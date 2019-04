von SK

Am kommenden Sonntag, 14. April, wird Engen zum Anziehungspunkt für die Freunde historischer Automobile. Bei der sechsten Auflage der Oldtimerrallye Hegau Historic gehen 50 Teams mit ihren liebevoll gepflegten Oldtimerautos an den Start. Darauf weisen die Veranstalter vom Verein Oldtimer- und Fahrzeugmuseum Engen in einer Medienmitteilung hin. Das Programm sieht vor, dass Bürgermeister Johannes Moser morgens rund 100 Gäste im schönen Engen begrüßen und auf die rund 150 Kilometer lange Strecke durch den Hegau und die Bodenseeregion schicken wird.

Bunt gemischtes Teilnehmerfeld

Die Organisatoren freuen sich, wieder einmal die verschiedensten Fahrzeuge aus über 60 Jahren Automobilgeschichte willkommen heißen zu dürfen. Alte Volkswagen und Opel sind am Start, genau wie ein Citroën 2 CV, auch Ente genannt. Dazu kommen englische und italienische Fahrzeuge wie auch Klassiker von Mercedes-Benz und Porsche. „Besonders freuen wir uns über die bunte Mischung bei den Teilnehmern: Wir haben Oldtimer-Rallye-Neulinge genauso am Start wie Profi-Rallye-Teilnehmer – und wir sind sicher, dass alle auf ihre Kosten kommen werden“, so heißt es in der Ankündigung des Vereins Oldtimer- und Fahrzeugmuseums. Die Teilnehmer treffen am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz von Edeka Holzky in Engen ein und erhalten hier ihre Fahrtunterlagen.

Gestartet werden alle Fahrzeuge ab 9.30 Uhr am Oldtimer und Fahrzeugmuseum im Ein-Minuten-Takt. Gegen 15 Uhr werden alle Teilnehmer im Ziel am Oldtimermuseum zurückerwartet. Interessierte Zuschauer und Gäste sind herzlich willkommen, um bei Kaffee und Kuchen im Oldtimermuseum Fahrzeuge und Teams zu treffen und an der Siegerehrung gegen 16Uhr teilzunehmen.

Wo die Fans zuschauen können

Auch andernorts kann das interessierte Publikum die Rallye-Teilnehmer in ihren Oldtimern bei Wertungsprüfungen beobachten: Blumenfeld (9.45 bis 10.45 Uhr), Singen Autohaus Bach (10.15 bis 11.15 Uhr), Fahrdynamische Zentrum Steißlingen, Mühlenweg 7 (11.15 bis 12.30 Uhr, Aach (13.45 bis 14.45 Uhr). Hernach geht's am Nachmittag zurück nach Engen.