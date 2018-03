Konstanz Sie wollen Behinderten das Leben leichter machen

Gleiche Standards müssen her: Behinderten-Vertreter aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz treffen sich zu einer Tagung im Landkreis Konstanz.

Wenn es um Mobilität behinderter Menschen geht, steht der Rollstuhlfahrer sinnbildlich für das Problem. Er kapituliert vor dem Treppenabgang zur Bahnhofsunterführung, einen Aufzug gibt es nicht. Vieles verbessert sich zwar, zum Beispiel über gesetzliche Vorgaben für Bauherren, aber es bleibt noch viel zu tun. Und in der Vierländerregion Bodensee muss sich der Personenkreis mit Handicap – dies sind nicht nur Rollstuhlfahrer – auf unterschiedliche nationale Bestimmungen einstellen. So gilt nach Angaben von Oswald Ammon, Behindertenbeauftragter des Landkreises Konstanz, der deutsche Behindertenausweis nicht bei allen Schweizer Verkehrsbetrieben. Auch in der Freizeitgestaltung müssen Behinderte mit unterschiedlichen Regelungen leben: Da stellt sich vielleicht die Frage, warum in einem Fall ein Museum freien Eintritt gewährt und es bei einem anderen lediglich einen Preisnachlass gibt. "Es ist Bedarf für grenzüberschreitende Kooperation da", sagt Ammon.

Der Behindertenbeauftragte hat die Problemlage im Grenzraum zum Anlass genommen und mit Unterstützern die erste internationale Bodensee-Tagung zur politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderung initiiert. 120 Behindertenvertreter von Kommunen, Landkreisen und Ländern sowie Betroffene selbst werden am 26. April im Radolfzeller Milchwerk zusammenkommen, um die Lage zu erörtern und die Inklusion und die Angleichung der Verhältnisse in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein voranzubringen. Die Tagung will eine dauerhafte Plattform für einen grenzüberschreitenden Austausch schaffen.

Nach den Vorstellungen der Veranstalter geht es zunächst in verschiedenen Themenfeldern um eine Bestandsaufnahme der Verhältnisse. Arbeitsgruppen beschäftigen sich beispielsweise mit dem Thema Tourismus und barrierefreie Mobilität oder den Fragen, mit denen Menschen mit Handicap im Erwerbsleben konfrontiert werden. Die Organisatoren wollen langfristig auch eine Internetseite erstellen, auf der Behinderte sich über Barrierefreiheit und Bedingungen in vielen Einrichtungen am Bodensee mit einem Click informieren können.

Die Teilnehmerliste der Tagung ist prominent besetzt. So hält die blinde Verena Bentele aus Lindau, lange ein Star der Behindertensportszene und inzwischen Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, einen Impulsvortrag. Aus der Schweiz hat sich der selbst körperbehinderte Nationalrat Christian Lohr angesagt. Der Vertreter der Christlichdemokratischen Volkspartei ist in Kreuzlingen geboren, hat an der Uni Konstanz studiert und ist Vorstandsmitglied in Behindertenverbänden.