Konstanz Seehas: Kreistag lobt SBB und will Vertragsverlängerung

Das Land Baden-Württemberg könnte den Zugbetrieb auf der Strecke Konstanz-Engen ab 2020 neu ausschreiben. Dagegen wehrt sich der Landkreis Konstanz.

Die Seehas-Bahnverbindung mit ihrem Halb-Stunden-Takt zwischen Konstanz und Engen gilt als Erfolgsmodell, die Pünktlichkeit wird gelobt. Doch die Verhältnisse könnten sich in absehbarer Zeit ändern. Das Land Baden-Württemberg könnte als Aufgabenträger den Vertrag mit der Betriebsgesellschaft, der deutschen SBB GmbH, zum Ende des Jahres 2020 kündigen und die Beförderungsleistung neu ausschreiben. Derzeit führt das Verkehrsministerium Gespräche mit der SBB, bereitet parallel aber eine Neuausschreibung des Betriebs bis zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke vor, mit der 2026 gerechnet wird. Für die Konstanzer Kreispolitik ist die Kündigung des Vertrags mit der SBB ein Bedrohungsszenario.

In der Kreistagssitzung am Montag brachten die Fraktionen einen gemeinsamen Antrag ein, in dem dringlich eine Verlängerung des bestehenden Vertrags mit der SBB angeraten wird, "um den hohen Standard und die sehr gute Verkehrsqualität des bisherigen Angebots für die maximal mögliche Vertragszeit zu sichern." FDP-Fraktionschef Georg Geiger, der den Vorstoß erläuterte, verwies auf die Situation auf der Strecke Singen-Schaffhausen. Dort wurde der Betrieb Ende vergangenen Jahres neu vergeben. Die Deutsche Bahn betreibt den Regionalverkehr dort nun in Eigenregie und erhält nicht ganz so gute Kritiken. Im Antrag der Fraktionen ist von "offensichtlich größeren Qualitätsmängeln" die Rede. Der FDP-Fraktionschef sprach zum Beispiel von veraltetem Wagenmaterial. Er warnte davor, ohne Not in ein Wettbewerbsverfahren zu gehen.

Landrat Frank Hämmerle sprach von einer guten Initiative des Kreistags: "Ich begrüße das Vorgehen." Der Technische und Umweltausschuss soll bereits am 9. April den angestrebten Kreistagsbeschluss vorbereiten. Der Landkreis Konstanz ist nicht in die Verhandlungen über den Betreibervertrag eingebunden. Er zahlt aber kräftig mit. Der Zuschuss des Landkreises für das Beförderungsangebot beträgt 540 000 Euro pro Jahr. Auch daran erinnern die Kreistagsfraktionen in ihrem Antrag.