Die Vorspiegelung eines Unfalls eines Familienmitglieds ist eine der Maschen, mit denen Anrufer versuchen, ihre potenziellen Opfer zu betrügen. Das Polizeipräsidium Konstanz warnt nach mehreren Vorfällen dieser Art im Landkreis vor diesem Trick.

Wie bei der Masche mit den vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und einer Gefährdung der Angerufenen, haben sich auch bei den Schockanrufen die Betrüger als Polizeibeamte ausgegeben. Die echte Polizei schreibt in einer Mitteilung, dass am Donnerstagabend im Landkreis Konstanz vorwiegend ältere Menschen angerufen worden seien.

Die Betrüger hätten vorgegeben, dass ein Familienmitglied der Angerufenen einen Unfall verursacht habe und das Auto nicht versichert gewesen sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sollten mehrere zehntausend Euro abgehoben und übergeben oder Schmuck beziehungsweise Gold ausgehändigt werden.

Angerufene durchschauen den Betrugsversuch

In einer abgewandelten Form sei behauptet worden, dass ein Familienmitglied einen Unfall hatte und für die notwendige Operation Geld vorgestreckt werden müsse.

Sämtliche potenziellen Opfer haben nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei die Betrüger jedoch durchschaut, weshalb es zu keinem Vermögensschaden gekommen sei. Hier gibt die Polizei Hinweise und Tipps zu dieser Betrugsmasche