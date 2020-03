Eine große grenzüberschreitende Veranstaltung wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Die Stadt Schaffhausen wird am 19. und 20. September während des 18. Internationalen Ökumenischen Bodensee-Tags zum Treffpunkt für fragende und engagierte Menschen aus Kirche und Zivilgesellschaft. Unter dem Leitmotiv „Du bist Hoffnung“ erwartet die Besucher ein Potpourri aus 130 Programmpunkten, darunter Gottesdienste, Workshops, Vorträge, Diskussionen und Konzerte.

Als einen „Wanderzirkus, der um den Bodensee tingelt“ beschreibt Matthias Eichrodt, Präsident des extra für die Veranstaltung gegründeten Trägervereins, den Charakter des Bodensee-Kirchentags. Co-Geschäftsführer und Pfarrer Martin Breitenfeldt fügt hinzu: „Der Kirchentag besitzt keine feste Struktur und ist ständig in Bewegung.“ Zwar würden die zentralen Eckpunkte des Programms wie etwa die Eröffnungsveranstaltung durch den Verein organisiert, eine Vielzahl der Veranstaltungen aber seien aber durch Eigeninitiative von Kirchengemeinden, Pfarreien, Aktionsgruppen und Vereinen zustande gekommen. „Wir haben eine sehr positive Resonanz erfahren und erhalten noch fast täglich Anfragen zur Mitgestaltung“, so Breitenfeldt.

Zur Spielwiese der Akteure und Teilnehmer soll dann die ganze Altstadt werden, erklärt Marina Furrer, bei der in der Geschäftsleitung die Marketing-Fäden zusammenlaufen. Hotspot-Funktion hätte dabei vor allem der zentrale Fronwagplatz. Hier sollen auf der Freilichtbühne die Auftakt- und Schlussveranstaltung stattfinden, aber auch Gesprächsrunden mit spannenden Gästen unter dem Motto „Gott und die Welt im Zelt“.

Bei aller Vorfreude ist sich Furrer dennoch bewusst, welcher organisatorischer Kraftakt hinter und vor den Verantwortlichen liegt: „Wir haben bereits etwa 60 freiwillige Helfer rekrutiert.“ Momentan beschäftige man sich mit der Ausarbeitung eines Sicherheits- und Beherbungskonzepts.

Programmchef Martin Breitenfeldt kann indes auch von einigen Mitwirkenden aus dem Hegau berichten. So ist beispielsweise Matthias Stahlmann, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Büsingen-Gailingen, als Mitorganisator im Hintergrund tätig, indem er die Verantwortung für die Musikveranstaltungen trägt.

So hat er gleich mehrere Organisten aus der Gegend eingeladen, unter anderem Andrea Jäckle aus Hilzingen und Eberhard Höhn aus Engen. Seine Büsinger Gemeinde stellt zudem kostenlose Schlafplätze für junge Leute zur Verfügung. Weitere Teilnehmer aus dem Hegau sind der Pop- und Gospel-Chor Gottmadingen und Andreas Christ, ebenfalls aus Gottmadingen. Er präsentiert ein „Bibliorama“, eine selbstgefertigte Ausstellung mit biblischen Szenen.

„Deus Spes nostra est“ – „Unsere Hoffnung ist Gott“: Auch das traditionelle Motto der Stadt Schaffhausen setzt Maßstäbe zum Thema Hoffnung. Nicht nur deshalb sei die Munotstadt ein passender Gastgeber für den Bodensee-Kirchentag, meint Stadtrat und Kirchenreferent Raphaël Rohner. Schließlich sei man doch via Rhein auch mit dem See verbunden und die zentrale Struktur der Altstadt biete den angemessenen Marktplatz-Charakter.

Dass die Schaffhauser durchaus Gastgeber-Qualitäten haben, zeigte sich bei der Programmvorstellung: Alphornklänge brachten Schwung in den Saal und gaben einen Vorgeschmack auf den September. Und der rappende Politiker Patrick Portmann animierte zum Mitklatschen. Die Botschaft scheint klar: Die Region ist auf den Internationalen Bodensee-Kirchentag eingestimmt.

Der Bodensee-Kirchentag

Entstanden aus einem Netzwerk von Theologen rund um den Bodensee, fand 1984 der erste Bodensee-Kirchentag in Lindau statt. Die Veranstaltung wurde bis 2016 alle zwei Jahre organisiert und zog jeweils rund 5000 bis 6000 Menschen an, egal ob aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz und unabhängig von katholischem, evangelischem oder sonstigem Glaube. Verbindendes geografisches Element war und ist der See. So fanden Bodensee-Kirchentage auch schon in Konstanz, Radolfzell und Überlingen statt. 2018 musste das Ereignis ausfallen, da sich kein Veranstaltungsort fand. Zur 18. Auflage wird nun zum siebten Mal in die Schweiz und erstmals nach Schaffhausen eingeladen. Weitere Infos gibt es im Internet: http://www.bodensee-kirchentag2020.ch