebssystem wird nicht nur Tickets verkaufen, sondern bekommt die Funktion einer Datendrehscheibe für den Landkreis", blickt man im Landratsamt voraus. Bei dem Vertriebssystem ist eine Kooperation mit den Stadtwerken Konstanz angedacht, die den größten Stadtverkehr im Landkreis betreiben.

Hier überweist der Kreis

Im Kreis Konstanz werden Zeitkarten für Schüler mit 25 Prozent rabattiert. Die Kosten für die Vergünstigung zahlte das Land Baden-Württemberg bisher direkt an die Verkehrsunternehmen. Weil der Direktransfer nicht mit dem EU-Beihilferecht vereinbar war, erhält nun der Kreis die Finanzverantwortung für die Verteilung des Geldes. Das Land überweist rund 3,5 Millionen Euro für die Ausbildungsverkehre im Kreisgebiet, das Landratsamt verteilt das Geld weiter. Kreisweit nutzen allein rund 10 000 Schüler ein Monatsticket.