Was muss einfach besser werden im Zusammenspiel der Kräfte zwischen Kommunen auf der einen Seite und Bund und Land auf der anderen? Und was brennt den Bürgermeistern auf den Nägeln? Empfänger der Signale waren bei einer Tagung des Kreisverbands Konstanz des baden-württembergischen Gemeindetags in Steißlingen der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung und die beiden grünen Landtagsabgeordneten Nese Erikli und Dorothea Wehinger. Zwei weitere Landtagsabgeordnete fehlten. Jürgen Keck (FDP) war terminlich verhindert, Wolfgang Gedeon (AfD) nicht eingeladen. Vier drängende Themen wurden erörtert.

Der große Wohnungsmangel

In den Zeiten großen Wohnraumbedarfs kommen viele Kommunen nicht an Bauland, das rasch verfügbar ist, erklärte Peter Kessler, Bürgermeister in Moos und Vorstandsmitglied im Kreisverband des Gemeindetags. Kessler macht sich für eine Baupflicht stark, wenn eine Fläche als Bauland ausgewiesen ist. Die Landtagsabgeordnete Nese Erikli sieht Potenzial bei der Nachverdichtung, beim Aufstocken von Wohnungen. Kollegin Dorothea Wehinger erinnerte an die Verantwortung, sorgsam mit Grund und Boden umzugehen. Bundestagsabgeordneter Andreas Jung verwies auf den Konflikt: einerseits den Flächenverbrauch zu reduzieren, andererseits die soziale Aufgabe, Wohnraum zu schaffen. Die Singener Bürgermeisterin Ute Seifried hält es für wichtig, bei Wohnungsverdichtung auch die Infrastruktur anzupassen, zum Beispiel Angebote zur Kinderbetreuung zu schaffen.

Land zahlt zu wenig für Kitas

Die Kommunalvertreter fordern vom Land Baden-Württemberg mehr Geld für die Kinderbetreuung. "Wir fühlen uns vom Land allein gelassen bei den Über-Dreijährigen", sagte Johannes Moser, Bürgermeister in Engen und Vorsitzender im Kreisverband des Gemeindetags. Der kommunale Finanzierungsanteil steige, während der Anteil des Landes rückläufig sei. "Mehr Zahlung ist nicht vorgesehen", trug Dorothea Wehinger die Position der Landesregierung vor. Nese Erikli befürchtet, dass sich an der finanziellen Gewichtung nicht viel ändern werde. Die Singener Bürgermeisterin Ute Seifried berichtete über den rasanten Kostenanstieg in der Kinderbetreuung. Bundestagsabgeordneter Andreas Jung sieht auch die Eltern in der Pflicht: "Wir haben kostenfreie Kitas im Wahlkampf nicht versprochen." Auch der Gemeindetag will die Elternbeiträge nicht abschaffen. Hans-Peter Lehmann, Bürgermeister in Mühlhausen-Ehingen, sieht die Verpflichtung, eine ortsnahe Grundschulversorgung zu erhalten.

Integrationsprogramme verlängern

Auch die Integration geflüchteter Menschen ist eine Frage des Geldes. Bei der Finanzierung sieht der Gemeindetag Bund und Land in der Verantwortung. "Was ist nach dem Auslaufen der zweijährigen Programme" fragte Johannes Moser (Engen). Bundestagsabgeordneter Andreas Jung versicherte, die Programme des Bundes zur Übernahme von Unterkunftskosten und Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge sollten bis 2021 verlängert werden. Der Pakt für Integration des Landes laufe vorerst bis 2019, referierte Nese Erikli. Derzeit werde verhandelt: "Wir sehen ja auch, dass Bedarf besteht." Für Dorothea Wehinger ist die Sprachförderung das wichtigstes Element der Integrationsarbeit. "Wer sich bemüht und arbeitet, dem sollte man keine Knüppel zwischen die Beine werfen", sagte Jung. Er warb für geplante Ankerzentren. Auf Kommunen sollten dann nur noch Geflüchtete mit Bleibeperspektive verteilt werden. Im Juli soll die Entscheidung fallen, ob das Land eine offene Rechnung begleicht. Der Landkreis fordert für Unterbringungs- und Betreuungsleistungen 10,7 Millionen Euro nach.

Zorn über Bürokratismus

Der Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Konstanz ist für viele Kommunen ein Aufregerthema. Johannes Moser (Engen) klagte über "extrem bürokratische Antragsverfahren", lange Bearbeitungszeiten und diffuse Förderstrukturen. "Wir brauchen einfache Zuschussanträge und einfache Abrechnungen", bekräftigte Alois Fritschi, Bürgermeister in Orsingen-Nenzingen. Bundespolitiker Jung erinnerte an den technologischen Fortschritt in der Datenübertragung: "Was vor zehn Jahren top war, ist heute lahme Ente." Er räumte ein, dass die Förderinstrumente von Bund und Land schlecht kompatibel seien. Aber: In diesem Jahr stünde so viel Geld für die Digitalisierung zur Verfügung wie noch nie. Beim Ausbau der Glasfasernetze sei Deutschland weit zurück, stellte die Landtagsabgeordnete Nese Erikli mit. Fraktionskollegin Wehinger erläuterte die Förderpolitik des Landes. Das Land fördere nur, wenn der Markt versagt habe. Auch bei der Digitalisierung der Schulen fordern die Bürgermeister mehr Tempo. "Die Schulen stehen uns auf den Füßen", formulierte Ute Seifried (Singen).

