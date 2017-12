Kanton Thurgau Tierseuche: Im Thurgau werden 8000 Legehennen getötet

Auf einem Geflügelhof in Neukirch-Egnach im Kanton Thurgau ist bei Legehennen die Infektiöse Laryngotracheitis (ILT) festgestellt worden. Die Infektionskrankheit gilt in der Schweiz als Tierseuche. Das zuständige Veterinäramt ließ 8000 Hühner töten. Auf deutscher Seite im Landkreis Konstanz schätzen Fachleute die Gefahr nicht so hoch ein. Hier wird die Krankheit nicht staatlich bekämpft.

Der Ausbruch einer Tierseuche in einer Geflügelhaltung in Neukirch-Egnach bei Arbon hat am Donnerstag das Thurgauer Veterinäramt zum Handeln veranlasst. In den Vormittagstunden ließ die Behörde nach eigenen Angaben rund 8000 Legehennen mittels eines mit CO 2 -Gas gefüllten Containers auf dem Hofgelände betäuben und töten. Den Untersuchungen zufolge handelt es sich bei der Tierseuche um die Infektiöse Laryngotracheitis (ILT), die nach der Schweizer Tierseuchengesetzgebung unverzüglich zu bekämpfen ist. Die Seuche wird durch ein Virus verursacht, das bei Hühnern, Puten, Fasanen und Pfauen weltweit vorkommt. In der Egnacher Geflügelhaltung waren plötzliche Todesfälle bei Junghennen aufgetreten. Laborbefunde hatten dann den ILT-Verdacht bestätigt.

In der Schweiz sei das Virus vor allem bei Rassegefügel verbreitet. Es werde von Tier zu Tier übertragen, so informierte das Veterinäramt im Frauenfeld. Für den Menschen sei die Infektiöse Laryngotracheitis aber ungefährlich. Die Einsatzkräfte gingen bei der Räumung der Geflügelhaltung in Neukirch-Egnach in Schutzanzügen und mit Mundschutz ausgerüstet zu Werke. Unterdessen zeigen Rückfragen dieser Zeitung beim Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landkreises Konstanz: Zu einer Tiertötungsaktion wie der in Egnach wäre es im Landkreis Konstanz nicht gekommen. Denn nach Angaben von Kreisveterinärin Stefanie Fuhrmann gilt ILT in Deutschland mehr als Krankheit denn als Seuche und wird im Gegensatz zur Schweiz nicht staatlich bekämpft. ILT betrifft demnach vor allem Hühner im Alter von vier bis 18 Monaten. Je nach den krankmachenden Eigenschaften des Erregerstammes könne die Infektion einen milderen oder einen schwereren Verlauf nehmen. Krankheitsanzeichen sind unter anderem Luftröhrenentzündung, Bindehautentzündung und Atembeschwerden.

Eine ursächliche Therapie sei wie bei allen Viruserkrankungen zwar nicht möglich, die Tierhalter könnten aber durch Impfungen vorbeugen, so erläuterte Fuhrmann. Und sie stellte weiter fest: "Die Tierhalter können ihre Tiere also eigenverantwortlich schützen, was in den großen Geflügelhaltungen auch geschieht." Darüber hinaus sei der ILT-Erreger nicht so hochansteckend wie zum Beispiel der Erreger der Geflügelpest, die noch im vergangenen Winter unter Wildvögeln am Bodensee grassierte. Einen Grund für erhöhte Wachsamkeit im Landkreis Konstanz sieht Fuhrmann nach den Ereignissen im Thurgau nicht.

Derweil bleiben die Thurgauer Veterinäre nach dem Nachweis der Infektiösen Laryngotracheitis bei einer konsequenten Strategie. Die sieht nach der Tötung der Legehennen die Reinigung und Desinfizierung des Stalls vor. Die verhängte Sperre kann nach Angaben des Thurgauer Veterinäramts nach 30 Tagen aufgehoben werden, wenn bis dahin keine Tiere in anderen Ställen des betroffenen Betriebs erkranken. Sicherheitshalber werde noch eine kleinere Tierhaltung in der Umgebung der betroffenen Betriebs untersucht, wie das Thurgauer Amt ankündigte. Weitere systematische Untersuchungen in anderen Geflügelhaltungen werde es aber nicht geben. Tierhalter seien verpflichtet, bei Seuchenverdacht die Behörden zu informieren.