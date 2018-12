Eine neue Umfrage nährt die Sorge, dass die Zahl der Hausärzte im Landkreis Konstanz in absehbarer Zeit sinken wird und sich damit die ambulante Gesundheitsversorgung verschlechtern dürfte. An der Erhebung beteiligten sich immerhin 71 von 201 Hausärzten, die im Kreisgebiet ihren Beruf ausüben. 26 Hausärzte, das sind etwa 37 Prozent, gaben an, dass sie beabsichtigen, innerhalb der nächsten fünf Jahre ihre Tätigkeit aus Altersgründen aufzugeben. "Wir sind nicht im Paradies, wir sehen den sich anbahnenden Mangel", sagte Gesundheitsamtsleiter Helmut Eckert. Die Erhebung zur Lage in der hausärztlichen Versorgung fand im Sommer dieses Jahres statt. Initiiert wurde sie von einer Arbeitsgruppe unter dem Dach der kommunalen Gesundheitskonferenz, in der Vertreter der Kommunen, Krankenkassen, Ärzteschaft sowie weiterer Interessengruppen zusammenarbeiten. Das Gesundheitsamt koordiniert die Aktivitäten.

Die Nachfolgersuche ist schwierig

"Die aktuellen Erhebungen belegen, dass es im Landkreis in naher Zukunft zu einer hohen Anzahl altersbedingter Praxisabgaben kommen wird", heißt es in einer Dokumentation der Umfrageergebnisse durch die Gesundheitswissenschaftlerin Stefanie Jehnichen. Wie es weitergeht? Drei Viertel der Hausärzte, die an der Befragung teilgenommen haben, bestätigten, dass es Schwierigkeiten bei der Suche eines Nachfolgers gebe. Gesundheitsamtsleiter Eckert verweist auf die sich wandelnden Perspektiven junger Ärzte. Viele Berufseinsteiger seien nicht mehr bereit, Arbeitszeiten von 70 Wochenstunden in Kauf zu nehmen. Teilzeit-Arbeitsmodelle, die ein ausgewogeneres Verhältnis von Arbeit und Privatleben ermöglichen, gewännen an Bedeutung. In anderen Umfragen, die auch in der Dokumentation der Arbeitsgruppe zitiert werden, wird derweil auf ein Imageproblem der hausärztlichen Tätigkeit hingewiesen. Bei Medizinstudierenden gelte der Hausarztberuf als eintönig, weniger anspruchsvoll, wirtschaftlich riskant und schlecht vergütet. Helmut Eckert gibt zu bedenken, dass auf der anderen Seite in einer älter werdenden Gesellschaft der Bedarf an hausärztlicher Betreuung naturgemäß wachse.

Kommunen können Anreize setzen

Die in der Arbeitsgruppe versammelten Fachleute beschäftigen sich mit möglichen Lösungsvorschlägen, die auch durch Programme des Landes Baden-Württemberg gefördert werden. Dabei geht es zum Beispiel um Angebotsverbesserungen durch Telemedizin und um Mobilitätsprogramme: Mobil wird einerseits der Arzt, der in unterversorgte Ortschaften kommt. Andererseits könnten Fahrdienste zur Arztpraxis eingerichtet werden. Laut Eckert kann es noch dauern, bis Landesprogramme greifen. Auf kürzere Distanz könnten Kommunen Anreize setzen, um die Niederlassung von Hausärzten zu erleichtern. Wie heißt es in der Dokumentation der Umfrage: "Für Kommunen ist die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge."