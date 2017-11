Kreis Konstanz Teure Oldtimer und preiswerte Gebrauchtwagen unverzollt aus der Schweiz eingeführt

Wenn Autokäufer sich Einfuhrabgaben sparen wollen: Im Oktober hat das Hauptzollamt Singen 32 Verstöße aufgedeckt. Dabei ging es um Fahrzeuge im Wert von 640 000 Euro.

Kontrolleure des Hauptzollamts Singen haben im Oktober 32 Fälle aufgedeckt, bei denen versucht wurde, gebrauchte Personenwagen und Motorräder im Gesamtwert von mehr als 640 000 Euro ohne ordnungsgemäße Zollabfertigungen nach Deutschland einzuführen. Dabei wollten die Importeure die fälligen Einfuhrabgaben mindern oder sie wollten sich die Zahlung ganz ersparen.

Wie das Hauptzollamt informierte, werde der Wert der Fahrzeug oft viel zu niedrig angegeben. In anderen Fällen wiederum versuchten die Importeure, die Kontrollen komplett zu umgehen. Nach Angaben eines Zollsprechers war die Mehrzahl der festgestellten Verstöße im unteren und mittleren Preissegment angesiedelt. In drei Fällen ging es aber um teure Oldtimer. Diese hatten einem Gesamtwert von gut 500 000 Euro. Einer der drei Oldtimer, ein deutscher Sportwagen im Wert von 230 000 Euro, wurde mit Schweizer Kennzeichen von einem Verkäufer in Bietingen über die Grenze bis auf den Parkplatz eines deutschen Supermarktes gefahren. Nach der dortigen Verkaufsabwicklung wurden dann die Schweizer Kennzeichen entfernt und deutsche Kennzeichen durch den Käufer an dem Fahrzeug angebracht. Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit beobachteten den Vorgang. In einem weiteren Fall am Grenzübergang in Bietingen gab der Fahrer eines Bentley S2, Baujahr 1960, auf Befragen an, dass das von ihm in der Schweiz erworbene Fahrzeug lediglich einen Wert von 15 000 Euro habe. Die Recherche der Beamten ergab jedoch, dass der tatsächliche Fahrzeugwert bei knapp 50 000 Euro lag. Gegen die meisten der Fahrzeugführer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Sie mussten Einfuhrabgaben und Barsicherheiten in Höhe von mehr als 60 000 Euro hinterlegen, wie es in der Mitteilung des Hauptzollamts heißt.

Zur Ermittlung der Einfuhrabgaben bei Personenwagen ist laut Zoll-Mitteilung der Wert des Fahrzeuges inklusive eventuell angefallener Transportkosten zum Zeitpunkt der Einfuhr in die EU maßgeblich. Bei der Einfuhr aus einem Nicht-EU-Land sind in der Regel zehn Prozent des Fahrzeugwertes als Einfuhrzoll zu entrichten. Die zusätzlich fälligen 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer werden aus der Summe von Fahrzeugwert einschließlich der Transportkosten plus Einfuhrzoll errechnet.