Erfahrung und Gewohnheit können schnell zur bösen Falle werden. Denn nur weil das Autofahren für die meisten Menschen zur täglichen Routine gehört, sagt dies wenig über die Beherrschung eines Fahrzeugs – schon gar nicht in heiklen Situationen. Einer der Gründe dafür ist ausgerechnet das mit Sicherheitstechnik randvoll gestopfte Innenleben von Automobilen. „Die heutigen Assistenzsysteme überfordern die meisten Autofahrer“, sagt der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht und Leiter des Radolfzeller Polizeireviers, Willi Streit. Und der Leiter des Sicherheitstrainings bei der Kreisverkehrswacht, Alfred Haag, pflichtet ihm bei. „Durch die Technik wird bei vielen Autofahrern ein falsches Sicherheitsgefühl ausgelöst.“

Hier steht, wie Sie teilnehmen können Die Buchung ist einfach: Besuchen Sie im Internet meinSK.de/verkehrswacht ( hier der direkte Link ) und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an (Ihre Abo-Nummer steht auf Ihrer Rechnung oder dem Kontoauszug; sollten Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, nutzen Sie die Funktion „Passwort vergessen“). Seien Sie schnell, denn nur die ersten 20 Buchungen (jeweils mit einer Begleitperson) können berücksichtigt werden. Die Namen der Teilnehmer an der Aktion bei der Kreisverkehrswacht in Steißlingen am Freitag, 28. Februar, 14 bis 17 Uhr, werden am Samstag, 22. Februar, veröffentlicht.

Wer‘s nicht glaubt, wird nach Erfahrung von Willi Streit und Alfred Haag bei einem Fahrtraining auf dem Gelände der Kreisverkehrswacht in Steißlingen eines Besseren belehrt. Gelegenheit dazu bekommt am Freitag, 28. Februar, von 14 bis 17 Uhr, eine Gruppe von 20 Personen (plus jeweils einer Begleitperson). In der Reihe „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ wird den Teilnehmern das Gelände vorgestellt und nach den Erläuterungen der beiden Verkehrsexperten gibt es dann für einige der Teilnehmer die Möglichkeit für Tests mit dem eigenen Auto. Alfred Haag ist sich ziemlich sicher, dass es dabei etliche Aha-Erlebnisse in Bezug auf die Beherrschung der Fahrzeuge geben wird.

Das Fahrdynamische Zentrum in Steißlingen mit seiner ausgefeilten Technik gehört zu den modernsten seiner Art in Deutschland. | Bild: Fahrdynamisches Zentrum Steisslingen

Vorab kann der Koordinator des Sicherheitstrainings schon einmal etliche Berechnungsbeispiele für fälschliche Selbsteinschätzungen im alltäglichen Straßenverkehr und/oder mangelnde Kenntnisse über die Funktionsweisen von Fahrzeugen nennen. Etwa im Fall einer Gefahrenbremsung (das heißt im Klartext: Vollbremsung) mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde auf trockener Straße, wobei von einer Reaktionszeit von einer (!) Sekunde und einer Bremszeit von 1,5 Sekunden (!!) ausgegangen wird. Rein rechnerisch betrachtet steht das Auto nach 25 Metern, doch schon bei einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde kommt man zu einem ganz anderen und überraschenden Ergebnis. In diesem Fall würde das Auto nach den 25 Metern noch mit einer Restgeschwindigkeit von 48 Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Und wer mit Tempo 80 voll in die Eisen steigt, fährt nach 25 Metern sogar noch 72 km/h schnell.

Auch Motorradfahrer können im Fahrdynamischen Zentrum Steißlingen ihre Fahrkünste und das Gefühl für Gefahren verbessern. | Bild: Lucht, Torsten

Eine der Ursachen für das unter Umständen fatale Sicherheitsgefühl: Der Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen Tempo 50, 70 und 80 ist in der Wohnzimmeratmosphäre heutiger Fahrzeuge so gut wie nicht spürbar, der Bremsweg allerdings steht in einem exponentiellen Verhältnis zur Geschwindigkeit. So bedeutet im Fall des Vergleichs zwischen Tempo 50 und 70 die 40 Prozent höhere Geschwindigkeit eine Erhöhung des Bremswegs um etwa 100 Prozent. Und natürlich fällt die Bilanz noch schlechter aus, wenn beispielsweise die Reaktionszeit über dem Idealwert von einer Sekunde liegt und die Fahrbahn nass oder sogar rutschig ist.

Der SÜDKURIER bietet seinen Abonnenten viele Vorteile Der SÜDKURIER belohnt Abonnenten für ihre Treue. Abonnenten profitieren nicht nur von der umfangreichen Berichterstattung des SÜDKURIER, sondern auch von attraktiven Mehrwerten auf „meinSK.de“, zum Beispiel exklusive Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen oder „SK öffnet Türen“. Außerdem gibt es für Abonnenten Gutscheine und Rabatte im SK-Inspirationen-Shop für Produkte aus der Region sowie vergünstigte Tickets für Konzerte, Musicals, Theateraufführungen und viele weitere Veranstaltungen. Abonnenten kommen auch in den Genuss von Vorteilskonditionen bei Reisen.

Auch das wird übrigens Teil der Veranstaltung im Rahmen von „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ sein. „Wir machen bei unseren Sicherheitstrainings erlebbar, was es heißt, wenn man bei Nässe zu schnell ist“, sagt Alfred Haag. Gefahren für die Fahrer und ihre Autos bestehen nach Angaben des Koordinators der Sicherheitstrainings nicht. Das Gelände ist dafür mit den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, die Tests finden außerdem unter Anleitung ausgebildeter Trainer statt.

Franz Fabian gibt Hilfestellungen beim Fahrsicherheitstraining im Fahrdynamischen Zentrum Steißlingen. | Bild: Jarausch, Gerald

Bleibt die Frage, warum Trainings zur Erhöhung der Verkehrssicherheits noch nicht zur gesetzlichen Pflicht erhoben wurden – so wie in Österreich. Hier hat man laut Willi Streit und Alfred Haag erkannt, dass der Erwerb des Führerscheins als lebenslange Fahrberechtigung nicht genügt. Das Ergebnis unterstreiche die Bedeutung solcher Trainings, seit der Einführung sei in Österreich die Zahl der Verkehrstoten um 30 Prozent zurückgegangen. Dass auch hierzulande in absehbarer Zeit eine Neuorientierung stattfindet, schließen die beiden Männer von der Verkehrswacht aus. „Das ist in Deutschland politisch nicht umsetzbar“, so ihre Überzeugung.