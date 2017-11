Konstanz Unerlaubte Einreise: Es kommen weniger Flüchtlinge

Wo sind die Asylbewerber? Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat in diesem Jahr bisher deutlich weniger Menschen aufgegriffen, die unerlaubt nach Deutschland eingereist sind, als es 2016 der Fall war. Die Zahlen gingen um 44 Prozent zurück.

Im August 2016 mahnten Politiker aus der deutschen Grenzregion mehr Kontrollen an. Damals war zu beobachten, dass eine wachsende Zahl von afrikanischen Flüchtlingen über die Schweiz unerlaubt nach Deutschland kam. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz richtete in Radolfzell eine sogenannte Bearbeitungsstraße ein.

Hier werden seither illegal eingereiste Menschen registriert, wenn es so viele sind, dass sich die Aufgabe in den einzelnen Dienststellen gar nicht mehr erledigen lässt. Inzwischen herrscht in der Registrierungsstelle weniger Betrieb. Denn die Zahl der von der Bundespolizei festgestellten unerlaubten Einreisen ist deutlich zurückgegangen.

Rückgang um knapp 44 Prozent

In der Zeit von Januar bis Oktober 2016 stellte die Bundespolizeiinspektion Konstanz in ihrem Zuständigkeitsbereich mit einer Grenzlänge von 187 Kilometern 1600 unerlaubte Einreisen fest. Im Vergleichszeitraum 2017 waren es nur noch 900 illegale Einreisen, wie Inspektionssprecher Christian Werle auf Anfrage dieser Zeitung informierte.

Das ist ein Rückgang um knapp 44 Prozent. Da die Zahl der Menschen, die über das Mittelmeer nach Italien kommen, um in Europa Asyl zu suchen, weiterhin hoch bleibt, stellt sich die Frage, wie der Rückgang der Aufgriffe im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet zu erklären ist. Wo sind die Flüchtlinge?

Kontrollpraxis soll gleich geblieben sein

Nach Angaben von Bundespolizeisprecher Werle hat sich an der Kontrollpraxis im laufenden Jahr nichts geändert. Die Grenzschützer setzen weiter auf die Schleierfahndung. Kontrollen finden verdeckt und mobil im Hinterland statt. Die Bundespolizei kooperiert auch mit dem Schweizer Grenzwachtkorps. Es gibt grenzüberschreitende Schwerpunktfahndungen und gemeinsame Streifen im Zugverkehr.

In Konstanz und Kreuzlingen bilden die Kontrolleure gemeinsame Einsatzteams. Die Zusammenarbeit der Bundespolizei mit der baden-württembergischen Landespolizei und der Schweizer Grenzwacht sei gut, so heißt es.

Bundespolizei hat keine Erklärung für Rückgang

Eine Erklärung für den Rückgang der Aufgriffe unerlaubt eingereister Flüchtlinge hat man bei der Bundespolizeiinspektion nicht. Im Zuständigkeitsbereich der benachbarten Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein sind die Zahlen nicht so signifikant gestiegen, dass man von einer Änderung des Wegs gen Deutschland ausgehen müsste.

So bleibt die Vermutung, dass Schweizer und italienische Behörden die Grenzkontrollen verschärft haben. „Die Entwicklung wird aufmerksam beobachtet. Falls erforderlich, werden die Maßnahmen und der Kräfteeinsatz der Bundespolizei flexibel angepasst“, heißt es von der Konstanzer Bundespolizei.