Der Sommer macht's: Die Strandbäder an Bodensee und Rhein oder an kleineren Binnenseen im Landkreis Konstanz sind derzeit äußerst beliebte Freizeitoasen – und dabei haben die großen Ferien in Baden-Württemberg noch nicht einmal begonnen.

In dieser Situation kommt eine Nachricht aus dem Konstanzer Landratsamt fürs badefreudige Publikum gerade recht. Das Kreisgesundheitsamt weist darauf hin, dass die Europäische Union allen Badestellen am Bodensee und an den Binnenseen beste Wasserqualität bescheinigt hat. Sie erhielten das Prädikat "Ausgezeichnete Badewasserqualität", die mit drei Sternen gekennzeichnet ist. Nach Angaben von Gesundheitsamtsleiter Helmut Eckert werden für die EU-Bewertung die Probenergebnisse der letzten vier Jahre herangezogen.

Abstriche bei Rheinstrandbädern

Abstriche in der Bewertung nach den EU-Richtlinien gab es allein für zwei Rheinstrandbäder. So spricht die EU der Badestelle Rheinuferpark in Gailingen die Bewertung "Gute Qualität" zu. Vergeben wurden zwei Sterne. Ausschlaggebend für den leichten Dämpfer war laut Mitteilung des Gesundheitsamts eine auffällige Probe nach einem Starkregen in der Saison 2014. Im Strandbad Büsingen waren innerhalb der letzten vier Jahre zwei Proben beanstandet worden. Die EU beließ es in der jüngsten Bewertung bei einem Stern für ausreichende Qualität. 2017 sei aber auch diesen beiden Flussbädern durchweg sehr gute Wasserqualität bescheinigt worden, so hieß es.

Alle 14 Tage Qualitätstests

Kreisweit sind 41 Badestellen in das Untersuchungsprogramm aufgenommen. In der Badesaison vom 1. Juni bis zum 15. September lässt das Gesundheitsamt alle 14 Tage Wasserproben entnehmen. Gefahndet wird nach mikrobiologischen Verunreinigungen, zum Beispiel durch Colibakterien. Auch der PH-Wert, der Grad der Sauerstoffsättigung und die Wassertemperatur werden gemessen. Das Gesundheitsamt spricht angesichts der EU-Noten von einem "anhaltend hohen Niveau". Wer ganz genau nachschauen möchte:

www.lubw.baden-württemberg.de/wasser/interaktive-karte

