Vier Stunden, von 5 bis 9 Uhr, hat der von der deutschen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ausgerufene Warnstreik am Montagmorgen gedauert. Vielerorts traf der Arbeitskampf die Pendler hart, am westlichen Bodensee aber hatte der Streik keine Folgen im Nahverkehr auf den Linien von Seehas (Konstanz-Engen) und Seehäsle (Radolfzell-Stockach).

Der von der deutschen SBB GmbH, einer Tochtergesellschaft der Schweizerischen Bundesbahnen, betriebenen Seehaslinie lief der Verkehr in der Streikphase am Montag ohne einen einzigen Zugausfall, wie Daniel König bilanzierte. Der Sprecher der SBB GmbH machte allerdings deutlich, dass die Betriebsgesellschaft dennoch Nachteile in Kauf nehmen musste. Weil auch an den Stationen auf der elektronischen Anzeige der Deutschen Bahn der Hinweis auf den Streik zu lesen war, rechneten zahlreiche Kunden offenbar gar nicht mit der Einsatzbereitschaft der Seehas-Züge. Die Folge: Die Züge blieben leerer als sonst. Offenbar hatte sich mancher aus Sicherheitsgründen für ein anderes Verkehrsmittel entschieden.

Schlechter lief es für die SBB GmbH auf anderen Strecken im Grenzgebiet. Im Klettgau (Schaffhausen-Erzingen) und zwischen Wilchingen und Hallau fielen nach Angaben von Daniel König am Morgen sechs Züge aus. Zwar richtete sich der Streikaufruf nicht an das Personal der SBB GmbH, aber die Betriebsgesellschaft ist Kunde der Deutschen Bahn Netz AG und somit auf DB-Fahrdienstleiter und Betriebszentralen angewiesen. Und wenn dieses Personal streikt, ist auch die SBB GmbH betroffen. In diesem Falle hatte sich der zuständige Mitarbeiter der DB im elektronischen Stellwerk in Karlsruhe an der Arbeitsniederlegung beteiligt.

Unberührt vom Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft verkehrten am Montagmorgen die Seehäsle genannten Züge auf der Strecke zwischen Radolfzell und Stockach. Nach Angaben der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG, die die Nahverkehrsbahn betreibt, gab es keinerlei Ausfälle.