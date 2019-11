Es ist ein großes Versprechen, das Ralf Bendl gibt: „Die Zukunft des Busverkehrs soll rosiger werden.“ Der Leiter des Amts für Nahverkehr und Straßen des Landkreises Konstanz meint damit, dass die neuen Regionalverkehrsbusse, die ab dem 1. Januar 2020 durch die Region fahren, moderner, umweltfreundlicher seien und öfter fahren sollen. Dass die Zukunft rosiger wird, das kann man aber auch anders verstehen. Im Idealfall verdient der Landkreis bei den Angeboten der Regionalbusse mit.

Busse sollen öfter in ländlichen Gebieten fahren

Wie das? Die Antwort ist simpel: Bisher machte die Südbadenbus-Gesellschaft (SBG) eigenverantwortlich Beförderungsangebote und kassierte dafür auch die Fahrgeldeinnahmen. Künftig bestellt der Landkreis selbst bestimmte Leistungen, zum Beispiel eine höhere Taktung in ländlichen Gebieten. Dafür erhält der Landkreis einen Teil der Einnahmen. „Früher hat sie SBG das finanzielle Risiko getragen, wenn es zu wenig Fahrgäste gab. Ab 2020 trägt der Landkreis das Risiko“, erklärt Frank Dombrowski, stellvertretender Leiter des Amtes für Nahverkehr und Straßen im Landratsamt.

Welche Unternehmen fahren ab 2020 durch die Region? Ab dem 2020 bedient nicht mehr die Südbadenbus GmbH (SBG) die Region von Stockach bis Gottmadingen und Engen bis Konstanz. Der Konstanzer Kreistag hat die Leistungen des Regionalbusverkehrs an zwei neue Verkehrsbetriebe vergeben. Den Zuschlag für den Verkehrsraum Stockach hat die Behringer GmbH Verkehrsbetriebe aus Klettgau im Landkreis Waldshut erhalten. Die verbleibenden Verkehrsräume Radolfzell, Engen und Singen bedient ab 2020 die Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH. Was soll im Regionalverkehr besser werden? Laut Ralf Bendl, Amtsleiter für Nahverkehr und Straßen beim Landratsamt Konstanz, soll die Taktung von Fahrten in ländlichen Gebieten oder zu stark frequentierten Zeiten erhöht werden. „Ab dem nächsten Jahr sollen die Busse 5,6 Millionen Kilometer fahren. Das sind eine Million mehr Kilometer als bisher“, erklärt Bendl. Ziel sei es, den Individualverkehr mit dem Auto zu reduzieren.

Der Landkreis investiert 100 Millionen Euro verteilt auf zehn Jahre in die neuen Regionalverbindungen. Dieser Investitionsbetrag werde hauptsächlich durch Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf erwirtschaftet, aber auch durch gesetzliche Zuschüsse, erklärt Dombrowski. Zusätzlich kämen direkt drei Millionen Euro pro Jahr aus der Kasse des Kreises.

2022 kann ein erster Kassensturz gemacht werden

Ein weiterer Faktor, der Verlust oder Gewinn beeinflussen könnte, seien gesetzlich Änderungen des EU-Rechts für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das sei wahrscheinlich der Fall, prognostiziert Dombrowski. „Dann fällt die Rechnung wieder anders aus. Das müsste ebenfalls vom Zuschuss des Kreistages finanziert werden. Das wirkt sich dann negativ auf einen möglichen Gewinn aus“, erklärt Frank Dombrowski.

Was passiert, wenn mehr erwirtschaftet wird?

Was aber, wenn die Fahrgastzahlen steigen und man schon bald einen Gewinn erzielen kann? Was passiert dann mit dem Überschuss? „Der Gewinn bleibt dem Kreislauf ÖPNV erhalten“, sagt Dombrowski. Das Geld werde dann für Verbesserungen genutzt. „Man könnte zum Beispiel überlegen, ob man das Seehäsle zwischen Radolfzell und Stockach länger fahren lässt“, sagt Dombrowski.