Singen Singen-Schaffhausen: Sand im Getriebe des Bahnverkehrs

Warum Schweizer einen Beschwerdebrief an die Deutsche Bahn schreiben und warum Pendler sich über volle Züge ärgern.

Wenn der Konstanzer Berufspendler Ingo Eitel am Morgen kurz nach sieben in Singen in den roten Zug der DB Regio Richtung Schaffhausen umsteigt, dann weiß er, die Fahrt wird wieder zur Bewährungsprobe. Denn meist ist der Wagen voll, um nicht zu sagen übervoll: Zu viele Fahrgäste auf wenig Platz. Und wer als Letzter einsteigt, dessen Arm findet mitunter nicht einmal durch zu einer Haltestange. Nach der Erfahrung des Konstanzers haben sich die Verhältnisse deutlich verschlechtert, seit im Dezember vergangenen Jahres die deutsche DB Regio AG den Betrieb des Netzes Singen-Schaffhausen übernommen hat. Dabei ist sich Eitel sicher, dass sich das Stress verursachende Platzproblem einfach lösen ließe. Die Deutsche Bahn müsste morgens zur Berufsverkehrszeit nur einen zweiten Wagen ankoppeln: Nimm zwei!

Auch auf Schweizer Seite ist man derzeit nicht zufrieden mit dem Angebot des neuen deutschen Linienbetreibers – wenn auch aus anderen Gründen. "Zugverspätungen und -ausfälle haben sich gehäuft", stellt der Gemeinderat von Thayngen in einer Medienmitteilung fest. Dabei ist der politischen Vertretung in dem fünfeinhalb Tausend Einwohner zählenden Städtchen besonders bitter aufgestoßen, dass DB Regio am ersten März-Wochenende den gesamten Regionalverkehr ausgesetzt hat mit der Begründung, dass die Zugführer wegen einer Grippewelle ausgefallen seien. In einem Schreiben an die Deutsche Bahn und an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg verweisen die Thayngener auf die Leistungsvereinbarung, die der Linienbetreiber erfüllen müsse. Die Gemeinde habe viel Geld in die Bahninfrastruktur investiert und der Deutschen Bahn sogar unentgeltlich eigene Landflächen für die Gleiserweiterungen abgetreten, erinnert Gemeindepräsident Phillippe Brühlmann. Einen Zustand wie am ersten März-Wochenende werde man jedenfalls nicht mehr hinnehmen.

Klar in der Sache äußert sich auch der Landkreis Konstanz, der mit 230 000 Euro pro Jahr an der Finanzierung des Verkehrsangebots beteiligt ist. Auf Anfrage dieser Zeitung teilte das Landratsamt mit, auch im Hinblick auf den gezahlten jährlichen Zuschuss erwarte man "einen reibungslos funktionierenden Verkehr". Angesichts der aktuellen Probleme halte der Kreis Kontakt mit der Nahverkehrsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg, die Auftraggeber der Verkehrsdienstleistung ist.

Die Betriebsgesellschaft DB Regio bedauert "ausdrücklich die für die Fahrgäste entstandenen Unannehmlichkeiten". Zugleich verweist Sprecher Roland Kortz auf die Verträge mit dem Aufgabenträger, der Nahverkehrsgesellschaft des Landes: "Wir fahren das, was im Vertrag vorgesehen ist." Das Anhängen eines zweiten Wagens am Morgen in Singen sei zwar technisch möglich, aber es sei im Katalog der Vorgaben und Leistungen nicht vorgesehen. Der Pendler aus Konstanz muss also weiter mit Platznot rechnen. Und was die Beschwerden aus Thayngen angeht und die mehrtägige Einstellung des Zugverkehrs wegen zu vieler grippekranker Zugführer? "Wir haben die Krankheitsfälle einfach nicht auffangen können", so der Bahnsprecher. Das habe man offen so kommuniziert und einen Busverkehr als Ersatz organisiert.



Wirtschaftlichkeit zählt bei Vergabe