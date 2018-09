von Michael Buchholz und Georg Lange

Wer derzeit, je nach Geschlecht, nicht in Dirndl oder Lederhose unterwegs ist, darf sich schon fast als Exot fühlen. Öffentliche Verkehrsmittel sind gefüllt mit gut gelaunten, oft jungen Menschen, die das Konstanzer Oktoberfest zum Ziel haben. Auch die Katamarane erwecken mitunter den Eindruck, für den Ausflug eines bayrischen Trachtenvereins gebucht worden zu sein.

Doch ist der Begriff Tracht überhaupt gerechtfertigt, wenn frau sich im Badischen beim Discounter für wenig Geld ein bayrisch anmutendes Dirndl made in China kauft oder man sich aus dem Internet mit der Trend-Lederhose versorgt? Menschen wie Werner Keil verneinen das. Er ist Mitglied bei der Trachtengruppe Alt-Radolfzell: "In Bayern mag das ja als Tracht gelten, aber für unsere Region gilt das meiner Ansicht nach nicht."

Romy Bromma und Werner Keil von der Trachtengruppe Alt-Radolfzell. | Bild: Buchholz, Michael

Eine gegenteilige Position nimmt Ljubica Ritter aus Radolfzell ein: „Ich habe halt eine Schwäche für Dirndl und fühle mich darin wohler.“ In ihrem Kleiderschrank befinden sich 15 Dirndl und zwei Trachtenröcke aus Leder. Ohne Dirndl ist die gelernte Strickerin in der Öffentlichkeit nicht anzutreffen: „Ich wüsste gar nichts anzuziehen, weil ich nichts anderes habe.“ Die 80-Jährige hat in ihrem Leben noch nie eine Hose getragen.

Ljubica Ritter aus Radolfzell trägt ausschließlich Dirndl und besitzt 15 Exemplare. Für ständig wechselnde Mode hat die 80-Jährige nichts übrig. Rechts ihr Mann Klaus Ritter. | Bild: Georg Lange

„Fetzen“ nennt Ritter die Kleidung, die man jährlich wegwerfen müsse, weil sie nicht mehr modern sei. Drei Jahre lang probierte sie die Mode für Frauen aus und kehrte reumütig zum Dirndl zurück: „Ein Dirndl kann ich immer tragen. So lange meine Figur hinein passt“, scherzt Ljubica Ritter. Für sie sind Dirndl eine Sache des Geschmacks im Gegensatz zu Trachten, die von Dorf zu Dorf anders seien.

Die Alt-Stockacherinnen sind in ihrer Tracht nur während der Fasnacht zu sehen. So wie hier am Schmotzigen Dunschtig 2018 mit einem Laufnarr. | Bild: Freißmann, Stephan

Keine Ganzjahreskleidung ist die Tracht der Alt-Stockacherinnen. Deren Leiterin Ulrike Gabele erklärt: "Aus dem Umstand heraus, dass unsere Gruppe in der Fasnacht verwurzelt ist, darf die Tracht auch nur zwischen Dreikönig und Aschermittwoch getragen werden. Und auch dann nur unter bestimmten Bedingungen. Kein einzelnes Gruppenmitglied darf in der Tracht zu auswärtigen Fasnachtsveranstaltungen gehen. Ein Auftreten ist nur zu mehreren und nach vorheriger Absprache genehmigt."

Streng genommen, sind die Alt-Stockacherinnen eine Gruppe des Stockacher Narrengerichts, 1933 gegründet aus dem fortschrittlichen Bedürfnis heraus, einen Fuß in die Männerdomäne Fasnacht zu setzen. Und so leuchtet es auch ein, dass die Alt-Stockacherinnen sich laut Ulrike Gabele im Herbst gerne mal ins Dirndl schmeißen und Oktoberfeste der Region besuchen. Ein Entweder-Oder gibt es laut Ulrike Gabele bei den Alt-Stockacherinnen nicht: "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun." Wer Tracht tragen will, tue dies mit Stolz, aber wenn man ein Oktoberfest besuche, gehörten Dirndl oder Lederhose einfach dazu.

Zur Tanzgruppe von Romy Bromma (hinten links) bei der Trachtengruppe Alt-Radolfzell gehören auch acht Jugendliche und zehn Kleinkinder. Hier einige von ihnen bei einem Auftritt. | Bild: Alt-Radolfzell

Den meisten, wenn nicht gar allen Mitgliedern von Alt-Radolfzell scheint das jedoch kein Bedürfnis zu sein. Die Gruppe geht auf den früheren Pfarrer Hermann Sernatinger zurück, der sich um seine Schäfchen nicht ganz im Sinne seiner Vorgesetzten gekümmert haben soll. Lieber erforschte er die Speicher und Kleiderschränke auf alte Festtagsgewänder, die oft ein Leben lang getragen wurden, einzelne Bestandteile wurden auch vererbt. Gerne folgten die Radolfzeller 1921 Sernatingers Wunsch, ihren Stand würdig gekleidet stolz zu vertreten. Was auch heute noch spürbar ist, beispielsweise wenn ein beträchtlicher Teil der etwa 120 Mitglieder am Hausherrenfest in den Prozessionen mitläuft.

Clara (links) und Annika von der Trachtengruppe Alt-Radolfzell unterhalten sich am Rande einer Prozession zum Hausherrenfest. Die Radhauben zu tragen ist bei öffentlichen Auftritten Pflicht. Meist sind die Spitzen industriell gefertigt, denn eine handgeklöppelte Haube erfordert 70 Stunden Arbeit. | Bild: Alt-Radolfzell

Romy Bromma erzählt, dass sie durch ihre Mutter zu den Trachten gekommen ist, dann eine mehrjährige Kinderpause einlegte und schließlich auf die Bitte hin, die Tanzgruppe zu leiten, die Tracht immer mehr zu einem Schwerpunkt ihres Lebens wurde. Auch wenn ein inniges Verhältnis innerhalb der Gruppe bestehe, zu der auch acht Jugendliche und zehn Kleinkinder gehören, hört man etwas Wehmut in ihrer Stimme, wenn sie von schwäbischen Trachtengruppen erzählt: "Die leben ihr Brauchtum wirklich so, wie es Pfarrer Sernatinger gewünscht hat. Auch im Alltag."

Bayrische Stunden im Radolfzeller Ortsteil Liggeringen: Zum Oktoberfest in der Torkel werfen sich viele Besucher in alpenländisch inspirierte Schale. | Bild: Georg Lange

Eher zu besonderen Anlässen trägt Yasmine Venneri Dirndl. Zum Liggeringer Oktoberfest kommt sie mit einem mehrteiligen und auf Taille geschnürten Exemplar mit vielen glitzernden Elementen. „Ich habe mich einfach darin wohl gefühlt“, beschreibt sie das ausschlaggebende Moment für den Kauf ihres modischen Dirndls, das ihren eigenen eleganten Modestil widerspiegelt: Dadurch fühle sie sich nicht verkleidet.

Yasmine Venneri aus Liggeringen, hier mit ihrem Mann Stefano und Sohn Elia, verbindet Dirndl mit ihrem allgemeinen Modegeschmack. Sie betrachtet das Tragen eines Dirndls bei Oktoberfesten auch als Anerkennung für den Einsatz der ehrenamtlichen Veranstalter. | Bild: Georg Lange

Spontan entschied sie sich, mit dem Dirndl auf die Hochzeit ihrer Schwester zu gehen. Ein Dirndl habe für sie eine gewisse Eleganz und einen Schick, der wenig mit Bäuerlichem zu tun habe. Im Endeffekt sei ihr Dirndl schon etwas angepasst: Auf ihre Art und Weise und worin sie sich wohl fühlen würde. Ein Fest wie das in Liggeringen sei mit ehrenamtlichen Aufwand verbunden, bemerkt Yasmine Venneri. Wenn man dort ein Dirndl trage, so zeige man, das man diesen Aufwand anerkenne.

Für Rita Leiz darf ein Dirndl nicht kurz sein

Eine innere Nähe zu den Mitgliedern von Alt-Radolfzell scheint Rita Leiz zu haben. Sie erscheint nur mit Rock, Bluse, Trachtenjacke und Seidentuch bekleidet auf diesem Oktoberfest: „Für mich sind die Dirndl nicht mehr echt und eine Verkleidung“, bekennt die gebürtige Bayerin. Seit 45 Jahren lebt sie in Liggeringen und fühlt sich auch dort heimisch. Ihr Festtagsdirndl behält sie für hohe kirchliche Feste vor.

Rita Leiz aus Liggeringen behält sich ihr Dirndl für hohe kirchliche Festtage vor. Modische Dirndl hält die gebürtige Bayerin eher für eine Verkleidung, speziell dann, wenn sie kurz geschnitten sind. | Bild: Georg Lange

„Bei uns in Oberbayern sieht man keine Tracht, die oberhalb des Knies liegt. Das würde für Einheimische als aufreizend gelten", erklärt Rita Leiz. Wenn ein Rock zu kurz war, so bekamen junge Frauen einen Unterrock mit Spitzen, der über das Knie ging. Die Lederhosen der Männer seien auch lang geschnitten. Kurze Lederhosen seien eigentlich, wie das einfarbige Dirndl, für die alltägliche Arbeit gedacht – im Gegensatz zur Festtagstracht. Beim Dirndl spiele die Figur der Frau keine Rolle, erklärt Rita Leiz: "Es steht jeder Frau und kann von jeder getragen werden." Hierfür sei das Mieder verantwortlich, das die Taille der Frau hervorhebe.

"Trend bringt uns mehr Akzeptanz" Reinhold Frank ist unter anderem Vorsitzender des Landesverbands der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg Herr Frank, wie viele Trachtenträger sind in den Ihnen angeschlossenen Vereinen und Verbänden organisiert? Zirka 65.000, davon etwa 15.000 Kinder und Jugendliche. Wie entwickeln sich die Mitgliederzahlen, auch jene junger Mitglieder? Leider stagnierend bis leicht rückläufig, wie in anderen Vereinen auch. Gibt es dabei regionale Unterschiede? Sehr! Auf dem Lande ist es im Allgemeinen leichter, in Großstädten ist das Angebot vielfältiger. Es kommt jedoch immer auf die jeweiligen Jugendleiter an, ob sie ein gutes Angebot machen, das den jungen Leuten Spaß macht. Gibt es Berührungspunkte von Brauchtumsvereinen mit Oktoberfesten oder haben sie daran eher kein Interesse? Hierin unterscheiden sich unsere Mitglieder mit Einschränkungen nicht vom Durchschnitt der Bevölkerung. Beim Münchner Oktoberfest oder dem Cannstatter Volksfest sind regelmäßig Trachtenvereine bei den Festzügen aktiv. Wir sehen die Entwicklung, in Dirndl und Lederhose zum Volksfest zu gehen auch nicht unbedingt negativ. Die jungen Leute von heute bestimmen selber (oder die Modemacher), wie sie sich zu bestimmten Events kleiden. Allgemein kann man sagen, dass dieser Trend uns Trachtenträgern mehr Akzeptanz gebracht hat. Mit der Tracht Straßenbahn fahren, war in den Sechziger- und Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts etwas für Masochisten. Heute fällt man kaum mehr auf. Man wird auch oft positiv angesprochen. Fragen: Michael Buchholz

