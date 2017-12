Konstanz Sie haben geholfen statt zu gaffen

Die Bundespolizeiinspektion hat die Konstanzer Ali Hizar und Ingo Hensler ausgezeichnet, weil sie Zivilcourage bewiesen haben. Die beiden Männer hatten einer Polizeistreife bei der Festnahme eines Randalierers geholfen.

Schneefall dämpft am Vormittag des 11. Dezember noch etwas die Geräuschkulisse am Emmishofer Tor in Konstanz. Autos kurven vom Döbele-Kreisel aus im kleinen Gang auf den Grenzübergang zur Schweiz zu. Plötzlich herrscht Aufregung vor der Schweizer Zollstelle und in Sichtweite des Ali Orient Baszars am Eck zur Emmishofer Straße. Ein junger Mann wirft mit Pylonen, die die Durchfahrt vor der Grenzstelle markieren. Ingo Hensler, der als Hausmeister in der Emmishofer Straße arbeitet, beobachtet das Geschehen. Er weist den Werfer zurecht. Ohne Erfolg. Der junge Mann beginnt, fahrende Autos mit Schneebällen zu bewerfen. Die Schweizer Zöllner sehen Handlungsbedarf und alarmieren die deutsche Bundespolizei. Als die Streife eintrifft, will der Störer der öffentlichen Ordnung sich aus dem Staub machen. Hensler hält ihn auf. Die beiden Polizisten haben dann Mühe, den Verdächtigen festzunehmen. Gerangel. Es kommt zu handfestem Widerstand. Da schaltet sich Ali Hizar ein. Der Lebensmittelhändler aus dem Ali Orient Bazar hilft den Beamten. Am Ende kann der Widerspenstige in Handschellen auf die Wache gebracht werden.

So in etwa muss es sich abgespielt haben und so wird es von Ingo Hensler (54) und Ali Hizar (45) erzählt, als sie sich zehn Tage später noch einmal auf dem Platz vor dem Geschäft für türkische und griechische Lebensmittel und Spezialitäten mit einem Vertreter der Bundespolizei treffen. Der Präventionsbeauftragte und Bürgerkontaktbeamte Thomas Heim will sich im Auftrag der Bundespolizeiinspektion Konstanz bei den beiden Unterstützern bedanken. Dabei wird es sogar ein wenig förmlich. Heim hat kleine Geschenke mitgebracht. Und er überreicht Hizar und Hensler eine Urkunde für gezeigte Zivilcourage. "Gezielt agiert, aufmerksam reagiert", ist darauf unter anderem zu lesen. Heim betont, oberster Grundsatz der Zivilcourage sei, sich nicht selbst in Gefahr zu begeben. Für ihn zählt aber auch: "Besser mithelfen als gaffen." Dies gelte besonders in Zeiten, in denen die Polizei zunehmend gegen Gaffer vorgehen müsse, die Einsätze und Rettungsmaßnahmen behindern.

Wunde am Schienbein

Angst habe er nicht gehabt, sagt Hausmeister Hensler, der früher mal als Judoka aktiv war. Und er würde jederzeit wieder so reagieren. "Ich dachte, es könnte etwas Schlimmes passieren", erzählt Ali Hizar. Deshalb habe er geholfen. Als Heldentat will er das nicht bewertet wissen: "Ich habe nur meine Pflicht getan". Der 45-Jährige, der aus Kappadokien stammt und seit 26 Jahren in Konstanz lebt und arbeitet, lobt bei dieser Gelegenheit die Bundesrepublik. "Deutschland ist ein demokratisches Land", sagt er. Und dafür hat er sich in diesem Falle starkgemacht.

Für die Bundespolizei ist die Auszeichnung für Zivilcourage kein Selbstzweck. Von der Ehrung soll ein Signal ausgehen. "Wir würden uns wünschen, dass andere diesem Beispiel folgen", sagt Thomas Mandl, der stellvertretende Leiter der Bundespolizeiinspektion Konstanz. Und er stellt fest: "Es ist bequemer, wegzuschauen als couragiert aufzutreten."

Ganz ohne Blessuren ging der Einsatz für Ali Hizar, den Lebensmittelhändler am Emmishofer Tor, übrigens nicht ab. Durch Tritte des 26-jährigen Randalierers zog sich der Mann aus der Zentraltürkei eine blutige Wunde am Schienbein zu. Vollständig verheilt ist sie noch nicht, wie er zeigt.

