Konstanz – Gesellig sind die Mitglieder des Schwarzwaldvereins, einem der ersten Wandervereine Deutschlands, aber auch als Interessensvertreter nicht zu unterschätzen. Das wurde bei der 150. Hauptversammlung im Konstanzer Konzil deutlich, denn Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Ehrengast der Jubiläumsveranstaltung wurde mit mehreren Forderungen konfrontiert: Bürokratie-Abbau, Wolf-Resolution und die Forderung, er möge sich für die Wiedereröffnung der Marienschlucht einsetzen.

Meinrad Joos neuer Präsident

Georg Keller – der bisherige Präsident, der jetzt sein Amt an seinen Nachfolger Meinrad Joos übergab – lobte zunächst das „partnerschaftliche Verhältnis zur Landesregierung“ und dankte für die finanzielle und ideelle Unterstützung, damit der Verein Wanderwege, Aussichtstürme und dergleichen mehr als Teil der touristischen Infrastruktur unterhalten könne. Gleichwohl hatte sich der Verein im vergangenen Jahr mit verschiedenen Anliegen an die Landesregierung gewandt, darunter das Thema Datenschutzgrundverordnung. Der bürokratische Aufwand sei enorm und „macht den Vereinen das Leben schwer“, so Keller, der konstatierte: „Die Politik ist gefordert, Erleichterungen zu verschaffen. Die Antworten stehen noch aus“

Einsatz für die Marienschlucht

Dann richtete sich Kellers Blick auf die immer noch nicht wieder zugängliche Marienschlucht, auf die auch Oberbürgermeister Uli Burchardt in seiner Ansprache in aller Deutlichkeit hingewiesen hatte. „Es ist dringend notwendig für die Marienschlucht eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wir wissen, es wird sauteuer. Da brauchen wir dringend Unterstützung“, so Keller „Es ist einer der schönsten Wege“, so Uli Burchardt, wohlwissend um die geologischen und naturschutzrechtlichen Probleme, die bislang einer Wiedereröffnung entgegenstehen. „Alles Fachliche spricht dagegen“, aber emotional sei die Marienschlucht von großer Bedeutung.

Wolf soll ins Jagdrecht

Keller hatte Kretschmann zudem gebeten, sich zur Wolf-Resolution des Schwarzwaldvereins zu äußern, in der unter anderem gefordert wird, den Wolf ins Jagdrecht zu übernehmen. Das sei „vermintes Gelände“ bei einer Jubiläumsveranstaltung, stellte der Ministerpräsident fest. Es sei klar, dass die Schäfer Unterstützung bräuchten, aber ebenso klar sei auch, dass der Wolf eine streng geschützte Art sei. „Es gibt wenige Wölfe. Das steht in keinem Verhältnis zur aufgewühlten Debatte“, stellte Kretschmann fest, betonte aber auch, „wir haben das im Blick“. Auch bezüglich der Datenschutzgrundverordnung würde nach Lösungen gesucht. „Zur Marienschlucht kann ich nichts sagen“, so Winfried Kretschmann, der den Weg schon selbst gegangen sei. „Ich werde mich persönlich mit dem Thema befassen. Das verspreche ich.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, an seiner Seite (links im Bild) Georg Keller, der nach sechs Jahren das Amt des Präsidenten des Schwarzwaldvereins abgab, kam zur 150. Hauptversammlung des Wandervereisn und anerkannten Naturschutzvebands ins Konstanzer Konzil. Bild: Einmarsch der Wimpelgruppe zur 150. Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins in den Konzilsaal in Konstanz. Bild: Aurelia Scherrer | Bild: Scherrer, Aurelia

Kretschmann würdigt Ehrenamt

Winfried Kretschmann würdigte das geleistete ehrenamtliche Engagement und das tätige Handeln, das gerade in der Zeit einer „Welle von Nationalismus und Populismus“ wichtig für die Zukunft der Demokratie sei. Insbesondere die Ausrichtung des Schwarzwaldvereins, welche nicht nur das Wandern per se, sondern auch die Begeisterungsvermittlung für Natur und Umweltschutz zum Ziel habe, würdigte Kretschmann, dito die Funktion als anerkannter Naturschutzverband, wobei sich der Schwarzwaldverein als „vernehmbarer Akteur“ erweise. Die Arbeit und die Angebote des Schwarzwaldvereins seien gerade im Hinblick auf den Klimawandel von Bedeutung. „Wandern macht Sinn“, sagte Kretschmann, der auf das dramatische Artensterben hinwies, das sich auch auf die Lebensgrundlage der Menschen auswirke.

Wandern ist Klimaschutz

Die aktuelle Klimaschutzdebatte, in die sich gerade die Jugend einbringe, wertet der neue Präsident Meinrad Joos als Chance für den Schwarzwaldverein. Mit attraktiven Angeboten, dabei hat er vor allem die „Natursportarten“ Wandern und Radfahren im Blick, könnten Kinder und Jugendliche für den Verein begeistert werden. Er erhofft sich auch, junge Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Unter dem zum Ehrenpräsidenten ernannten Georg Keller haben die Delegierten nicht nur ein Leitbild verabschiedet, sondern auch eine Satzungsänderung herbeigeführt, welche die Strukturen verschlankt, damit der Verein effektiver und schneller handlungsfähig sein kann. Zudem will der neue Präsident in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und als Vertreter des Schwarzwaldvereins als Naturschutzverband sich insbesondere in die Klimaschutzdebatte einbringen.