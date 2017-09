Videoumfrage: Wie ist die Stimmung in Konstanz kurz vor der Wahl?

Haben die Konstanzer bereits Briefwahl gemacht, wie fanden sie den Wahlkampf und welche Partei hat sie überzeugt? Wir waren mit der Video-Kamera in Konstanz unterwegs und haben uns umgehört.

In wenigen Tagen ist es soweit: Am Sonntag findet die Bundestagswahl 2017 statt. Zahlreiche Menschen haben bereits per Briefwahl darüber entschieden, welchem Kandidaten und welcher Partei sie ihre Stimme geben. Doch es gibt auch viele Unentschiedene, die erst am Sonntag ihr Kreuzchen setzen. Wir haben uns in der Konstanzer Innenstadt umgehört und ein Stimmungsbild zusammengetragen.