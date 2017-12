Konstanz Was 2018 am Bodensee wohl bringen wird? Wir wagen zwölf Zukunftsprognosen

Was 2018 am Bodensee wohl bringen wird? Wir wagen zwölf Zukunftsprognosen

Ausfuhrscheine für Einzelhandelskunden aus der Schweiz, Felchenzuchtgehege im Bodensee, illegale Autorennen: Was tut sich im neuen Jahr in der Region? Wir haben den Blick in die Glaskugel gewagt.

Müssen wir uns Sorgen machen? Wie geht es weiter mit unserem Planeten? Was die Zukunft der Erde angeht, steht die Wissenschaft mächtig unter Druck in einer Zeit, in der der US-amerikanische Präsident Forschungswissen zum Klimawandel ignoriert und den Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen verkündet. Das Astrophysik-Genie Stephen Hawking warnt schon vor der Unbewohnbarkeit der Erde und rät der Menschheit, den Weltraum zu besiedeln. Wobei Hawking mit seinem Appell nicht auf Positionsbestimmungen aus Washington reagiert hat.

Um Konflikten aus dem Wege zu gehen, bemühen wir an dieser Stelle erst gar keine faktenbasierten Erkenntnisse beim Blick auf die kleinen Dinge vor der eigenen Haustür. Geht es weiter mit dem Straßenbau? Muss ein neuer Landrat gesucht und gefunden werden? Wie wird das große Loch im Kreishaushalt gestopft? Was kommt 2018 am badischen Bodensee auf uns zu? Von der grenzüberschreitenden Einkaufswanderung über illegale Autorennen auf der A 81 bis zur Felchenzucht in Netzgehegen. Wir haben die Fragen selbst gestellt und die Antworten beim Blick in die geheimnisvolle Glaskugel selbst gefunden. Ergebnis des seherischen Einsatzes sind zwölf Vorhersagen fürs Jahr 2018 – für jeden Monat eine. Alles nicht ganz ernst gemeint. Das ist Ehrensache.

Alles kann, nichts muss – und es ist auch nicht alles schlecht: Das könnte doch ein Motto sein fürs nächste Jahr. Auch wenn einige handelnde Personen in den zwölf Episoden sich etwas anderes auf die Fahnen geschrieben haben: Wer bestellt, muss auch bezahlen.

Januar

Im Konstanzer Kreistag wird vor der Haushaltsverabschiedung um jeden Euro gefeilscht. Die CDU-Fraktion stimmt einen alten Karnevalshit an: Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat soviel Pinke-Pinke, wer hat soviel Geld? "Wir haben die Migration nicht bestellt", postuliert Landrat Frank Hämmerle (Bild), umweht vom Hauch der Unfehlbarkeit. Es ist sein Credo, seit bekannt ist, dass die Kosten für die Flüchtlingsbetreuung 2018 ein großes Loch in die Kreiskasse reißen. Der CDU-Chor kommt so gut an, dass der Kreistag den Evergreen in Neuaufnahme vermarkten lassen will.

Wäre doch gelacht, ließen sich nicht so die fehlenden 15 Millionen Euro erlösen.

Februar

Bei der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH, kurz DBT genannt, ist man guter Dinge. 2018 soll es endlich was werden mit der Einführung der Echt Bodensee Card (EBC), jener Gästekarte, die kostenloses Busfahren im Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben und dazu Vergünstigungen beim Besuch touristischer Attraktionen bieten will. Juristische Händel mit Gästezimmer-Vermietern sind beigelegt, die Insolvenz des Technikdienstleisters überwunden. "Wir schauen nach vorne", sagt DBT-Geschäftsführer Enrico Heß (Bild). Doch der Landkreis Konstanz will immer noch nicht mitmachen. "Wir haben die EBC nicht bestellt", sagt Landrat Hämmerle.

März

Heidewitzka, Herr Kapitän! Klimaerwärmung kann eine feine Sache sein. Die Hochdruckwetterlage mit Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad nimmt gar kein Ende mehr. Die Bodensee-Schiffsbetriebe haben vorzeitig die Saison eröffnet. Sternfahrt zu Ostern war gestern. Dem Ganzjahresbetrieb gehört die Zukunft. Auf den Sonnendecks räkeln sich die Ausflügler. Und wer Glück hat, erhascht vielleicht sogar einen Blick auf das erste Kubakrokodil (Bild) im Bodensee. Schon beeindruckend, das dreieinhalb Meter lange Tierchen. Zumal die Kubakrokodile als aggressiv verschrien sind. Da hilft nur eins: Beine nicht im Wasser baumeln lassen.

April

Es ist der Monat, in dem der Franken-Kurs durch die Decke schießt. Nie war Einkaufen in Deutschland für die Eidgenossen günstiger. Deutsche Zöllner stempeln Ausfuhrscheine zur Mehrwertsteuerrückerstattung im Akkord. Der geschäftsführende deutsche Finanzminister Peter Altmaier macht sich persönlich ein Bild der Lage. "Wir haben die Migration nicht bestellt", sagt er. Auch in der neuen Außenstelle des Zolls zur Mehrwertsteuerrückerstattung am IHK-Hauptsitz in Konstanz herrscht Hochbetrieb. IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx (Bild) fordert den städtischen Ordnungsdienst an, weil sein Parkplatz ständig von Schweizern okkupiert ist.

Mai

Immer Ärger mit den PS-Helden. Tempolimit auf der A 81 hin oder her. Die Geschwindigkeits-Junkies, die auf der Autobahn illegale Rennen austragen, geben nicht auf. Doch diesmal sind sie auf den Falschen gestoßen. Ausgerechnet der Wagen des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann (Bild) wird ausgebremst, um nach vorne freie Bahn für ein kleines Rennen zu schaffen. Leider kann der Fahrer Hermanns mit dem schwachbrüstigen Öko-Dienstwagen den Rasern nicht folgen. Hermann erstattet hernach Anzeige gegen die Halter zweier Fahrzeuge mit Schweizer Kennzeichen und interveniert beim Schweizer Bundesrat für Verkehr.

Juni

Fünf Monate haben sie verhandelt in Berlin. Jetzt ist Schluss. CDU/CSU und SPD kommen nicht zusammen. Statt Groko heißt es Neuwahl. Wie gut, dass im Wahlkreis Konstanz alle Kandidaten vom September 2017 wieder antreten. Da kennt man die Gesichter und erinnert sich sogar noch an Argumente. Das Karussell dreht sich nur neu: mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, dem Pflege-Unternehmer Tobias Volz für die SPD, dem grünen Bedenkenträger Martin Schmeding (Bild) und dem linken Wirbelwind Simon Pschorr. Wem die Bundestagswahl nicht genug ist, der mag sich schon auf die Kommunalwahlen 2019 freuen.

Juli

Mensch, ist das heiß hier. Wie gut tut da ein wenig Abkühlung. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (Bild) verharrt ganz kurz am Ufer, rückt seine Badehose zurecht. Dann wagt er unweit des Teufelstischs bei Wallhausen den Sprung in den Überlinger See und krault hinaus. Plötzlich ein Aufschrei. Der Minister tritt bedenklich auf der Stelle. Oder besser: Er zappelt im Netz. Hauk hat sich in der Umrandung einer Aquakultur verfangen, in der seit neuestem Felchen im Bodensee gezüchtet werden. Doch lange muss der Minister nicht leiden. Mit vereinten Kräften befreien Einsatzkräfte der DLRG das verhakte Hauksche Ministerbein.

August

Wie stets im Geburtstagsmonat des CDU-Landrats dampft es aus der Gerüchteküche: Ist der nun 66-jährige Frank Hämmerle amtsmüde? Entsagt er der Verantwortung und zieht er sich zurück auf seinen Bauernhof mit Demeter-Prädikat? Doch was wichtiger ist: Wer wird sein Nachfolger? Einen der möglichen Kandidaten, den früheren Radolfzeller SPD-Oberbürgermeister und Tübinger Regierungspräsidenten Jörg Schmidt (Bild), erreicht während einer Wandertour in den Alpen die Presseanfrage. Schmidt informiert erst den Landrat, meldet sich dann vom Lechweg und dementiert eigene Ambitionen: Der Landrat sei fit, da erübrige sich jede Spekulation.

September

Krisenstimmung am Chroobach auf dem Schienerberg. Entscheidet sich hier die Zukunft Europas? Zerbricht hier der Schengenraum, der den Wirtschaftsmotor im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet am Laufen hält? Eidgenössisches Militär sichert die Montagearbeiten für vier Windkrafträder ab, die auf Schweizer Seite einen Steinwurf von der Grenze entfernt aufgebaut werden. Nabenhöhe 135 Meter. Deutsche Widerständler aus dem Kreis Konstanz dürfen auf die Unterstützung von Anti-Braunkohle-Aktivisten aus dem Hambacher Wald zählen. "Wir haben die Windkraft nicht bestellt", verlautbart CDU-Kreisverbandsvorsitzender Willi Streit (Bild).

Oktober

Die Polizei, dein Freund und Helfer. Am Bodensee bleiben die Verantwortlichen weiterhin mit Strukturreformen befasst. 2014 wurden vom Präsidiumssitz Konstanz die Verbindungen nach Ravensburg, Sigmaringen und Friedrichshafen festgezurrt. Doch dann entdeckten die Verantwortlichen die trennende Wirkung des Bodensees. Nun sind die Fühler Richtung Schwarzwald ausgestreckt: auf gute Zusammenarbeit mit Villingen-Schwenningen, Tuttlingen und Rottweil. Der frühere Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk (Bild) soll's als Oberorganisator richten. Vielleicht sagt er ja: "Wir haben die Strukturreform nicht bestellt."

November

Straßenbau ist ja immer ein Thema. Da herrschte doch 2017 eitel Freude auf allen Seiten. Das Geld ist da, die Baugenehmigungen sind da, die Baggerfahrer geben kräftig Gas: Mit Riesenschritten wächst beim Jahrhundertwerk Bundesstraße 33 zusammen, was zusammen gehört. Und nun das: Ausgerechnet der Kreisarchäologe Jürgen Hald (Bild) sorgt für eine unerwartete Verzögerung der Bauarbeiten. Denn im Untergrund der neuen Straßentrasse vor Markelfingen werden weitere kostbare Relikte aus der Steinzeit entdeckt, die zeitaufwendig gesichert werden müssen. Hald gerät als Störer unter Druck. Er kontert: "Ich habe den Straßenbau nicht bestellt."

Dezember

Stillstand ist ein großes Wort. Aber die Deutsche Bahn hat es tatsächlich geschafft, ihn herbeizuführen. Bei den Anfang Dezember gestarteten Baumaßnahmen zur Sanierung der Bahnsteige in Mühlhausen haben Arbeiter ein Tiefenkabel angebohrt. Über die Leitung wird der Südwesten mit Strom aus den großen Windparks in der Nordsee versorgt. Bis das Kabel repariert ist, bleibt der Zugverkehr blockiert. Das kann Monate dauern. "Wir haben den Strom nicht bestellt", wird der Stuttgarter Bahnsprecher Roland Kortz (Bild) zitiert. Busunternehmer reiben sich die Hände. Im Schienenersatzverkehr kommen auch die letzten Dieselstinker noch zum Einsatz.