Kreis Konstanz Wenn Opfer sich machtlos fühlen

Der Weiße Ring rückt die Internet-Kriminalität in den Blickpunkt

Menschen können auch über Internetaktivitäten zum Kriminalitätsopfer werden. Und "auch online verübte Verbrechen haben auf die reale Lebenswelt eines Opfers handfeste Auswirkungen." Das stellt Horst Jeschor fest, der Präventionsbeauftragte der Außenstelle des Weißen Rings in Konstanz. Jeschor verweist in einer Mitteilung anlässlich des Tags der Kriminalitätsopfer (22. März) auf eine repräsentative Untersuchung des Digitalverbandes Bitkom. Danach ist bereits fast jeder zweite deutsche Internetnutzer (49 Prozent) schon zum Opfer von Internetkriminalität geworden. Die Maschen der Täter, die im Netz ihre Identität verschleiern können, sind vielseitig: Sie infizieren beispielsweise Computer mit Schadprogrammen, betrügen bei Online-Geschäften, greifen Bankdaten ab oder bedrohen und erpressen mit hochgeladenen Bildern und Videos. Durch die weltweiten Vernetzungsmöglichkeiten des Internets müssen sich die Täter für ihre Tat gar nicht in Deutschland befinden. Fast die Hälfte aller von Internetkriminalität Betroffenen trägt der Bitkom-Studie zufolge finanziellen Schaden davon. Sie müssen beispielsweise teure Reparaturdienste oder Rechtsberatungen zahlen.

„Nicht vergessen werden dürfen die psychischen Belastungen, unter denen Opfer leiden“, stellt Jeschor in der Mitteilung heraus. Betroffene fühlten sich machtlos und den Tätern schutzlos ausgeliefert. Häufig würden sie wieder erneut zu Opfern, da Täter kompromittierendes und erpresserisches Material nicht löschten, sondern es stattdessen immer wieder gegen sie verwenden könnten, so Jeschor weiter. Dazu komme bei vielen die Scham, überhaupt auf einen Online-Betrüger hereingefallen zu sein. Auch Resignation spiele eine Rolle: Oftmals würden Betroffene denken, dass die Täter sowieso nicht ermittelt werden könnten. Daher würde auch keine Anzeige erstattet. Jeschor betont aber: „Wer Opfer von Internetkriminalität wird, muss sich nicht schämen. Täter arbeiten mit raffinierten Methoden.“ Der Weiße Ring möchte Betroffene ermutigen, sich Hilfe zu holen.

Die Organisation wurde 1976 in Mainz als gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten gegründet. Der Verein unterhält ein Netz von über 3000 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelfern in bundesweit 420 Außenstellen. Im Landkreis ist der Weiße Ring mit 14 Opferhelfern tätig. Laut Außenstelle suchten 2017 mehr als 100 Kriminalitätsopfer um Hilfe und Unterstützung nach.

im Landkreis unter Telefon (O 75 31) 94 13 938; E-Mail: m.spindler-barth@t-online.de. Infos im Internet. www.weisser-ring.de