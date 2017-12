Kreis Konstanz Schweizer Atomendlager im Grenzgebiet? Wie Sie sich jetzt dagegen wehren können

Ein Schweizer Atommüllendlager direkt vor unserer Haustür? Diese Vorstellung schreckt viele Bürger in unserer Region auf. Wir bringen Sie hier auf den aktuellen Stand der Pläne der Eidgenossen und sagen Ihnen, wie Sie sich jetzt aktiv in den Protest einbringen können.

Welche Atomendlager-Pläne verfolgt die Schweiz?

Es geht um nichts Geringeres als um die Einrichtung eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle im Schweizer Grenzgebiet. Einer von drei potenziellen Standorten, der unter der Bezeichnung Zürich Nordost läuft und dessen Oberflächenanlagen für ein solches Tiefenlager in Marthalen (Kanton Zürich) angesiedelt würden, liegt nur wenige Kilometer von der Konstanzer Kreisgrenze entfernt.

Was können deutsche Bürger jetzt konkret unternehmen?

Das Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) bietet nun in dem seit 2008 laufenden Verfahren zur Standortauswahl an, die Ergebnisse der zweiten Untersuchungsetappe bis zum 9. März einzusehen und kritisch Stellung zu nehmen. Die Möglichkeit dazu bietet sich nicht nur dem Schweizer Volk, sondern auch Interessierten aus Deutschland. Dieses Anhörungsverfahren, in der Schweiz Vernehmlassung genannt, wird in einem kurzen Animationsvideo des BFE erklärt. Die Antworten der Teilnehmenden werden nach dem Verfahren ausgewertet und laut dem Video in die Standort-Entscheidung des Schweizer Bundesrates (so nennt man in der Schweiz die Bundesregierung) mit einfließen. Einen konkreten Einfluss haben diese Einwände der Bürger zunächst nicht.

Diese Unterstützung bietet das Umweltdezernat des Landkreises Konstanz

Philipp Gärtner ermuntert die Kreisbewohner, sich an dem Anhörungsverfahren zu beteiligen. Gärtner ist als Umweltdezernent des Landkreises Konstanz von Amts wegen mit den Schweizer Atomlagerplänen beschäftigt. Das Landratsamt bietet Interessierten in diesem Verfahren Einsicht in die Unterlagen an (Benediktinerplatz 1, Raum A 118). Blättern lässt sich da allerdings nur in einer Zusammenfassung. Das Landratsamt weist zudem auf zwei Informationsveranstaltungen hin. Der erste Termin ist Dienstag, 9. Januar, 19 Uhr, Mehrzweckhalle Hohentengen. Der zweite Termin ist der 30. Januar, 18.30 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, Tiengen.

Wie groß ist der Unterlagenberg der Endlagersuche?

Das vollständige Konvolut würde wohl Tausende von Seiten umfassen und ist hier im Internet abrufbar. Dort findet sich auch ein Feedback-Formular zum Herunterladen und ausfüllen. Da den Überblick zu gewinnen und zu behalten, zu trennen zwischen Relevanz und Irrelevanz, ist nicht einfach, wie die Juristin Birgit Krüger einräumt, die in der Rechtsabteilung des Landratsamts die Schweizer Entscheidungsfindungsprozesse begleitet.

Welche Schritte planen die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar und Waldshut?

Der Landkreis Konstanz wird in diesem Anhörungsverfahren gemeinsam mit den Nachbarlandkreisen Schwarzwald-Baar und Waldshut eine Stellungnahme abgeben. Vor allem die Hochrhein-Gemeinden sind nah dran an zwei weiteren potenziellen Atommülllager-Standorten, die Bestandteil der Schweizer Untersuchungen sind. "Wir haben das Interesse, dass es sicherheitstechnisch eine optimale Lösung gibt", sagt Umweltdezernent Gärtner.

Welche Gemeinden im Landkreis Konstanz sind in der Schweizer Regionalkonferenz für den Untersuchungsstandort Zürich Nordost vertreten?

Kreise und Kommunen in der deutschen Nachbarschaft wollen mehr mitreden dürfen. In der zweiten Planungsetappe, die jetzt zu Ende geht, waren aus dem Landkreis Konstanz lediglich Büsingen und Gailingen als betroffen eingestuft. Sie durften Vertreter in die Schweizer Regionalkonferenz für den Untersuchungsstandort Zürich Nordost entsenden.

Kommen in der dritten Planungsetappe noch weitere deutsche Gemeinden dazu?

In der dritten Planungsetappe nach 2018 soll zumindest Gottmadingen hinzukommen. Das haben die Eidgenossen signalisiert, auch wenn die formale Zustimmung des Bundesrats noch aussteht. Der Gottmadinger Bürgermeister Michael Klinger und der Kreisumweltdezernent werten die Einbeziehung der Grenzgemeinde als Erfolg der deutschen Bemühungen. Das Thema treibe die Bevölkerung um, sagt Klinger. Angestrebt wird laut Gärtner eine weitere Aufstockung der deutschen Beteiligung an der Regionalkonferenz Zürich Nordost. Ein Anwärter: die Gemeinde Rielasingen-Worblingen.

Doch da ist derzeit kein Kompromiss in Sicht. Denn die Schweizer Behörden wollen den prozentualen Schlüssel für die Zusammensetzung der Regionalkonferenz nicht zugunsten der deutschen Seite ändern. Die dritte Planungsetappe in Sachen Atommüllendlager wird in jedem Fall eine finanziell wichtige. Denn dann geht es auch um Kompensationen für betroffene Kommunen.

Bis wann gibt es eine Entscheidung über einen Standort?

Die dritte und letzte Phase der Standortsuche für ein Atommüllendlager beginnt voraussichtlich Ende 2018, dauert etwa zehn Jahre und endet mit einer Entscheidung des Schweizer Bundesrates und des Parlaments. Auch eine Volksabstimmung ist möglich. Gebaut werden sollen die Lager, beziehungsweise das Lager, laut BFE erst nach 2045. Die ersten Abfälle könnten dann ab 2050 eingelagert werden.