Konstanz Warum der Pegel des Bodensees momentan so hoch ist und welche Rolle das Schweizer Laichkraut spielt

Der Wasserstand des Bodensees liegt deutlich über dem langjährigen Mittel für Januar. Am Montag stieg die Marke in Konstanz sogar auf den höchsten Wert, der seit 1850 je an einem 22. Januar gemessen wurde. Wir haben uns auf Spurensuche begeben.

Der erste Werktag dieser Woche hat für den Bodensee in Konstanz eine Marke gesetzt, die nun mindestens ein weiteres Jahr Bestand haben wird: Der Wasserstand des Bodensees erreichte am Montagvormittag am Pegel Konstanz die Marke von 3,66 Metern. Das ist nach Angaben der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg der höchste Wert an einem 22. Januar, der im Auswertungszeitraum von 1850 bis 2018 gemessen worden ist.

Das heißt, seit 168 Jahren, für diese Zeit liegen Daten vor, hat der Pegel an einem 22. Januar erstmals diese Marke erreicht und im Laufe des Tages sogar noch überschritten. Der bisherige Höchstwert an einem 22. Januar wurde 1936 gemessen. Da kletterte der Pegel in Konstanz auf 3,59 Meter, wie die HVZ informierte.

Hochwassermeldewert ist bei 4,80 Meter erreicht

Nun ist die Marke von 3,66 Metern beileibe kein Hochwasserwert, wenn man das ganze Jahr betrachtet. Der Hochwassermeldewert ist in Konstanz erst erreicht, wenn der Pegel 4,80 Meter erreicht. Zuletzt war dies Anfang Juli 2016 der Fall. Für den Januar aber ist das am Montag erreichte Allzeithoch dennoch beachtlich, weil der Wasserstand im Winter meist niedriger liegt. Der langjährige Durchschnittswert für Mitte Januar liegt bei rund 2,85 Meter, am 22. Januar 2017 waren es in Konstanz 2,82 Meter.

Der Anstieg des Wasserstandes in diesem Winter geht auf verstärkte Niederschläge bei relativ milden Temperaturen zurück. Hinzu kommt derzeit die Schneeschmelze in den Alpen. Das Seenforschungsinstitut Langenargen (ISF) hat derweil auf einen weiteren Aspekt hingewiesen.

Danach hemmt eine Wasserpflanze, nämlich das Schweizer Laichkraut, im Konstanzer Seerhein den Wasserabfluss in den Untersee. Und auch am Untersee-Ende in Richtung Schaffhauser Rheinfall sei dieses Phänomen zu beobachten. Als gravierend sieht Institutsleiter Harald Hetzenauer den Laichkraut-Effekt aber nicht an. Zumal die Wasserpflanze bei etwas höherem Pegel und Wasserabfluss überspült werde. Die bremsende Wirkung sei eher bei Niedrigwasser wie im Winter anzunehmen. Laut Hetzenauer laufen noch Untersuchungen zu diesem Thema.

Der Konstanzer Biologe Michael Dienst, der sich in der Arbeitsgruppe Bodenseeufer mit Fragen der Uferökologie befasst, geht davon aus, dass die Winterwasserstände infolge des Klimawandels eher steigen werden. In milden Wintern werde in den Alpen weniger Wasser zwischengespeichert.

